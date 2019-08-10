السلام مع تركيا رصاصة الرحمة على الأكراد

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الخميس 10 صفر 1441

إخترنا لكم

البحرين تقمع وتعذّب دون رقيب أو حسيب.. ولكن ما الذي أغضبها؟

البحرين تقمع وتعذّب دون رقيب أو حسيب.. ولكن ما الذي أغضبها؟ الوقت- لم يشهد التاريخ الحديث أسوء من هذه المرحلة التاريخية التي نمر بها على مستوى قمع الحريات ومنع المواطنين من التعبير عن آرائهم بحرية أو بأدنى درجات الحرية، وفي حال عبروا عن أفكارهم سيكون ...

آخر التطورات الميدانية في محافظة الجوف.. ضربات قاتلة تنهال على مرتزقة العدوان + خريطة ميدانية وصور الوقت- تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية "أنصار الله" من تنفيذ العديد من العمليات العسكرية المنفصلة في الأجزاء الغربية والجنوبية الغربية من محافظة "الجوف" اليمنية.

ما هو الدور الذي لعبه البعثیون في الاضطرابات الأخيرة التي شهدها العراق؟ + صور الوقت- في الأيام الأخيرة، تحولت الاحتجاجات الشعبية السلمية في العراق إلى احتجاجات عنيفة، وحول هذا السياق، كشفت معلومات جديدة أن العناصر البعثية لعبت دوراً هاماً في تأجيج تلك الاضطرابات.

لماذا تسحب أمريكا قواتها من سوريا؟ بطبيعة الحال، من شأن افتعال أزمة خارجية أن يمهد الطريق لصرف انتباه الناس ووسائل الإعلام عن التركيز على "أوكرانيا غـيت".

أهداف الکيان الإسرائيلي من اقتراح معاهدة عدم الاعتداء مع الدول الخليجية خطر خطة "هرمز" للسلام للصهاينة هو الانتباه إلى المخاوف المتزايدة للدول الخليجية، بعد رؤية عدم نجاح سياسة ترامب المتمثلة في الضغط الأقصى على إيران، بحيث وجدت السعودية والإمارات كداعمين لهذه السياسة، أن واشنطن لن تكون قادرةً على توفير الأمن لهذه الدول في الظروف المتأزمة.

أخبار

بعد "العدوان التركي" على سوريا.. الجامعة العربية تعقد اجتماعاً طارئاً

بعد "العدوان التركي" على سوريا.. الجامعة العربية تعقد اجتماعاً طارئاً

الوقت- تعقد جامعة الدول العربية اجتماعاً طارئاً، يوم السبت المقبل، على مستوى وزراء الخارجية لبحث "العدوان التركي" على الأراضي السورية.

دول أوروبية تدين العملية العسكرية التركية في شمال سوريا الوقت- نددت دول أوروبية بالعملية العسكرية التي أطلقتها تركيا في شمال سوريا، يوم الأربعاء، باعتبار أن هذا التوغل يزيد زعزعة استقرار البلد العربي، ويساعد على عودة ظهور تنظيم "داعش" الإرهابي.

أمريكا تنقل سجناء أخطر مسلحي "داعش" في سوريا الوقت- أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أمريكا قامت بنقل سجناء "أخطر المسلحين" من تنظيم "داعش" الإرهابي من مناطق سورية، حيث تجري تركيا عملية عسكرية إلى أماكن أخرى.

العدوان التركي على سوريا يخلّف عشرات الضحايا من المدنيين في ريف الحسكة الوقت- قتل 8 مدنيين وجرح 20 آخرون جراء العدوان التركي على القامشلي والدرباسية ورأس العين بريف الحسكة والذي استهدف المرافق الخدمية والبنى التحتية المهمة كالسدود ومحطات الكهرباء والمياه التي تروي ملايين السكان.

ردّاً على الاعتداء التركي لسوريا... علي لاريجاني يلغي زيارته لتركيا الوقت- ألغى رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني زيارته إلى تركيا عقب الهجوم التركي على شمال شرق سوريا.

خلال حملة اعتقالات.. الكيان الصهيوني يعتقل 8 فلسطينيين في الضفة الغربية الوقت- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 8 شبان فلسطينيين، خلال حملة اعتقالات، نفذتها في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

المفوضية الأوروبية تدعو تركيا لوقف العملية العسكرية في سوريا الوقت- قال رئيس المفوضية الأوروبية يونكر إنه دعا تركيا لضبط النفس ووقف العملية العسكرية في سوريا.

