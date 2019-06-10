مبادرة إسرائيلية لدول الخليج الفارسي.. فما هي؟

الوقت-قالت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم أمس السبت، أن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس طرح مبادرة لتطبيع العلاقات مع دول الخليج الفارسي.

وبحسب الإعلام الإسرائيلي فإن كاتس طرح هذه المبادرة على ممثلي دول خليجية خلال وجوده في نيويورك كما عرضها على المبعوث الأميركي لعملية السلام جيسون غرينبلات حيث تم الاتفاق مع دول الخليج الفارسي على تشكيل طواقم مشتركة لدفع المبادرة قدماً.

وتتمحور المبادرة حول تطوير علاقات الصداقة والتعاون وتكريس المصلحة المشتركة لدول الخليج الفارسي ولإسرائيل في التصدي لإيران وتطبيع العلاقات في مجالات الأمن والاقتصاد.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي قد أعلن في يوليو/تموز الماضي أنه التقى بشكل علني نظيره البحريني خالد بن أحمد آل خليفة بواشنطن، في خطوة هي الأولى من نوعها بين الطرفين اللذين لا تربطهما علاقات دبلوماسية رسمية. وقال كاتس حينها "سأواصل العمل مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لدفع العلاقات مع دول الخليج قدما".