مصدر يمني يكشف عقدة السعودية في اليمن والتي تبحث عن ضمانات بشأنها!

الوقت- أعلنت مصادر دبلوماسية يمنية مساء يوم أمس إن الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة اليمنية تمثل عقدة فعلية للسعودية وهي تبحث عن كيفية الحصول على ضمانات حقيقية بشأنها.

يأتي ذلك بعد أسبوعين من توقف الضربات اليمنية بناء على مبادرة صنعاء، في ظل غموض الموقف السعودي بشأنها.

وكان رئيس وفد صنعاء محمد عبد السلام قال إن دول العدوان ترفض حتى اللحظة تقديم أي تصور حقيقي لوقف العدوان والحصار كاستجابة لمبادرة رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط.

وأكد عبد السلام ارتفاع وتيرة العدوان على اليمن حتى على المستوى الإنساني، وخلال لقائه السفير الفرنسي باليمن في سلطنة عمان قال إن قوات التحالف السعودي تعزز وسائل الحصار والقيود الاقتصادية.

وقال وزير النقل في حكومة الرئيس هادي، صالح الجبواني، إن الإمارات لم تنسحب وليس لديها النية للانسحاب بل إنها تعزز قواتها في المناطق الجنوبية لليمن الواقعة تحت سيطرتها.