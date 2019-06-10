موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الثلاثاء 8 صفر 1441

إخترنا لكم

آثار أقدام قائد الظل

آثار أقدام قائد الظل حتى قبل حرب الـ 33 يومًا بين حزب الله والکيان الإسرائيلي، لم تكن قوة القدس علی ألسنة الناس کثيراً ولم تكن وسائل الإعلام تعرف عنها شيئاً، ولكن مع هزيمة ما يسمى بالجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر أمام مجموعة صغيرة في تلك الفترة، اتجهت أنظار العالم إلی دور قوة القدس وقائدها الإستراتيجي الإيراني أي اللواء سليماني.

من هم القادة الثلاثة الذين أججوا لهيب الاحتجاجات العراقية الأخيرة في الفضاء الالكتروني ؟ + صور الوقت- لقد كان الفضاء الإلكتروني هو المصدر الرئيسي للتنسيق بين المتظاهرين الذي خرجوا وشاركوا في الاحتجاجات العراقية الأخيرة. ولقد تمكن البعض من السيطرة على الفضاء الالكتروني وإدارته وتوجيه الشباب العراقي بما يتماشى مع أهدافه.

ما هي الأدوات التي يستعين بها الأمراء السعوديون لإثارة الاضطرابات في العراق؟ الوقت- استخدمت المملكة العربية السعودية قدرًا كبيرًا من المتصيدون والذباب الالكتروني لقلب الحقائق في العراق من خلال توظيف جيش منهم للقيام بنشر الكثير من الاخبار المفبركة.

اليمن تضع السعودية على سكّة المفاوضات لوقف قطار العدوان الوقت- وضعت عملية نصر من الله، وقبلها الغارات النفطية، العدوان السعودي على سكّة جديدة. آخرمستجدات هذه السكّة هو الردّ السعودي على اقتراح حركة أنصار الله لوقف العداو

المرجعية الشيعية وخارطة الطريق للانتقال من أزمة الاحتجاجات في العراق إن استبعاد عادل عبد المهدي في الوقت الحالي لن يساعد فقط في حل الاحتجاجات في العراق، بل سيزيد من الالتهاب السياسي ويسبب المزيد من الأزمات للحكومة. کما أن الانتخابات المبكرة في الوقت الحاضر التي طالب بها المواطنون وأعربوا عن استيائهم من أداء النظام السياسي بالطريقة الأکثر عنفاً، ليس فقط ستستغرق وقتًا طويلاً، بل ستکون مكلفةً للحكومة أيضًا.

أخبار

ترامب: نانسي خائنة ...وعليك الانسحاب يا بايدن!

ترامب: نانسي خائنة ...وعليك الانسحاب يا بايدن!

الوقت- شن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء يوم أمس، هجوماً عنيفاً على كل من رئيسة مجلس النواب نانسي بيولسي وخصمه الديمقراطي جو بايدن عقب شروع مجلس النواب في إجراءات تفضي في نهاية المطاف إلى عزله من الحكم؛ على خلفية مكالمته المثيرة للجدل مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وزير في حكومة هادي: الامارات دولة معتدية! الوقت- شن وزير النقل اليمني في حكومة الرئيس هادي المنتهية ولايته، صالح الجبواني، هجوما حادا على الإمارات ودورها في اليمن ووصفها بأنها "دولة معتدية".

لافروف: ماضون في تنفيذ عقود توريد الأسلحة إلى العراق الوقت- قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم أمس الاثنين خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره العراقي محمد علي الحكيم، أن بلاده ستنفذ عقود تورديد الأسلحة إلى العراق.

مصدر يمني يكشف عقدة السعودية في اليمن والتي تبحث عن ضمانات بشأنها! الوقت- أعلنت مصادر دبلوماسية يمنية مساء يوم أمس إن الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة اليمنية تمثل عقدة فعلية للسعودية وهي تبحث عن كيفية الحصول على ضمانات حقيقية بشأنها.

أبرز ردود الأفعال الأمريكية حول قرار ترامب بالانسحاب من سوريا! الوقت- أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي إليوت انغيل في بيان صدر عنه مساء يوم أمس، إنّ قرار الرئيس دونالد ترامب، بالانسحاب من المناطق الحدودية بين تركيا وسوريا، هو هدية لروسيا وإيران وتنظيم داعش، وخيانة للقوات الكردية التي كانت شريكاً جيداً ومخلصاً لأميركا.

