لافروف: ماضون في تنفيذ عقود توريد الأسلحة إلى العراق

الوقت- قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم أمس الاثنين خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره العراقي محمد علي الحكيم، أن بلاده ستنفذ عقود تورديد الأسلحة إلى العراق.

وأضاف أن الطرفين ناقشا أهمية تعزيز التعاون في مكافحة الارهاب، لافتاً إلى أن أكثر من 100 دبلوماسي عراقي يتدربون في روسيا.

وأشار لافروف إلى أن موسكو مرتاحة حيال تطبيع العلاقات بين بغداد واربيل، مشدداً على أهمية استمرار هذا المسار.

ووصل لافروف صباح اليوم مع الوفد المرافق له إلى مطار بغداد، وسيلتقي بالقيادة العراقية، كما سيزور أربيل، عاصمة منطقة الحكم الذاتي الكردية ويلتقي قيادة الاقليم.

ومن المتوقع أن يجري محادثات معمقة مع المسؤولين العراقيين لتبادل وجهات النظر حول الجوانب الرئيسية لأجندة قضايا الشرق الأوسط، مع التركيز على الوضع في العراق وسوريا والخليج الفارسي والقضية الفلسطينية والوضع حول إيران.

وسيتم ايلاء اهتمام خاص لتعزيز التعاون الثنائي والجماعي في إطار مركز بغداد المعلوماتي في مجال مكافحة الإرهاب الدولي وانتشار التطرف الديني.

كما ستتم مناقشة آفاق التنمية الشاملة وتعزيز علاقاتِ المصداقية التقليدية الروسية العراقية، بما في ذلك التعاون في مجال الوقود والطاقة والمجالات الإنسانية.