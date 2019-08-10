ترامب: نانسي خائنة ...وعليك الانسحاب يا بايدن!

الوقت- شن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء يوم أمس، هجوماً عنيفاً على كل من رئيسة مجلس النواب نانسي بيولسي وخصمه الديمقراطي جو بايدن عقب شروع مجلس النواب في إجراءات تفضي في نهاية المطاف إلى عزله من الحكم؛ على خلفية مكالمته المثيرة للجدل مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

واتهم ترامب بيلوسي بـ"الخيانة"، كما دعا منافسه الديمقراطي المحتمل بايدن إلى الانسحاب من سباق انتخابات الرئاسة.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "نانسي بيلوسي تعلم كل أكاذيب آدم شيف (رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب) والاحتيال الكبير الذي تم ارتكابه في الكونغرس".

وأضاف: "هذا يجعل بيلوسي مذنبة مثل آدم شيف بجرائم ومخالفات خطيرة بل وحتى الخيانة"، مضيفاً: "أعتقد أن هذا يعني أنه يتعين أن يعزل كل هؤلاء ومن تواطأ معهم فوراً".

كما هاجم الرئيس الأمريكي خصمه بايدن، مطالباً المرشح الأوفر حظاً لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة بالانسحاب من السباق إلى البيت الأبيض.

وقال ترامب عبر حسابه في "تويتر": "لقد تم شراء عائلة بايدن.. يجب على وسائل الإعلام المضللة أن تتوقف عن تقديم الأعذار لشيء لا يمكن تبريره مطلقاً".

وأضاف: "بالمناسبة، أحب أن أخوض الانتخابات ضد جو بايدن. لكني لا أظن أن هذا سيحدث.. لن يتمكن جو من بلوغ خط البداية.. عليه أن ينسحب".

وبدأ مجلس النواب الأمريكي، حيث يتمتع الديمقراطيون بأغلبية، تحقيقاً رسمياً، الشهر الماضي، بهدف مساءلة ترامب؛ بدعوى أنه شجع خلال مكالمة هاتفية زعيم دولة أجنبية على إجراء تحقيق قد يُضر بمنافسه المحتمل جو بايدن.

وكشف البيت الأبيض فحوى مكالمة هاتفية أجراها ترامب مع نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في 25 يوليو الماضي، لتهنئة الأخير بفوزه بالانتخابات الرئاسية.