الرئيس العراقي: الذي حصل في العراق فتنة لا يمكن السكوت عنها! الوقت- قال الرئيس العراقي برهم صالح في كلمة له مساء أمس الاثنين حول التطورات الأخيرة في البلاد، أن ما جرى فتنة وجريمة "لا يمكن السكوت عنها". وأعلن صالح عن سلسلة إجراءات لحل الأزمة القائمة، بداية من فتح تحقيق بأسباب العنف ووضع آليات جادة لمنع استخدام القوة المفرطة وحماية حق المواطن بالتظاهر السلمي.

القائد ارسل رسالة الى الاسد عن طريق اللواء سليماني وهذا فحواها القائد ارسل رسالة الى الاسد عن طريق اللواء سليماني وهذا فحواها

الامن الوطني العراقي يكشف عن المندسين في التظاهرات الامن الوطني العراقي يكشف عن المندسين في التظاهرات

انسحاب قوات أمريكية من عدة نقاط شرق الفرات انسحاب قوات أميركية من عدة نقاط شرق الفرات

كوريا الشمالية: الحوار مع أميركا فشل الوقت-قال كبير مفاوضي كوريا الشمالية، يوم أمس السبت، ان المحادثات النووية بين بلاده وأمريكا في السويد قد فشلت.

مبادرة إسرائيلية لدول الخليج الفارسي.. فما هي؟ الوقت-قالت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم أمس السبت، أن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس طرح مبادرة لتطبيع العلاقات مع دول الخليج الفارسي.

إردوغان يعلن استكمال اجراءات العمليات العسكرية شرق الفرات... و"قسد" ترد! الوقت-قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يوم أمس السبت أن تركيا ستنفذ عمليات جوية وبرية في شرق الفرات في سوريا "لإرساء السلام هناك"، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية.

نخالة: سرايا القدس أقوى مما كانت عليه وجاهزة لصد أي عدوان على شعبنا الوقت- شدد أمين عام حركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة، يوم أمس السبت، خلال كلمة له بمناسبة الذكرى 32 لتأسيسها على أن الحركة "كانت الأكثر وضوحاً في مواقفها، وتنحاز دائماً إلى فلسطين ولا تعرف الحياد عندما تتعرض القضية للضياع".

الحكومة العراقية تعلن قرارات للحد من البطالة وتوفير المساكن الوقت-اجتمع مجلس الوزراء العراقي، يوم أمس السبت للبحث في التظاهرات التي تشهدها البلاد وجهود الاستجابة للمطالب الشعبية، ولخطاب المرجعية الدينية، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء العراقية.

البخيتي: ننصح السعودية بعدم المراهنة على تغيير قواعد الاشتباك الوقت-نصح عضو المجلس السياسي لحركة أنصار الله محمد البخيتي السعودية، يوم أمس في حديث له مع قناة الميادين، بعدم المراهنة على تغيير قواعد الاشتباك.

التونسيون ينتخبون للمرة الثالثة بعد الثورة الوقت-دخلت تونس مرحلة الصمت الانتخابي قبيل انطلاق الانتخابات التشريعية اليوم الأحد، في وقت واصل فيه الناخبون التونسيون خارج البلاد التصويت لليوم الثاني على التوالي.

نائب الرئيس الإيراني: الوضع الاقتصادي اتخذ منحى إيجابياً رغم الحظر الأمريكي الوقت- وصف نائب الرئيس الايراني اسحاق جهانغيري الوضع الاقتصادي في البلاد بأنه اتخذ منحى إيجابياً رغم الحظر الأمريكي الشديد الذي بدأ منذ عام ونصف.

بعد الجمود.. واشنطن وبيونغ يانغ تستأنفان محادثاتهما النووية الوقت- يستأنف مسؤولو كوريا الشمالية والأمريكان، اليوم السبت، المحادثات النووية في العاصمة السويدية ستوكهولم، بعد أشهر من الجمود واختبار بيونغ يانغ لصاروخ بالستي أطلق من البحر هذا الأسبوع.

