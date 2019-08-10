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  الثلاثاء 8 صفر 1441

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اليمن تضع السعودية على سكّة المفاوضات لوقف قطار العدوان

اليمن تضع السعودية على سكّة المفاوضات لوقف قطار العدوان الوقت- وضعت عملية نصر من الله، وقبلها الغارات النفطية، العدوان السعودي على سكّة جديدة. آخرمستجدات هذه السكّة هو الردّ السعودي على اقتراح حركة أنصار الله لوقف العداو

هل ينجح "ترامب" أخيراً في تشكيل "الناتو العربي"؟ الوقت- نعتقد جازمين بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استهلك جميع أفكاره لحشد العالم لمواجهة "ايران" على مستوى الدول الكبيرة والاقليمية والصغيرة ومع ذلك باءت جميع محاولاته بالفشل، ليعود من جديد ويحاول أن ...

هل يستطيع "ابن سلمان" التخلص من "شبح خاشقجي"؟ الوقت- كانت تظن السعودية أن قضية مقتل مواطنها الصحفي جمال خاشقجي ستنتهي دون أي شوشرة وسيغلق الملف سريعاً دون أن يلحق بالنظام السعودي اي أذى وبأسوء الأحول يتم تحميل التهمة لبعض المسؤولين الصغار ...

التحوّل في الحرب والأطر الجديدة لمفاوضات اليمن في الوضع الحالي، لا يمكن النظر إلى المفاوضات السياسية وأطرها من نافذة المعادلات الماضية، لأن معادلات مائدة المفاوضات تتشکل أولاً من التطورات في ساحة المعركة، وليس عبر توافق الطرفين أو التعليمات الخارجية.

كواليس الكشف عن هدية رئيس الوزراء اللبناني لعارضة أزياء إفريقية إن نشر الأنباء المتعلقة بهدية الحريري لعارضة الأزياء الإفريقية من قبل واحدة من أهم الصحف الأمريكية وأکثرها انتشارًا، يأتي في سياق مشروع القضاء على الحريري وتكثيف الاستقطاب السياسي داخل لبنان، وإثارة الاضطرابات في هذا البلد قبل إعلان صفقة القرن.

أخبار

ترامب: نانسي خائنة ...وعليك الانسحاب يا بايدن!

ترامب: نانسي خائنة ...وعليك الانسحاب يا بايدن!

الوقت- شن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء يوم أمس، هجوماً عنيفاً على كل من رئيسة مجلس النواب نانسي بيولسي وخصمه الديمقراطي جو بايدن عقب شروع مجلس النواب في إجراءات تفضي في نهاية المطاف إلى عزله من الحكم؛ على خلفية مكالمته المثيرة للجدل مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وزير في حكومة هادي: الامارات دولة معتدية! الوقت- شن وزير النقل اليمني في حكومة الرئيس هادي المنتهية ولايته، صالح الجبواني، هجوما حادا على الإمارات ودورها في اليمن ووصفها بأنها "دولة معتدية".

لافروف: ماضون في تنفيذ عقود توريد الأسلحة إلى العراق الوقت- قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم أمس الاثنين خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره العراقي محمد علي الحكيم، أن بلاده ستنفذ عقود تورديد الأسلحة إلى العراق.

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أبرز ردود الأفعال الأمريكية حول قرار ترامب بالانسحاب من سوريا! الوقت- أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي إليوت انغيل في بيان صدر عنه مساء يوم أمس، إنّ قرار الرئيس دونالد ترامب، بالانسحاب من المناطق الحدودية بين تركيا وسوريا، هو هدية لروسيا وإيران وتنظيم داعش، وخيانة للقوات الكردية التي كانت شريكاً جيداً ومخلصاً لأميركا.

الرئيس العراقي: الذي حصل في العراق فتنة لا يمكن السكوت عنها! الوقت- قال الرئيس العراقي برهم صالح في كلمة له مساء أمس الاثنين حول التطورات الأخيرة في البلاد، أن ما جرى فتنة وجريمة "لا يمكن السكوت عنها". وأعلن صالح عن سلسلة إجراءات لحل الأزمة القائمة، بداية من فتح تحقيق بأسباب العنف ووضع آليات جادة لمنع استخدام القوة المفرطة وحماية حق المواطن بالتظاهر السلمي.

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كوريا الشمالية: الحوار مع أميركا فشل الوقت-قال كبير مفاوضي كوريا الشمالية، يوم أمس السبت، ان المحادثات النووية بين بلاده وأمريكا في السويد قد فشلت.

مبادرة إسرائيلية لدول الخليج الفارسي.. فما هي؟ الوقت-قالت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم أمس السبت، أن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس طرح مبادرة لتطبيع العلاقات مع دول الخليج الفارسي.

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البخيتي: ننصح السعودية بعدم المراهنة على تغيير قواعد الاشتباك الوقت-نصح عضو المجلس السياسي لحركة أنصار الله محمد البخيتي السعودية، يوم أمس في حديث له مع قناة الميادين، بعدم المراهنة على تغيير قواعد الاشتباك.

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أخبار

وزير في حكومة هادي: الامارات دولة معتدية!

الثلاثاء 8 صفر 1441
 
 
 
 
 
وزير في حكومة هادي: الامارات دولة معتدية!

وزير في حكومة هادي: الامارات دولة معتدية!

الوقت- شن وزير النقل اليمني في حكومة الرئيس هادي المنتهية ولايته، صالح الجبواني، هجوما حادا على الإمارات ودورها في اليمن ووصفها بأنها "دولة معتدية".

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الوقت- شن وزير النقل اليمني في حكومة الرئيس هادي المنتهية ولايته، صالح الجبواني، هجوما حادا على الإمارات ودورها في اليمن ووصفها بأنها "دولة معتدية".

وفي تغريدة له على حسابه في تويتر، قال الجبواني إن الإمارات لم تنسحب من البلاد، "إنما تعزز قواتها في المناطق الجنوبية الواقعة تحت سيطرتها".

وأضاف أن الإمارات في نهاية المطاف ستخرج من اليمن "لكن محمد بن زايد (ولي عهد أبو ظبي) لن يخرج إلا بعد أن يغرق بلادنا في بحور من الدم بدأها بالانقلاب الغادر في عدن"، وفق تعبيره.

وختم تغريدته بالقول إن "الإمارات دولة معتدية وإصرارها على البقاء بالقوة سيحولها لدولة احتلال".

يذكر أن الانقلاب الاماراتي على هادي المنتهية ولايته قد بدأت في الثالث عشر من أكتوبر/تشرين الأول 2018، حيث كانت "الشرعية" على موعد مع محاولة إسقاطها بالقوة، عبر انتفاضة شعبية يقودها المجلس الانتقالي الجنوبي (الانفصالي) المدعوم إماراتيًّا. ولا تزال هذه التهديدات مستمرة والتي كان آخرها منذ شهر حينما أعلن الانتقالي سيطرته مرة أخرى على عدن وطرد جماعة هادي الى خارجها.

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اليمن الانتقالي الإمارات حكومة هادي

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