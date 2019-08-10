وزير في حكومة هادي: الامارات دولة معتدية!

الوقت- شن وزير النقل اليمني في حكومة الرئيس هادي المنتهية ولايته، صالح الجبواني، هجوما حادا على الإمارات ودورها في اليمن ووصفها بأنها "دولة معتدية".

وفي تغريدة له على حسابه في تويتر، قال الجبواني إن الإمارات لم تنسحب من البلاد، "إنما تعزز قواتها في المناطق الجنوبية الواقعة تحت سيطرتها".

وأضاف أن الإمارات في نهاية المطاف ستخرج من اليمن "لكن محمد بن زايد (ولي عهد أبو ظبي) لن يخرج إلا بعد أن يغرق بلادنا في بحور من الدم بدأها بالانقلاب الغادر في عدن"، وفق تعبيره.

وختم تغريدته بالقول إن "الإمارات دولة معتدية وإصرارها على البقاء بالقوة سيحولها لدولة احتلال".

يذكر أن الانقلاب الاماراتي على هادي المنتهية ولايته قد بدأت في الثالث عشر من أكتوبر/تشرين الأول 2018، حيث كانت "الشرعية" على موعد مع محاولة إسقاطها بالقوة، عبر انتفاضة شعبية يقودها المجلس الانتقالي الجنوبي (الانفصالي) المدعوم إماراتيًّا. ولا تزال هذه التهديدات مستمرة والتي كان آخرها منذ شهر حينما أعلن الانتقالي سيطرته مرة أخرى على عدن وطرد جماعة هادي الى خارجها.