اليمن: احتجاز تحالف العدوان السعودي سفن المشتقات النفطية يهدد الأمن الغذائي الوقت- حذّرت وزارة الزراعة والري اليمنية من وضع كارثي يهدد القطاع الزراعي وأهم مصادر الأمن الغذائي نتيجة استمرار تحالف العدوان السعودي باحتجاز سفن المشتقات النفطية ومنعها من دخول ميناء الحديدة.

الحوثي: أمريكا هي المعيقة للسلام في اليمن وشريك أساسي في العدوان الوقت- أكد عضو المجلس السياسي اليمني الأعلى محمد علي الحوثي أن امريكا هي المعيقة للسلام في اليمن وشريك أساسي في العدوان، مبيناً أن الحرب ستنتهي عندما يتوقف الدعم الأجنبي لها من قبل الأمريكيين والإسرائيليين والبريطانيين والفرنسيين .

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

مصدر يمني يكشف عقدة السعودية في اليمن والتي تبحث عن ضمانات بشأنها!

وزير في حكومة هادي: الامارات دولة معتدية!

القائد ارسل رسالة الى الاسد عن طريق اللواء سليماني وهذا فحواها

من هم القادة الثلاثة الذين أججوا لهيب الاحتجاجات العراقية الأخيرة في الفضاء الالكتروني ؟ + صور

ترامب: نانسي خائنة ...وعليك الانسحاب يا بايدن!

لافروف: ماضون في تنفيذ عقود توريد الأسلحة إلى العراق

الرئيس العراقي: الذي حصل في العراق فتنة لا يمكن السكوت عنها!

آثار أقدام قائد الظل

المرجعية الشيعية وخارطة الطريق للانتقال من أزمة الاحتجاجات في العراق

الامن الوطني العراقي يكشف عن المندسين في التظاهرات

أبرز ردود الأفعال الأمريكية حول قرار ترامب بالانسحاب من سوريا!

ما هي الأدوات التي يستعين بها الأمراء السعوديون لإثارة الاضطرابات في العراق؟

الإخفاقات الاستراتيجية السعودية في اليمن.. الآثار والتداعيات

"مجتهد" يكشف تفاصيل خطيرة عن الحارس الشخصي الجديد للملك سلمان

ماذا تريد واشنطن والرياض من الحريري؟

مقررة أممية تكشف تفاصيل جريمة اغتيال "خاشقجي"... هل هناك أدلة تؤكّد تورّط "ابن سلمان" في هذه الجريمة؟

لماذا تتجه السعودية نحو الهدنة الشاملة مع "أنصار الله"؟

التونسيون ينتخبون للمرة الثالثة بعد الثورة

كوريا الشمالية: الحوار مع أميركا فشل

مباحثات سورية أردنية لتطوير العلاقات البرلمانية والاقتصادية

نخالة: سرايا القدس أقوى مما كانت عليه وجاهزة لصد أي عدوان على شعبنا

خفايا جديدة في قضية ترامب وأوكرانيا!

الغارديان: ابن سلمان يعيش عزلة غير مسبوقة!

هل ينجح "ترامب" أخيراً في تشكيل "الناتو العربي"؟

الجيش الإيراني يزيح الستار عن أحدث منجزات القوة البرية

هل يستطيع "ابن سلمان" التخلص من "شبح خاشقجي"؟

جذور الاحتجاجات العراقية والخلفية السياسية للشعارات وأعمال العنف

ما هي احتمالية نجاح المنطقة الآمنة بعد الدورية الأمريكية - التركية الأخيرة؟

عودة لاجئي الموصل.. أزمة تطلّ برأسها من جديد بين أربيل وبغداد

عملية نوعية للطيران المسير اليمني...الحرائق تأكل أرامكو!

ميدل ايست: حكم "ابن سلمان" سينتهي قبل تتويجه ملكاً

الرئيس الروسي: علاقاتنا مع كوريا الديمقراطية ودّية وبناءة

الانتخابات برائحة ولون "الحرب".. هل سينتقل "نتنياهو" من رأس الهرم الحكومي إلى السجن؟

امير سعودي يعلن انطلاق حركته المعارضة لابن سلمان!

