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  الإثنين 7 صفر 1441

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اليمن تضع السعودية على سكّة المفاوضات لوقف قطار العدوان

اليمن تضع السعودية على سكّة المفاوضات لوقف قطار العدوان الوقت- وضعت عملية نصر من الله، وقبلها الغارات النفطية، العدوان السعودي على سكّة جديدة. آخرمستجدات هذه السكّة هو الردّ السعودي على اقتراح حركة أنصار الله لوقف العداو

هل ينجح "ترامب" أخيراً في تشكيل "الناتو العربي"؟ الوقت- نعتقد جازمين بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استهلك جميع أفكاره لحشد العالم لمواجهة "ايران" على مستوى الدول الكبيرة والاقليمية والصغيرة ومع ذلك باءت جميع محاولاته بالفشل، ليعود من جديد ويحاول أن ...

هل يستطيع "ابن سلمان" التخلص من "شبح خاشقجي"؟ الوقت- كانت تظن السعودية أن قضية مقتل مواطنها الصحفي جمال خاشقجي ستنتهي دون أي شوشرة وسيغلق الملف سريعاً دون أن يلحق بالنظام السعودي اي أذى وبأسوء الأحول يتم تحميل التهمة لبعض المسؤولين الصغار ...

التحوّل في الحرب والأطر الجديدة لمفاوضات اليمن في الوضع الحالي، لا يمكن النظر إلى المفاوضات السياسية وأطرها من نافذة المعادلات الماضية، لأن معادلات مائدة المفاوضات تتشکل أولاً من التطورات في ساحة المعركة، وليس عبر توافق الطرفين أو التعليمات الخارجية.

كواليس الكشف عن هدية رئيس الوزراء اللبناني لعارضة أزياء إفريقية إن نشر الأنباء المتعلقة بهدية الحريري لعارضة الأزياء الإفريقية من قبل واحدة من أهم الصحف الأمريكية وأکثرها انتشارًا، يأتي في سياق مشروع القضاء على الحريري وتكثيف الاستقطاب السياسي داخل لبنان، وإثارة الاضطرابات في هذا البلد قبل إعلان صفقة القرن.

أخبار

القائد ارسل رسالة الى الاسد عن طريق اللواء سليماني وهذا فحواها

القائد ارسل رسالة الى الاسد عن طريق اللواء سليماني وهذا فحواها

القائد ارسل رسالة الى الاسد عن طريق اللواء سليماني وهذا فحواها

الامن الوطني العراقي يكشف عن المندسين في التظاهرات الامن الوطني العراقي يكشف عن المندسين في التظاهرات

انسحاب قوات أمريكية من عدة نقاط شرق الفرات انسحاب قوات أميركية من عدة نقاط شرق الفرات

كوريا الشمالية: الحوار مع أميركا فشل الوقت-قال كبير مفاوضي كوريا الشمالية، يوم أمس السبت، ان المحادثات النووية بين بلاده وأمريكا في السويد قد فشلت.

مبادرة إسرائيلية لدول الخليج الفارسي.. فما هي؟ الوقت-قالت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم أمس السبت، أن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس طرح مبادرة لتطبيع العلاقات مع دول الخليج الفارسي.

إردوغان يعلن استكمال اجراءات العمليات العسكرية شرق الفرات... و"قسد" ترد! الوقت-قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يوم أمس السبت أن تركيا ستنفذ عمليات جوية وبرية في شرق الفرات في سوريا "لإرساء السلام هناك"، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية.

نخالة: سرايا القدس أقوى مما كانت عليه وجاهزة لصد أي عدوان على شعبنا الوقت- شدد أمين عام حركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة، يوم أمس السبت، خلال كلمة له بمناسبة الذكرى 32 لتأسيسها على أن الحركة "كانت الأكثر وضوحاً في مواقفها، وتنحاز دائماً إلى فلسطين ولا تعرف الحياد عندما تتعرض القضية للضياع".

الحكومة العراقية تعلن قرارات للحد من البطالة وتوفير المساكن الوقت-اجتمع مجلس الوزراء العراقي، يوم أمس السبت للبحث في التظاهرات التي تشهدها البلاد وجهود الاستجابة للمطالب الشعبية، ولخطاب المرجعية الدينية، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء العراقية.

البخيتي: ننصح السعودية بعدم المراهنة على تغيير قواعد الاشتباك الوقت-نصح عضو المجلس السياسي لحركة أنصار الله محمد البخيتي السعودية، يوم أمس في حديث له مع قناة الميادين، بعدم المراهنة على تغيير قواعد الاشتباك.

التونسيون ينتخبون للمرة الثالثة بعد الثورة الوقت-دخلت تونس مرحلة الصمت الانتخابي قبيل انطلاق الانتخابات التشريعية اليوم الأحد، في وقت واصل فيه الناخبون التونسيون خارج البلاد التصويت لليوم الثاني على التوالي.

نائب الرئيس الإيراني: الوضع الاقتصادي اتخذ منحى إيجابياً رغم الحظر الأمريكي الوقت- وصف نائب الرئيس الايراني اسحاق جهانغيري الوضع الاقتصادي في البلاد بأنه اتخذ منحى إيجابياً رغم الحظر الأمريكي الشديد الذي بدأ منذ عام ونصف.