القوات التركية تشنّ هجوماً مدفعياً وجوياً على مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي الوقت- قامت القوات التركية بشنّ هجوم مدفعي وجوي على مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي، وامتد إلى بلدتي عين عيسى وتل أبيض بريف الرقة.

تركيا تعلن بدء العملية العسكرية في شمال شرق سوريا الوقت- أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، بدء العملية العسكرية في شمال شرق سوريا.

مجلس الأمن الدولي يجدد الالتزام بسيادة سوريا الوقت- جدّد مجلس الأمن الدولي تأكيد التزامه بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها موضحاً أن الحل للأزمة فيها يتحقق بالطرق السلمية.

أنباء عن انسحاب إماراتي وسوداني من أكبر القواعد في اليمن الوقت- أفاد موقع "روسيا اليوم"، صباح اليوم الأربعاء، بأن قوات إماراتية وسودانية، انسحبت من قاعدة العند الجوية، التي تعدّ الأكبر في اليمن، وتقع في محافظة لحج الجنوبية، على بعد 60 كيلومترا شمال عدن.

طيران العدو الإسرائيلي يجدد خرقه الأجواء اللبنانية الوقت- جدد طيران العدو الإسرائيلي خرقه الأجواء اللبنانية منفذاً طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب والبقاع الغربي.

الصين: أمريكا تنتهك القانون الدولي وتتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد الوقت- أعلنت السفارة الصينية في واشنطن أن القيود التي فرضتها أمريكا على منح تأشيرات الدخول لعدد من المسؤولين وحظر الشركات الصينية على خلفية مزاعم بانتهاك حقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ تنتهك القانون الدولي وتعتبر تدخلاً في الشؤون الداخلية للبلاد.

إيران: استخدام القوة ضد الدول بذريعة مكافحة الإرهاب أمر مرفوض الوقت- جددت إيران بالنيابة عن حركة عدم الانحياز رفضها للإرهاب بكل أشكاله معتبرة أن مكافحة الإرهاب لا ينبغي أن تشكل ذريعة لاستخدام القوة ضد الدول الأخرى.

مناورات مفاجئة للجيش الإيراني تبدأ شمال غرب البلاد الوقت- بدأت القوات البرية للجيش الإيراني، صباح اليوم الأربعاء، مناورات مفاجئة، شمال غرب البلاد.

ترامب: نانسي خائنة ...وعليك الانسحاب يا بايدن! الوقت- شن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء يوم أمس، هجوماً عنيفاً على كل من رئيسة مجلس النواب نانسي بيولسي وخصمه الديمقراطي جو بايدن عقب شروع مجلس النواب في إجراءات تفضي في نهاية المطاف إلى عزله من الحكم؛ على خلفية مكالمته المثيرة للجدل مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وزير في حكومة هادي: الامارات دولة معتدية! الوقت- شن وزير النقل اليمني في حكومة الرئيس هادي المنتهية ولايته، صالح الجبواني، هجوما حادا على الإمارات ودورها في اليمن ووصفها بأنها "دولة معتدية".

لافروف: ماضون في تنفيذ عقود توريد الأسلحة إلى العراق الوقت- قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم أمس الاثنين خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره العراقي محمد علي الحكيم، أن بلاده ستنفذ عقود تورديد الأسلحة إلى العراق.

مصدر يمني يكشف عقدة السعودية في اليمن والتي تبحث عن ضمانات بشأنها! الوقت- أعلنت مصادر دبلوماسية يمنية مساء يوم أمس إن الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة اليمنية تمثل عقدة فعلية للسعودية وهي تبحث عن كيفية الحصول على ضمانات حقيقية بشأنها.