المقاومة والطائرات المسيّرة والخوف الإسرائيلي

الصين تدين بشدة قرار الكونغرس الأمريكي حول هونغ كونغ

لماذا قال السيد نصرالله أن النظام السعودي في مراحله الأخيرة؟

ما علاقة ابن سلمان بمقتل الحارس الشخصي للملك سلمان المعروف بـ"حارس الملوك"!

انطلاق الانتخابات الرئاسية التونسية.. أبرز المستجدات على الساحة التونسية

ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية في الأردن يطالب بإلغاء معاهدة وادي عربة

نائب وزير الطاقة الأمريكي: قلقون بسبب مشتريات الصينيين من النفط الإيراني

ما هو سرّ خشية "إسرائيل" من كوماندوز "القسام"؟

ملفات

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

المرجعية الشيعية وخارطة الطريق للانتقال من أزمة الاحتجاجات في العراق

الثلاثاء 8 صفر 1441
 
 
 
 
 
المرجعية الشيعية وخارطة الطريق للانتقال من أزمة الاحتجاجات في العراق

مواضيع ذات صلة

جذور الاحتجاجات العراقية والخلفية السياسية للشعارات وأعمال العنف

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت - احتجاجات الشعب العراقي خلال الأسبوع الماضي في بعض المدن وخاصةً بغداد، قد خيَّمت على الساحة السياسية والحكم العراقي الجديد.

بعد مرور العراق من مرحلة داعش الصعبة وتهديد الوحدة العراقية، نشهد الآن موجةً جديدةً من الأزمة في هذا البلد، ليس لديها من الأساس مطالب وعملية محددة.

ترافقت احتجاجات المواطنين العراقيين مع ردود فعل مختلف الشخصيات والتيارات السياسية، جزء من النخبة السياسية في البلاد ومن خلال دعمهم لحكومة "عادل عبد المهدي"، يريدون استمرار الحكومة لعملها وعودة الهدوء ووقف الاحتجاجات على الفور.

بخلاف هذه المجموعة، تطالب بعض النخب السياسية باستقالة عادل عبد المهدي من قيادة المنطقة الخضراء، وإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في البلاد.

في هذه الأثناء، دعا زعيم التيار الصدري في العراق "مقتدى الصدر" الحكومة العراقية الحالية إلى التنحي، مطالباً بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة تحت رعاية الأمم المتحدة، كما حثّ أعضاء تحالف "سايرون" على تعليق أنشطتهم البرلمانية.

كذلك، قال "حيدر العبادي" زعيم تحالف "النصر" ورئيس الوزراء العراقي السابق، في رسالة مفتوحة على الفيسبوك، إلى الشعب والقوى السياسية: إنه "لضمان عدم انسداد الأفق أمام الإصلاحات التي يطالب بها الشعب، تتم الدعوة لانتخابات مبكّرة لتشكيل حكومة دستورية شرعية قادرة على القيام بمهامها الوطنية بسقف زمني لا يتجاوز 2020".

الحقيقة هي أنه بعد طلب هذين الزعيمين السياسيين العراقيين البارزين، السؤال المطروح الآن هو أن استقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة في هذه المرحلة، إلى أي مدى يمكن أن تكون فعّالةً ولمصلحة الأمن القومي واستتباب الأمن في العراق؟

ردّاً على هذا السؤال، يمكن القول إن الوضع السياسي وعملية الاحتجاجات في العراق لا يختصان بأي حال بحكومة أو شخص معين يمكن لاستبعاده أن يحل القضية في الظاهر.

والحقيقة هي أن العراق وعلى الرغم من كل القضايا التي تنتظره، لديه ديمقراطية لائقة نسبياً وانتخابات نزيهة مقارنةً بالدول العربية الأخرى التي لديها نظام دكتاتوري، ويُسمح فيه للنخب بتداول السلطة.

لذلك، فإن مطلب جزء من المتظاهرين الذي يمكن أن يعزى إلى تبعيتهم للقوى الأجنبية، ليس فقط إقالة شخص ما، بل يرتبط أيضاً بالإصلاح الشامل للبنية السياسية والاقتصادية.

