البخيتي: ننصح السعودية بعدم المراهنة على تغيير قواعد الاشتباك

الوقت-نصح عضو المجلس السياسي لحركة أنصار الله محمد البخيتي السعودية، يوم أمس في حديث له مع قناة الميادين، بعدم المراهنة على تغيير قواعد الاشتباك.

وقال البخيتي إن "على الامارات مواكبة حركتها العسكرية بمواقفها السياسية بشأن الانسحاب من اليمن"، مضيفاً أن "قواعد الاشتباك لن تتغير".

كما أوضح البخيتي أن "أنصار الله لن تقبل بأي طرح من قبيل وقف السعودية جزئياً لغاراتها مقابل وقف كامل لاطلاق النار من قبلنا".

كذلك أكد أن استخدام ميناء المخا عسكرياً هو أمر مخالف للقوانين الدولية، مشيراً إلى أن التحركات الاماراتية تؤكد للجميع أن المستهدف هو اليمن بأكمله.

واعتبر البخيتي في حديثه أن وصول 100 مدرعة ومدافع لنقلها إلى تعز هو خطوة إماراتية "خاطئة"، مضيفاً أن الإمارات تسعى إلى تثبيت وجودها في تعز وهذا يتعارض مع إعلانها عن الانسحاب من اليمن.

وتابع قائلاً "لا نراهن على صحوة ضمير محمد بن سلمان أو محمد بن زايد بل نراهن على صمودنا".

ولفت البخيتي إلى أن "كل الخطوات الإماراتية تجري بإشراف أميركي وقواعد الاشتباك لن تتغير".

وكانت مصادر خاصة قد أفادت الميادين بأن التحالف السعودي أوقف الغارات الجوية اليوم بشكل ملحوظ على الجبهات كافة، مشيرةً إلى بدء سريان مفعول اتفاقية التهدئة مع السعودية بعد عمليات ارامكو ونصر من الله.