أبرز ردود الأفعال الأمريكية حول قرار ترامب بالانسحاب من سوريا! الوقت- أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي إليوت انغيل في بيان صدر عنه مساء يوم أمس، إنّ قرار الرئيس دونالد ترامب، بالانسحاب من المناطق الحدودية بين تركيا وسوريا، هو هدية لروسيا وإيران وتنظيم داعش، وخيانة للقوات الكردية التي كانت شريكاً جيداً ومخلصاً لأميركا.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

ما هو مستقبل تونس بعد الانتخابات التشريعية وماذا عن تشكيل الحكومة؟

القوات التركية تشنّ هجوماً مدفعياً وجوياً على مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي

تركيا تعلن بدء العملية العسكرية في شمال شرق سوريا

أمريكا تنقل سجناء أخطر مسلحي "داعش" في سوريا

ردّاً على الاعتداء التركي لسوريا... علي لاريجاني يلغي زيارته لتركيا

بعد "العدوان التركي" على سوريا.. الجامعة العربية تعقد اجتماعاً طارئاً

العدوان التركي على سوريا يخلّف عشرات الضحايا من المدنيين في ريف الحسكة

دول أوروبية تدين العملية العسكرية التركية في شمال سوريا

السلام مع تركيا رصاصة الرحمة على الأكراد

البحرين تقمع وتعذّب دون رقيب أو حسيب.. ولكن ما الذي أغضبها؟

جورج فريدمان: أمريكا ليس لديها خيار موثوق به ضد إيران

المفوضية الأوروبية تدعو تركيا لوقف العملية العسكرية في سوريا

خلال حملة اعتقالات.. الكيان الصهيوني يعتقل 8 فلسطينيين في الضفة الغربية

آخر التطورات الميدانية في محافظة الجوف.. ضربات قاتلة تنهال على مرتزقة العدوان + خريطة ميدانية وصور

هل ينجح "ترامب" أخيراً في تشكيل "الناتو العربي"؟

اليمن تضع السعودية على سكّة المفاوضات لوقف قطار العدوان

التونسيون ينتخبون للمرة الثالثة بعد الثورة

حمدوك والبرهان يزوران السعودية والإمارات.. هل بدأت الجارتان في نسج شباكهما للإيقاع بالخرطوم في مستنقعهما؟

الإكوادور: السلطة تعتقل نحو 370 متظاهراً

ترامب: نانسي خائنة ...وعليك الانسحاب يا بايدن!

من هم القادة الثلاثة الذين أججوا لهيب الاحتجاجات العراقية الأخيرة في الفضاء الالكتروني ؟ + صور

رويترز: ابن سلمان يريد الخروج من اليمن اليوم قبل الغد ولكن!

خفايا جديدة في قضية ترامب وأوكرانيا!

لماذا تتجه السعودية نحو الهدنة الشاملة مع "أنصار الله"؟

أهالي مدينة صعدة اليمنية يتظاهرون تأييداً لعملية "نصرٌ من الله"

هآرتس: التحالف الذي يضم "ترامب- نتنياهو -ابن سلمان" ضد إيران هو تحالف مهزوز والسبب؟

رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.. نبذة عن أعظم شهداء "حزب الله" في الحرب السورية + صور

نخالة: سرايا القدس أقوى مما كانت عليه وجاهزة لصد أي عدوان على شعبنا

ما هو الدور الذي لعبه البعثیون في الاضطرابات الأخيرة التي شهدها العراق؟ + صور

ميدل ايست: حكم "ابن سلمان" سينتهي قبل تتويجه ملكاً

عودة لاجئي الموصل.. أزمة تطلّ برأسها من جديد بين أربيل وبغداد

صدمة كبيرة لسوق الطاقة العالمي.. هل أدّت الهجمات الأخيرة إلى انهيار استراتيجية "ترامب" النفطية ؟

تحليل نتائج الانتخابات الإسرائيلية.. هل أصبحت نهاية "نتنياهو" قريبة؟

خطاب السيد نصرالله.. معادلات الداخل ورسائل الخارج

اتهامات سعودية خجولة.. لماذا لم تكن الاتهامات السعودية لإيران شديدة اللهجة مثل مثيلتها الأمريكية ؟

لماذا استقدمت الإمارات مرتزقتها إلى المخا؟

"ذي إندبندنت": محمد بن سلمان يحاول محو جريمة قتل خاشقجي قبل الانتخابات الأمريكية!

