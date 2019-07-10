الامن الوطني العراقي يكشف عن المندسين في التظاهرات

الوقت- شدد مستشار الامن الوطني فالح الفياض، الاثنين، ان الحكومة تدافع عن دستور بني بالدماء والتضحيات، مؤكدا "اننا نعلم من يقف وراء بعض المتسللين الى هذه التظاهرات".

وبين الفياض في مؤتمر صحافي عقده اليوم، وحضرته السومرية نيوز، ان "اسقاط الفساد وتحقيق التنمية والاصلاح لا يتم الا في ظل الدولة"، مبينا "اننا ندافع عن دستور ودولة بنيناها بالدماء والتضحيات".

واردف "نقول للاعداء والمتآمرين ان سعيهم سيخيب وقد خاب"، مشيرا الى "اننا نعلم من يقف وراء بعض المتسللين الى هذه التظاهرات". واكد "لدينا اسماء وتصورات ومعلومات سنعرضها في الوقت المناسب".