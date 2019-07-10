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  الثلاثاء 8 صفر 1441

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آثار أقدام قائد الظل

آثار أقدام قائد الظل حتى قبل حرب الـ 33 يومًا بين حزب الله والکيان الإسرائيلي، لم تكن قوة القدس علی ألسنة الناس کثيراً ولم تكن وسائل الإعلام تعرف عنها شيئاً، ولكن مع هزيمة ما يسمى بالجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر أمام مجموعة صغيرة في تلك الفترة، اتجهت أنظار العالم إلی دور قوة القدس وقائدها الإستراتيجي الإيراني أي اللواء سليماني.

من هم القادة الثلاثة الذين أججوا لهيب الاحتجاجات العراقية الأخيرة في الفضاء الالكتروني ؟ + صور الوقت- لقد كان الفضاء الإلكتروني هو المصدر الرئيسي للتنسيق بين المتظاهرين الذي خرجوا وشاركوا في الاحتجاجات العراقية الأخيرة. ولقد تمكن البعض من السيطرة على الفضاء الالكتروني وإدارته وتوجيه الشباب العراقي بما يتماشى مع أهدافه.

ما هي الأدوات التي يستعين بها الأمراء السعوديون لإثارة الاضطرابات في العراق؟ الوقت- استخدمت المملكة العربية السعودية قدرًا كبيرًا من المتصيدون والذباب الالكتروني لقلب الحقائق في العراق من خلال توظيف جيش منهم للقيام بنشر الكثير من الاخبار المفبركة.

اليمن تضع السعودية على سكّة المفاوضات لوقف قطار العدوان الوقت- وضعت عملية نصر من الله، وقبلها الغارات النفطية، العدوان السعودي على سكّة جديدة. آخرمستجدات هذه السكّة هو الردّ السعودي على اقتراح حركة أنصار الله لوقف العداو

المرجعية الشيعية وخارطة الطريق للانتقال من أزمة الاحتجاجات في العراق إن استبعاد عادل عبد المهدي في الوقت الحالي لن يساعد فقط في حل الاحتجاجات في العراق، بل سيزيد من الالتهاب السياسي ويسبب المزيد من الأزمات للحكومة. کما أن الانتخابات المبكرة في الوقت الحاضر التي طالب بها المواطنون وأعربوا عن استيائهم من أداء النظام السياسي بالطريقة الأکثر عنفاً، ليس فقط ستستغرق وقتًا طويلاً، بل ستکون مكلفةً للحكومة أيضًا.

أخبار

ترامب: نانسي خائنة ...وعليك الانسحاب يا بايدن!

ترامب: نانسي خائنة ...وعليك الانسحاب يا بايدن!

الوقت- شن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء يوم أمس، هجوماً عنيفاً على كل من رئيسة مجلس النواب نانسي بيولسي وخصمه الديمقراطي جو بايدن عقب شروع مجلس النواب في إجراءات تفضي في نهاية المطاف إلى عزله من الحكم؛ على خلفية مكالمته المثيرة للجدل مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وزير في حكومة هادي: الامارات دولة معتدية! الوقت- شن وزير النقل اليمني في حكومة الرئيس هادي المنتهية ولايته، صالح الجبواني، هجوما حادا على الإمارات ودورها في اليمن ووصفها بأنها "دولة معتدية".

لافروف: ماضون في تنفيذ عقود توريد الأسلحة إلى العراق الوقت- قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم أمس الاثنين خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره العراقي محمد علي الحكيم، أن بلاده ستنفذ عقود تورديد الأسلحة إلى العراق.

مصدر يمني يكشف عقدة السعودية في اليمن والتي تبحث عن ضمانات بشأنها! الوقت- أعلنت مصادر دبلوماسية يمنية مساء يوم أمس إن الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة اليمنية تمثل عقدة فعلية للسعودية وهي تبحث عن كيفية الحصول على ضمانات حقيقية بشأنها.

أبرز ردود الأفعال الأمريكية حول قرار ترامب بالانسحاب من سوريا! الوقت- أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي إليوت انغيل في بيان صدر عنه مساء يوم أمس، إنّ قرار الرئيس دونالد ترامب، بالانسحاب من المناطق الحدودية بين تركيا وسوريا، هو هدية لروسيا وإيران وتنظيم داعش، وخيانة للقوات الكردية التي كانت شريكاً جيداً ومخلصاً لأميركا.