من ناحية أخرى، ينبغي للمرء أن يسأل ما إذا كانت الانتخابات المبكرة ستؤدي إلى الاستقرار وتلبية مطالب المحتجين أم لا؟ وبعد إجراء الانتخابات، هل ستحلّ قضايا مثل البطالة والفساد الإداري والنظام الاقتصادي المعيب وما إلى ذلك؟

الحقيقة هي أن استبعاد عادل عبد المهدي في الوقت الحالي لن يساعد فقط في حل الاحتجاجات في العراق، بل ستزيد من الالتهاب السياسي ويسبب المزيد من الأزمات للحكومة.

كما أن الانتخابات المبكرة في الوقت الحاضر التي طالب بها المواطنون وأعربوا عن استيائهم من أداء النظام السياسي بالطريقة الأكثر شدةً، ليس فقط ستستغرق وقتًا طويلاً، بل ستكون مكلفةً أيضاً للحكومة، كذلك، فإن إجراء الانتخابات في الوقت الحاضر يمكن أن يزيد التوترات والصراعات بين الأحزاب السياسية.

مع ذلك، فإن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو، ما هي الاستراتيجية التي ينبغي اتخاذها لحل المشكلة والاستجابة لمطالب المحتجين؟

للإجابة على هذا السؤال، يمكن اعتبار بيان آية الله السيستاني "خارطة طريق" للحكومة وجميع التيارات السياسية، وفي الواقع، فإن قبول الأخطاء وأوجه القصور ومحاولة معالجتها في مختلف الأبعاد بطرق عملية، هي الاستراتيجية التي يمكن اعتبارها منطقيةً وعمليةً.

إن الهدم والتعطيل عمل بسيط وسهل يمكن لأي شخص القيام به، ولكن البناء والإصلاح قضية أشار إليها بيان آية الله السيستاني.

يدين بيان آية الله السيستاني العنف الذي استهدف المتظاهرين وقوات الأمن والسعي إلى إثارة الفوضى والقلاقل.

وجاء في البيان: إن "هناك اعتداءات مرفوضة ومدانة على المتظاهرين السلميين وعلى القوات الأمنية"، مضيفاً إن الاحتجاجات "خلّفت عشرات الضحايا وأعداداً كبيرةً من الجرحى والمصابين والكثير من الأضرار على المؤسسات الحكومية وغيرها، في مشاهد مؤلمة ومؤسفة جداً"، وإن الإصلاحات أصبحت ضرورةً في البلاد، وعلى المسؤولين اتخاذ إجراءات عملية في هذا الصدد.

كما دعا "أحمد الصافي" ممثل آية الله السيستاني السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية الثلاث إلى اتخاذ خطوات أساسية لتنفيذ إصلاحات حقيقية، وقال إن البرلمان يتحمّل مسؤوليةً أكبر في هذا الصدد.

وأضاف: "المرجع السيستاني يطالب من سنين بمحاربة الفساد ولم يتحقق شيء"، مؤكداً أننا في هذا الصدد اقترحنا تشكيل لجنة من الأفراد المهرة والفعّالة خارج الحكومة لاتخاذ خطوات عملية لحل المشكلات، من خلال مراقبة ورصد الظروف السائدة في البلاد.

وتابع: تم تجاهل الاقتراح في ذلك الوقت، ولكن النظر فيه يمكن أن يكون حلّاً جيداً في الظروف الحالية.

الحقيقة هي أن بيان آية الله السيستاني في الوقت الذي ينتقد فيه بشدة أداء النخبة السياسية، يقدّم لحكام البلد الحل العملي وخريطة الطريق للانتقال من الأزمة، وهذا ما جعل رئيس الوزراء العراقي يعلن ترحيبه بالبيان، بحيث ردّاً على بيان آية الله السيستاني حول الوضع الحالي في البلاد، أكد عادل عبد المهدي أن "المرجعية الدينية برهنت مرةً أخرى أنها صمام الأمان والمنار الذي يرسم طريق الهداية في أيام المحن".

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

احتجاجات العراق عادل عبد المهدي آية الله السيستاني المرجعية الدينية

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
شهر رمضان في موريتانيا، صبغة روحانية تلون القارة السوداء!
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء
ارتياح شعبي بعد اغلاق القنصلية الامريكية في البصرة