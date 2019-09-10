مناورات مفاجئة للجيش الإيراني تبدأ شمال غرب البلاد

الوقت- بدأت القوات البرية للجيش الإيراني، صباح اليوم الأربعاء، مناورات مفاجئة، شمال غرب البلاد.

انطلقت المناورات بحضور القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبدالرحيم موسوي وبمشاركة وحدات التدخل السريع والوحدات المتحركة الهجومية بدعم من مروحيات طيران الجيش في المنطقة العامة لمدينة أرومية شمال غرب إيران.

وتهدف هذه المناورات إلى تقييم الجهوزية القتالية وسرعة المبادرة والتحرك وتنقل الوحدات بشعار "هدف واحد رصاصة واحدة".

وبشأن هذه المناورات قال اللواء موسوي: كان لا بدّ من إجراء اختبار بطريقة مفاجئة وغير متوقعة، لنرى مدى قدرة الوحدات الهجومية المتحركة وحدات الرد السريع، على الاستعداد القتالي والتحرك.

وأشار اللواء موسوي إلى أن هذا الاختبار كان جيداً جداً وحققت هذه الوحدات نتائج جيدة من حيث السرعة والحركة والهجوم نحو الأهداف المرسومة.