الرئيس العراقي: الذي حصل في العراق فتنة لا يمكن السكوت عنها! الوقت- قال الرئيس العراقي برهم صالح في كلمة له مساء أمس الاثنين حول التطورات الأخيرة في البلاد، أن ما جرى فتنة وجريمة "لا يمكن السكوت عنها". وأعلن صالح عن سلسلة إجراءات لحل الأزمة القائمة، بداية من فتح تحقيق بأسباب العنف ووضع آليات جادة لمنع استخدام القوة المفرطة وحماية حق المواطن بالتظاهر السلمي.

القائد ارسل رسالة الى الاسد عن طريق اللواء سليماني وهذا فحواها القائد ارسل رسالة الى الاسد عن طريق اللواء سليماني وهذا فحواها

الامن الوطني العراقي يكشف عن المندسين في التظاهرات الامن الوطني العراقي يكشف عن المندسين في التظاهرات

انسحاب قوات أمريكية من عدة نقاط شرق الفرات انسحاب قوات أميركية من عدة نقاط شرق الفرات

كوريا الشمالية: الحوار مع أميركا فشل الوقت-قال كبير مفاوضي كوريا الشمالية، يوم أمس السبت، ان المحادثات النووية بين بلاده وأمريكا في السويد قد فشلت.

مبادرة إسرائيلية لدول الخليج الفارسي.. فما هي؟ الوقت-قالت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم أمس السبت، أن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس طرح مبادرة لتطبيع العلاقات مع دول الخليج الفارسي.

إردوغان يعلن استكمال اجراءات العمليات العسكرية شرق الفرات... و"قسد" ترد! الوقت-قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يوم أمس السبت أن تركيا ستنفذ عمليات جوية وبرية في شرق الفرات في سوريا "لإرساء السلام هناك"، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية.

نخالة: سرايا القدس أقوى مما كانت عليه وجاهزة لصد أي عدوان على شعبنا الوقت- شدد أمين عام حركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة، يوم أمس السبت، خلال كلمة له بمناسبة الذكرى 32 لتأسيسها على أن الحركة "كانت الأكثر وضوحاً في مواقفها، وتنحاز دائماً إلى فلسطين ولا تعرف الحياد عندما تتعرض القضية للضياع".

الحكومة العراقية تعلن قرارات للحد من البطالة وتوفير المساكن الوقت-اجتمع مجلس الوزراء العراقي، يوم أمس السبت للبحث في التظاهرات التي تشهدها البلاد وجهود الاستجابة للمطالب الشعبية، ولخطاب المرجعية الدينية، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء العراقية.

البخيتي: ننصح السعودية بعدم المراهنة على تغيير قواعد الاشتباك الوقت-نصح عضو المجلس السياسي لحركة أنصار الله محمد البخيتي السعودية، يوم أمس في حديث له مع قناة الميادين، بعدم المراهنة على تغيير قواعد الاشتباك.

التونسيون ينتخبون للمرة الثالثة بعد الثورة الوقت-دخلت تونس مرحلة الصمت الانتخابي قبيل انطلاق الانتخابات التشريعية اليوم الأحد، في وقت واصل فيه الناخبون التونسيون خارج البلاد التصويت لليوم الثاني على التوالي.

نائب الرئيس الإيراني: الوضع الاقتصادي اتخذ منحى إيجابياً رغم الحظر الأمريكي الوقت- وصف نائب الرئيس الايراني اسحاق جهانغيري الوضع الاقتصادي في البلاد بأنه اتخذ منحى إيجابياً رغم الحظر الأمريكي الشديد الذي بدأ منذ عام ونصف.

بعد الجمود.. واشنطن وبيونغ يانغ تستأنفان محادثاتهما النووية الوقت- يستأنف مسؤولو كوريا الشمالية والأمريكان، اليوم السبت، المحادثات النووية في العاصمة السويدية ستوكهولم، بعد أشهر من الجمود واختبار بيونغ يانغ لصاروخ بالستي أطلق من البحر هذا الأسبوع.

اليمن: احتجاز تحالف العدوان السعودي سفن المشتقات النفطية يهدد الأمن الغذائي الوقت- حذّرت وزارة الزراعة والري اليمنية من وضع كارثي يهدد القطاع الزراعي وأهم مصادر الأمن الغذائي نتيجة استمرار تحالف العدوان السعودي باحتجاز سفن المشتقات النفطية ومنعها من دخول ميناء الحديدة.

الحوثي: أمريكا هي المعيقة للسلام في اليمن وشريك أساسي في العدوان الوقت- أكد عضو المجلس السياسي اليمني الأعلى محمد علي الحوثي أن امريكا هي المعيقة للسلام في اليمن وشريك أساسي في العدوان، مبيناً أن الحرب ستنتهي عندما يتوقف الدعم الأجنبي لها من قبل الأمريكيين والإسرائيليين والبريطانيين والفرنسيين .

