هآرتس: التحالف الذي يضم "ترامب- نتنياهو -ابن سلمان" ضد إيران هو تحالف مهزوز والسبب؟

الوقت- ذكرت صحيفة هآرتس الصهيونية أن التحالف المناهض لإيران المكّون من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد اهتزّ في الآونة الأخيرة بشكل كبير.

وبيّنت الصحيفة أنه وفي الوقت الحالي يركّز كل من نتنياهو وترامب وكذلك ابن سلمان، على عيوبهم ويفقدون تركيزهم على إيران.

وكتبت صحيفة هآرتس أنه وبعد عام ونصف من خروج ترامب من الاتفاق النووي مع إيران دخل الرئيس الأمريكي في العديد من القضايا، كما يواجه نتنياهو تحديات ومحاكمات قانونية، والتاج السعودي لديه سياسة ضعيفة".

هؤلاء القادة الثلاثة، الذين كانوا يقودون سياسات معادية لإيران في السنوات الأخيرة، واجهوا أزمات داخلية في الأيام الأخيرة.

يواجه ترامب التحقيق في قضية المساءلة عبر محادثة هاتفية مع الرئيس الأوكراني بشأن دراسة دور نجل نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن في شركة أوكرانية.

كما ظهر بنيامين نتنياهو في جلسة الاستماع التمهيدية الأولى يوم الأربعاء في ثلاث تهم بالفساد، وكان ابن سلمان متهم بشأن مقتل الحارس الشخصي للملك السعودي، ومن ناحية أخرى، في ذكرى اغتيال جمال خاشقجي، واجهت السعودية مرة أخرى انتقادات دولية.