لغز مقتل الحارس الشخصي للملك "سلمان".. هل كان لـ"ابن سلمان" يد في قتل أفضل حارس شخصي في العالم + صور

ما هي احتمالية نجاح المنطقة الآمنة بعد الدورية الأمريكية - التركية الأخيرة؟

أدخنة انفجارات "أرامكو" ستصل إلى الرياض.. تنفيذ ضربة موجعة داخل العمق السعودي + صور وفيديو

اتصال هاتفي بين ماكرون محمد بن سلمان بشأن هجمات أرامكو

عودة الاحتجاجات في مصر.. الجذور والآفاق

رئيس حزب "الكونغرس التباوي" الليبي: الإمارات قدمت 74 مليون دولار لدعم الحرب بليبيا

نتنياهو وجنون السلطة.. ضم الخليل أنموذجاً

ملفات

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
تقارير
انسحاب القوات الأمريكية من سوريا

السلام مع تركيا رصاصة الرحمة على الأكراد

الخميس 10 صفر 1441
 
 
 
 
 
السلام مع تركيا رصاصة الرحمة على الأكراد
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- مع الإعلان المفاجئ عن سحب القوات الأمريكية من شمال سوريا، بات الوضع في هذه المناطق الكردية قلقاً من هجوم الجيش التركي الوشيك، لأن معظم الخبراء يعتقدون أن خطوة واشنطن هذه هي ضوء أخضر لأنقرة للمضي قدماً بخططها في شمال سوريا ضد الأكراد.

وفي هذا الصدد، قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" أمس في محادثة هاتفية مع ترامب قبل انسحاب القوات الأمريكية، إن العمليات في شمال سوريا قد تبدأ في أي لحظة.

الأكراد في حالة صدمة من الخيانة الأمريكية

في واحدة من ردود الفعل الأكثر أهميةً على قرار ترامب بسحب قواته من سوريا، فإن الأكراد الذين لعبوا دور المشاة للأمريكيين في الحرب السورية لسنوات، وكانوا ينظرون إلى واشنطن على أنها أهم حليف لهم، انتقدوا خطوة البيت الأبيض هذه بصدمة وذهول.

"مصطفى بالي" مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، كتب على حسابه على تويتر: "على الرغم من آلية الأمن، وبعد تدمير التحصينات، لم تف القوات الأمريكية بمسؤولياتها وبدأت في الانسحاب من الحدود، تاركةً المنطقة لتتحوّل إلى ساحة حرب".

وأضاف في تغريدة أخرى: "نحن لا نتوقع من أمريكا أن تحمي شمال شرق سوريا، لكن الناس هنا مدينون بتفسير فيما يتعلق باتفاق الآلية الأمنية، وتدمير التحصينات، وفشل أمريكا في الوفاء بالتزاماتها".

في هذه الأثناء، تظاهر الأكراد في شمال سوريا ردّاً على هذه التطورات واحتجوا على القرار الأمريكي، كما تحرك مجموعة من الناس من مدن الرقة وديريك والقامشلي وغيرها باتجاه الحدود. وطالب الناس الأمريكيين ألّا يُعدّوا المشهد لضربة عسكرية تركية.

من ناحية أخرى، حذّر الكانتون الكردي في شمال وشرق سوريا من مخاطر عودة داعش، وخاصةً إلى مخيم "الهول" للاجئين، في حال تنفيذ عمليات عسكرية تركية شرق الفرات.

في الواقع، في أعقاب الخيانة الأمريكية، هدد الأكراد بإطلاق سراح أسرى داعش من أجل إجبار المجتمع الدولي على مواجهة العدوان التركي.

وجاء في بيان الكانتون، لقد شهدت المناطق التي يسيطر عليها الأكراد خلال فترة الانتصارات العسكرية على تنظيم داعش الإرهابي، أكبر وأخطر موجة من الهجرة والتشريد، وآخرها معارك "باغوز" التي تعتبر نقطة تحوّل في الأزمة السورية والشرق الأوسط.

وذكر البيان أيضاً: من بين الموجودين في مخيم الهول، هناك 30 ألفاً و890 لاجئاً عراقياً، و30 ألفاً و314 لاجئاً سورياً، و10 آلاف و454 امرأة مهاجرة من دول مختلفة، وهم من عوائل الجماعات الإرهابية، ولا يقلّ خطرهم عن الآلاف من معتقلي داعش المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية.