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من هم القادة الثلاثة الذين أججوا لهيب الاحتجاجات العراقية الأخيرة في الفضاء الالكتروني ؟ + صور

الثلاثاء 8 صفر 1441
 
 
 
 
 
من هم القادة الثلاثة الذين أججوا لهيب الاحتجاجات العراقية الأخيرة في الفضاء الالكتروني ؟ + صور

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الوقت- خرج العديد من المواطنين العراقيين قبل نحو أسبوع في احتجاجات شعبية في عدد من المدن العراقية وذلك من أجل مطالبة الحكومة العراقية بتحسين أوضاعهم المعيشية والاقتصادية وحول هذا السياق، كشف العديد من الخبراء السياسيين بأن هذه الاحتجاجات الأخيرة تعدّ احتجاجات فريدة من نوعها وذلك لغياب الدعم الحزبي ورفع المتظاهرين شعارات تستهدف أسس المجتمع العراقي، إلى جانب ارتفاع مستوى أعمال الشغب والعنف غير المسبوق للمتظاهرين الذين يصل متوسط أعمارهم حوالي 25 عاماً.

وتزامن وقوع هذه الاحتجاجات مع مراسم الأربعين للإمام الحسين (ع)، ولهذا فلقد شكك العديد من الخبراء السياسيين في تلك الاحتجاجات التي طالبت في بداية الأمر الحكومة العراقية بمعالجة قضايا مثل الفساد والبطالة والظروف الاقتصادية السيئة للمجتمع العراقي والتي تحوّلت فيما بعد إلى احتجاجات ضد المقدسات الشيعية وقادة محور المقاومة في المنطقة. 

وفي غضون ذلك، قد تكون معرفة ماذا يدور خلف الكواليس ومعرفة من يقود تلك الاحتجاجات ويوجّهها أمر مهم، ولهذا فإننا في مقالنا هذا سوف نسلط الضوء على أبرز القادة الثلاثة الذين أججوا لهيب الاحتجاجات العراقية الأخيرة في الفضاء الالكتروني.

ستيفن نبيل

ستيفن نبيل عراقي الجنسية من القومية الآشورية كتب عنه أنه نشأ في كنف التعاليم المسيحية وتلقّى تعليمه الابتدائي والإعدادي في العراق بعدها غادر أرض الوطن مع عائلته منذ سن السادسة عشرة في ٢٠٠٣ ليكمل تعليمه في أمريكا ويعلن بعدها أنه ناشط وصحفي في الملف العراقي، وأصبح محللاً وصحافياً بدعم الاستخبارات المركزية الأمريكية.

ووفقاً لبعض المصادر الإخبارية، فإن "ستيفن" هو أحد المحرّضين والقادة للمظاهرات ويحرّض ضد إيران ويزجّ الشباب في القتل ويدّعي أنه يريد الحرية مما يسميه "الاستعمار الإيراني" مقابل دم الشباب.

ظاهره وطني إلا أن باطنه جندي بالمخابرات الأمريكية، ولفتت تلك المصادر الإخبارية، إلى أن حسابه على "تويتر" والتواصل الاجتماعي مليء بالصور والفيديوهات التي تخصّ الأحداث الأخيرة، ويحاول تقديم نفسه كمركز لبث هذه الفيديوهات ويتوعّد بذلك.

كما قام "ستيفن نبيل" بنشر صور عديدة، مدّعياً أن المواطنين العراقيين في بلدان أخرى قد دعموا أيضاً المتظاهرين المحليين، رغم أنه لم يقدم أي دليل على حقيقة تلك الصور.

وفي آخر أعماله التحريضية الدينية كتب للشباب العراقي في إحدى منشوراته على "الفيس بوك": "أنت لست بحاجة إلى القيام بالطبخ من أجل مراسم الأربعين الحسينية لأن مسار الإمام الحسين واضح ولا أعتقد أنك راضٍ عما يجري في بغداد".

وفي منشور آخر، طلب من مستخدمي الفضاء الإلكتروني أن يرسلوا له مقاطع الفيديو والصور الخاصة بهم، حتى يتمكّن من نشرها ليكشف للبلدان الأخرى ماذا يحدث في العراق، وفي أحد مشاركاته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال إنه تلقّى عشرات الصور ومقاطع الفيديو للمظاهرات في بغداد وقال بأنه يعتزم نشرها في القريب العاجل.

