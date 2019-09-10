إيران: استخدام القوة ضد الدول بذريعة مكافحة الإرهاب أمر مرفوض

الوقت- جددت إيران بالنيابة عن حركة عدم الانحياز رفضها للإرهاب بكل أشكاله معتبرة أن مكافحة الإرهاب لا ينبغي أن تشكل ذريعة لاستخدام القوة ضد الدول الأخرى.

وقال علي نسيم فر مندوب إيران في اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة في كلمة له بالنيابة عن حركة عدم الانحياز خلال اجتماع للجنة حول موضوع مكافحة الإرهاب: "إن الحركة تدين وترفض تماماً الإرهاب بأي شكل وأيا كان مرتكبه كما تعدّ الأعمال الإرهابية انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية ومنها الحقوق الدولية الإنسانية وحقوق الانسان وخاصة حق الحياة".

وتابع نسيم فر إن: "الإرهاب لا ينبغي اعتباره مساويا لنضال الشعوب الواقعة تحت نير الاستعمار والاحتلال الأجنبي والساعية لتقرير مصيرها وتحقيق حريتها الوطنية"، مشيراً إلى أن "الممارسات الوحشية ضد الشعوب الواقعة تحت الاحتلال الاجنبي يجب ادانتها بصفتها اسوأ اشكال الإرهاب".

وشدد على "أن الإرهاب لا يمكن ولا ينبغي ربطه بأي دين أو شعب أو حضارة أو قومية كما لا ينبغي إضافة هذه الأمور إلى الملفات الشخصية للأفراد المشتبه بهم بالإرهاب لاستخدامها لتبرير الإرهاب أو مكافحة الإرهاب وانتهاك خصوصية الأفراد".

وبيّن نسيم فر أن "حركة عدم الانحياز إذ تؤكد ضرورة اتخاذ تدابير سريعة ومؤثرة للقضاء على الارهاب الدولي فإنها تدعو جميع الدول في إطار ميثاق الأمم المتحدة وتحت مظلة هذه المنظمة للعمل بالتزاماتها وفق القانون الدولي والحقوق الدولية الانسانية في مكافحة الارهاب بعيدا عن المس بالسيادة الوطنية واستقرار الدول وكذلك الامن القومي والاقليمي والدولي".

وأشار إلى أن زعزعة استقرار الحكومات الشرعية أو الدستور السائد والوحدة السياسية للحكومات من شأنها التأثير على استقرار الشعوب وركائز وأسس المجتمعات ولها تداعيات هدامة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية من شأنها تدمير البنية التحتية المادية والاقتصادية للدول مؤكدا احترام الحركة لسيادة ووحدة الأراضي والاستقلال السياسي لجميع الدول وفقاً لميثاق منظمة الأمم المتحدة.