تحذير من قبل حلفاء ترامب ومنتقديه: توسيع نطاق عدم الثقة بأمريكا

بعد الإعلان عن انسحاب القوات الأمريكية، انتقدت شخصيات سياسية مهمة من كلا الحزبين الأمريكيين قرار ترامب وحذّرت من عواقبه.

وفي واحدة من أبرز ردود الفعل، كتبت وزيرة الخارجية السابقة "هيلاري كلينتون" ومنافسته السابقة في الانتخابات الرئاسية في رسالة على تويتر : "اسمحوا لي أن أقول بصراحة، لقد اتخذ الرئيس موقفاً منحازاً للزعماء المستبدين لتركيا وروسيا ضد حلفائنا الأوفياء ومصالحنا الشخصية الأمريكي، قراره هو خيانة مؤسفة للأكراد ولقسمه الرئاسي."

كما عبّر السناتور "ليندسي غراهام" وهو شخصية جمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي ومقربة من ترامب، عن أسفه لقرار البيت الأبيض في سلسلة من التغريدات، وقال: "بالنسبة للأمريكيين وحلفائهم الذين ضحوا في الحرب على خلافة داعش، هناك شعور غير سار، وحزين جداً".

وأضاف في تغريدة أخرى: "من خلال التخلّي عن الأكراد، ننقل أخطر إشارة ممكنة، أمريكا حليف غير موثوق به ...". كما أعلن عن دخول الكونغرس إلى الخط، وطلب إلغاء هذا القرار بإصدار قرار في مجلس الشيوخ.

من ناحية أخرى، ردَّ المبعوث الأمريكي السابق للتحالف الدولي ضد داعش "بريت ماكغورك" على هذا الخبر أيضاً في تويتر. حيث اعتبر أن ترامب وصنّاع هذا القرار يفتقرون إلى "المعرفة والفهم المطلوب" للوضع.

وكتب ماكغورك: "في الواقع، أجبرت أمريكا قوات سوريا الديمقراطية على توقيع آلية أمنية وتدمير دفاعاتها لجعل الموقف أكثر استعداداً للغزو التركي".

كما كتبت المندوبة الأمريكية السابقة في الأمم المتحدة "نيكي هايلي" على تويتر: "لقد لعب الأكراد دوراً مهماً في معركتنا الناجحة مع داعش، تركهم للموت، هو خطأ كبير".

من ناحية أخرى، كتب السناتور الجمهوري "ميت رومني" في رسالته على تويتر: "قرار الرئيس بالتخلي عن حلفائنا الأكراد في مواجهة الغزو التركي هو خيانة، هذا يظهر أن أمريكا ليست حليفاً موثوقاً به، وسيوفر الأرضية لعودة داعش، ويوحي لكارثة إنسانية أخرى".

كذلك، وصف "روبن غالغو" ممثل ولاية اريزونا في الكونغرس الأمريكي، الانسحاب الأمريكي من سوريا بعد خمس سنوات من التحالف مع القوات الكردية، بأنه سيقوّض مكانة بلاده، وقال لصحيفة "نيويورك تايمز" إن السماح لتركيا بالذهاب إلى شمال سوريا، أسوأ خطوة ممكنة من أمريكا في الشرق الأوسط.

وأكد أن "الأكراد لن يثقوا بأمريكا بعد الآن، وسيبحثون عن حلفاء جدد أو الاستقلال لحماية أنفسهم".

ترامب: كنا نتعاون مع حزب العمال الكردستاني وليس الأكراد!

ولكن بعد تصاعد موجة الانتقادات بشأن قراره المثير للجدل بسحب القوات الأمريكية من سوريا بشكل مفاجئ، قام ترامب بسلسلة من التغريدات التي تدافع عن قراره والرد على الانتقادات، حيث قال: "لقد قاتل الأكراد معنا بأموال ضخمة ومعدات استلموها منا، إنهم يقاتلون تركيا منذ عقود، لقد أوقفت هذه الحرب منذ ثلاث سنوات، ولكن حان الوقت للخروج من هذه الحروب السخيفة التي لا نهاية لها، كثير منها قبلية وعرقية، وعلينا أن نعيد جنودنا إلى الوطن"، ثم أكد: "سنقاتل في المكان الذي يكون في مصلحتنا".