بعد الجمود.. واشنطن وبيونغ يانغ تستأنفان محادثاتهما النووية الوقت- يستأنف مسؤولو كوريا الشمالية والأمريكان، اليوم السبت، المحادثات النووية في العاصمة السويدية ستوكهولم، بعد أشهر من الجمود واختبار بيونغ يانغ لصاروخ بالستي أطلق من البحر هذا الأسبوع.

اليمن: احتجاز تحالف العدوان السعودي سفن المشتقات النفطية يهدد الأمن الغذائي الوقت- حذّرت وزارة الزراعة والري اليمنية من وضع كارثي يهدد القطاع الزراعي وأهم مصادر الأمن الغذائي نتيجة استمرار تحالف العدوان السعودي باحتجاز سفن المشتقات النفطية ومنعها من دخول ميناء الحديدة.

الحوثي: أمريكا هي المعيقة للسلام في اليمن وشريك أساسي في العدوان الوقت- أكد عضو المجلس السياسي اليمني الأعلى محمد علي الحوثي أن امريكا هي المعيقة للسلام في اليمن وشريك أساسي في العدوان، مبيناً أن الحرب ستنتهي عندما يتوقف الدعم الأجنبي لها من قبل الأمريكيين والإسرائيليين والبريطانيين والفرنسيين .

حماس: محاولات اغتيال سليماني لا تخدم إلا المشروع الصهيوني الوقت- دانت حركة حماس الفلسطينية، يوم أمس الجمعة، محاولة اغتيال قائد قوة القدس في حرس الثورة الإيراني الجنرال قاسم سليماني.

تونس تدخل الصمت الانتخابي عشية الاستحقاق البرلماني غداً الوقت-دخلت تونس في صمت انتخابي عشية الاستحقاق الانتخابي البرلماني المقرر غداً الأحد فيما تتواصل لليوم الثاني عملية التصويت للانتخابات التشريعية التونسية في الدوائر الانتخابية في الخارج.

البحرية الإسرائيلية تعتدي على الصيادين الفلسطينيين الوقت-أطلقت بحرية قوات العدو الإسرائيلي صباح السبت النيران باتجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة شواطئ بحر السودانية شمال قطاع غزة المحاصر.

الكونغرس الأمريكي يصدر مذكرة ملزمة لتسليم وثائق الاتصالات مع أوكرانيا الوقت- أعلنت لجان الاستخبارات والشؤون الخارجية والرقابة في مجلس النواب الأميركي، أنها أصدرت مذكرة جماعية

الإكوادور: السلطة تعتقل نحو 370 متظاهراً الوقت-قالت السلطات في الإكوادور، مساء أمس، انها اعتقلت نحو 370 متظاهراً ممّن شاركوا في الاحتجاجات الرافضة لإجراءات الحكومة الاقتصادية والتي تناولت رفع الدعم عن المحروقات.

عبد المهدي: المرجعية صمام الأمان ولجنة مكافحة الفساد ستبصر النور قريباً الوقت- قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن المرجعية الدينية تبرهن مجدداً أنها صمام أمان العراق. وأشار إلى أن الحكومة تلتزم بأعلى درجات الشفافية

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أخبار

انسحاب قوات أمريكية من عدة نقاط شرق الفرات

الإثنين 7 صفر 1441
 
 
 
 
 
انسحاب قوات أمريكية من عدة نقاط شرق الفرات

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إردوغان يعلن استكمال اجراءات العمليات العسكرية شرق الفرات... و"قسد" ترد!

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الوقت- قامت القوات الأمريكية من نقاط عدة في شرق الفرات، بالتزامن مع التهديدات التركية بشن عملية مرتقبة هناك.

وبين مسؤول أمريكي إن القوات الأمريكية أخلت موقعين للمراقبة في شمال شرق سوريا في تل أبيض ورأس العينيأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السبت، أن بلاده ستنفذ عملية جوية وبرية بشرق الفرات في سوريا "لإرساء السلام هناك"، قائلا إنها "باتت قريبة إلى حد يمكن القول إنها ستحدث اليوم أو يوم غد".

في غضون ذلك، أعلن البيت الأبيض اليوم، أن القوات الأمريكية لن تدعم العملية التركية ولن تشارك فيهاوأعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في بيان اليوم الاثنين، أن القوات الأمريكية لم تف بالتزاماتها وقد انسحبت من المناطق الحدودية مع تركيا، مشيرة إلى "العملية العسكرية التركية في شمال وشرق سوريا سيكون لها الأثر السلبي الكبير على الحرب ضد تنظيم "داعش"، وستدمر كل ما تم تحقيقه من حالة الاستقرار خلال السنوات الماضية".

 وأضافت "قسد" في بيانها: "لن نتردد لحظة واحدة في الدفاع عن أنفسنا وندعوا شعبنا بجميع أطيافه من عرب وكرد وسريان آشوريين لرص صفوفه والوقوف مع قواته المشروعة للدفاع عن وطننا تجاه هذا العدوان التركي". 
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