غيث التميمي

أكدت العديد من المصادر الإخبارية، بأن "غيث التميمي" درس في حوزة "الشهيد محمد صادق الصدر" وأنه من اتباع "محمد الصدر" وبعد سقوط نظام صدام التحق بالتيار الصدري وكان من قيادات "جيش المهدي"، وكان مسجوناً من قبل الأمريكيين لمدة سنة ونصف وبعد خروجه من السجن تم منحه إقامة من قبل بريطانيا.

والآن يناصب العداء للحوزة ولمذهب التشيع في تحوّل مريب، ولفتت تلك المصادر إلى أن شخصية هذا الرجل مثيرة للجدل حقاً، فلم يقتصر الأمر على التحوّل من النقيض إلى نقيض بل تفاخر في صور نشرها على مواقع التواصل، جمعته مع يهود عراقيين وإيمانه ببعض معتقداتهم البعيدة عن فكر الإسلام، حيث ضمّت الصورة بحسب ما نشرها مع "ادوين شكر" أحد رؤوس الأموال الممولة للفكر الماسوني ضد الأديان وبالذات الفكر الإسلامي الشيعي وعلى وجه الخصوص إيران.

وذكرت تلك المصادر الإخبارية، أن "غيث التميمي" يقيم حالياً في بريطانيا ويعمل مع الاستخبارات البريطانية ومرتبط مع الموساد ويقدّم كمحلل في الـ "بي بي سي"، فيما نشرت له صورة مع "تسيونت فتال كوبرفارسر" زوجة عقيد الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية "يوسي كوبرفارسر". 

صورة "غيث التميمي" مع "تسيونت فتال كوبرفارسر" زوجة عقيد الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية "يوسي كوبرفارسر" 

صورة "غيث التميمي" مع مجموعة من يهود العراق

وفي سياق متصل، ذكرت بعض المصادر الإخبارية، بأن "غيث التميمي" قام مؤخراً بإنتاج فيلم وثائقي لقناة الـ"بي بي سي" البريطانية الناطقة باللغة العربية، دار حول "الزواج المؤقت في العراق"، بهدف مهاجمة الشيعة العراقيين.

كما كتب "التميمي" منشور على "الفيس بوك" حول التعليمات الجديدة لتغيير تكتيكات الاحتجاجات في العراق

وقام أيضاً بمهاجمة رجال الدين العراقيين، وادّعى أن "آية الله السيستاني" يعتبر ملاذاً للأحزاب وليس للشعب.

كما اطلق "التميمي" هاشتاغ "المرجعية – لا تمثلني" لأول مرة على الصفحات الافتراضية ومع ذلك، لم يرحّب معظم روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الهاشتاغ.

أحمد البشير

"أحمد البشير"، هو إعلامي مقيم في الأردن وله عدة برامج تلفزيونية ينتهج أسلوب النقد السياسي الساخر في الظاهر غير أن مادته الإعلامية ذات جانبٍ تحريضي بعيدٍ عن النقد البناء.

ولقد أثيرت عنه شائعات قوية بأنه زار الكيان الإسرائيلي قبل فترة. كما أنه ظهر في فيديوهات نشرها على حسابه بتويتر، زعم فيها بأنه داعم للمظاهرات السلمية فيما ينسب إليه نشطاء أنه يلعب دوراً في التحريض.

ولقد قال في تغريدة على تويتر: "جيل سبونج بوب على قولتهم، أذكياء، سباع، ما ينضحك عليهم، يحبون الحياة، يريدون مستقبل، مو اتكّاليين، ما يريدون منيّة أحد، يفهمون بالسياسة، ويفهمون بالاقتصاد، عدهم خطط، منفتحين على العالم، مو طائفيين، أحياء، ما عدهم أصنام".

ومن الملاحظ عبر هذه التغريدة إطلاقه حكماً عامّاً على المتظاهرين دون تمييز بأنهم يقومون بدور بطولي بعيداً عن الحد الأدنى من الموضوعية، وأن بعض الجهات تحاول زجّ الشباب بمواجهة قوات الأمن لتحقيق مآرب خاصة.

وفي الختام.. يمكن القول بأن جزءاً كبيراً من العراقيين خرجوا للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية المتردية وتفشي البطالة وضعف الخدمات العامة، وهذا أمر لا يمكن إنكاره، ولكن في الوقت نفسه، تجدر الإشارة إلى أن بعض القوى والجهات الغربية والعبرية والعربية استغلت هذه الأوضاع وقامت بتقديم الكثير من الدعم لبعض الأشخاص لإثارة الرأي العام العراقي في الفضاء الالكتروني وتصعيد موجة الاحتجاجات ضد الحكومة العراقية الحالية.

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كلمات مفتاحية :

مظاهرات تدخلات اطراف غيث التميمي احمد البشير ستيفن نبيل تأجيج بغداد

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