كذلك قام الرئيس الأمريكي في تغريدة أخرى بإعادة نشر فيديو لـ"مايكل دوران" الخبير في قضايا الشرق الأوسط من معهد "هدسون" الذي كان قد قال: "أمريكا لا تتعاون مع الأكراد السوريين، بل مع جماعة حزب العمال الكردستاني الإرهابية، في عهد أوباما، اتخذنا جانب حزب العمال الكردستاني، وليس الأكراد، وهم أعداء حلفائنا الأتراك، وبهذه السياسة زرعنا بذور الحرب بين تركيا وحزب العمال الكردستاني، وفي الوقت نفسه، كنا ندفع تركيا إلى أحضان روسيا".

كما سعى ترامب، من ناحية أخرى، إلى نزع فتيل جزء من الانتقادات المحلية والأجنبية لقراره، من خلال تهديد تركيا بعدم شنّ ضربة عسكرية، حيث كتب على صفحته على تويتر: "كما ذكرت سابقاً بقوة – وأقول الآن لمزيد من التأكيد فحسب - إذا فعلت تركيا شيئاً، قيَّمته بذكائي الخارق الذي لا يضاهى بأنه خارج الحدود الموضوعة، فسأدمّر الاقتصاد التركي بأكمله، (لقد فعلت ذلك من قبل!").

ردود الفعل الدولية

واجه قرار أمريكا بسحب قواتها من سوريا وضوؤها الأخضر لأنقرة للمضي قدماً في خططها في شمال سوريا، ردود فعل تحذيرية من القوى الأخرى لتركيا للامتناع عن المغامرة ضد الأكراد.

وفي واحدة من ردود الفعل المهمة، فرنسا التي كان لها وجود محدود في شمال سوريا منذ أواخر عام 2018 مع عدد من قواتها، دعت تركيا إلى الامتناع عن الأعمال التي تضرّ بمصالح التحالف ضد داعش.

على صعيد آخر، أعلن "ديمتري بيسكوف" المتحدث باسم الكرملين عن عدم وجود حوار بين بوتين وأردوغان بشأن شمال سوريا، وأكد على ضرورة سحب جميع القوات الأجنبية غير الشرعية من سوريا.

كما أعرب عن أمله في أن تلتزم تركيا في جميع الظروف بمبدأ الحفاظ على وحدة أراضي سوريا.

وأضاف بيسكوف: "يتفهّم الكرملين التزام تركيا بالحفاظ على وحدة أراضي سوريا وسيادتها السياسية، وسلامة أراضي سوريا هي نقطة الانطلاق في الجهود المبذولة لإيجاد حل للأزمة السورية وجميع القضايا الأخرى".

بالإضافة إلى روسيا، أبدى الاتحاد الأوروبي أيضاً ردّ فعل على بدء الهجوم التركي على شرق الفرات، حيث حذّرت "فيديريكا موغريني" مفوضة الأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، من أي عمل عسكري تركي ضد القوات الكردية في شمال سوريا.

وقالت: "بالنظر إلى التصريحات الأمريكية والتركية بشأن التطورات، إلى جانب اعترافنا بمخاوف تركيا المشروعة، أعلن الاتحاد الأوروبي منذ البداية بأنه لا يمكن تحقيق وضع مستقر بالوسائل العسكرية".

إغلاق سماء سوريا على تركيا

بالتزامن مع انتشار أخبار عن نقل المعدات العسكرية التركية ليلاً إلى الحدود الجنوبية مع سوريا، وهجوم الطائرات التركية على مواقع الأكراد في مدينة "المالكية" في محافظة الحسكة، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان الاثنين أن أمريكا ستغلق المجال الجوي في شمال سوريا أمام تركيا.

وبحسب وكالة "الأناضول" للأنباء، أضاف البنتاغون أيضاً أنه سيتم طرد تركيا من مركز العمليات الجوية المشتركة، ولن يتم تبادل معلومات المراقبة والتحديد مع أنقرة، كما أعلن البنتاغون منذ ساعة أنه لن يدعم العمليات التركية في شمال سوريا.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

تركيا شمال سوريا انسحاب القوات الأمريكية ترامب الأكراد السوريين ردود الفعل الانتقادات

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
شهر رمضان في موريتانيا، صبغة روحانية تلون القارة السوداء!
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء
ارتياح شعبي بعد اغلاق القنصلية الامريكية في البصرة