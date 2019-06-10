هآرتس: التحالف الذي يضم "ترامب- نتنياهو -ابن سلمان" ضد إيران هو تحالف مهزوز والسبب؟

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  الأحد 6 صفر 1441

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هل ينجح "ترامب" أخيراً في تشكيل "الناتو العربي"؟ الوقت- نعتقد جازمين بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استهلك جميع أفكاره لحشد العالم لمواجهة "ايران" على مستوى الدول الكبيرة والاقليمية والصغيرة ومع ذلك باءت جميع محاولاته بالفشل، ليعود من جديد ويحاول أن ...

هل يستطيع "ابن سلمان" التخلص من "شبح خاشقجي"؟ الوقت- كانت تظن السعودية أن قضية مقتل مواطنها الصحفي جمال خاشقجي ستنتهي دون أي شوشرة وسيغلق الملف سريعاً دون أن يلحق بالنظام السعودي اي أذى وبأسوء الأحول يتم تحميل التهمة لبعض المسؤولين الصغار ...

التحوّل في الحرب والأطر الجديدة لمفاوضات اليمن في الوضع الحالي، لا يمكن النظر إلى المفاوضات السياسية وأطرها من نافذة المعادلات الماضية، لأن معادلات مائدة المفاوضات تتشکل أولاً من التطورات في ساحة المعركة، وليس عبر توافق الطرفين أو التعليمات الخارجية.

كواليس الكشف عن هدية رئيس الوزراء اللبناني لعارضة أزياء إفريقية إن نشر الأنباء المتعلقة بهدية الحريري لعارضة الأزياء الإفريقية من قبل واحدة من أهم الصحف الأمريكية وأکثرها انتشارًا، يأتي في سياق مشروع القضاء على الحريري وتكثيف الاستقطاب السياسي داخل لبنان، وإثارة الاضطرابات في هذا البلد قبل إعلان صفقة القرن.

أبعاد رسالة "حماس" للأمم المتحدة الوقت- وجهت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" رسالة صريحة وواضحة للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، تطرقت فيها للعديد من الملفات الحساسة التي تتعلق بشكل مباشر بالقضية الفلسطينية، من ابرز...

أخبار

كوريا الشمالية: الحوار مع أميركا فشل

كوريا الشمالية: الحوار مع أميركا فشل

الوقت-قال كبير مفاوضي كوريا الشمالية، يوم أمس السبت، ان المحادثات النووية بين بلاده وأمريكا في السويد قد فشلت.

مبادرة إسرائيلية لدول الخليج الفارسي.. فما هي؟ الوقت-قالت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم أمس السبت، أن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس طرح مبادرة لتطبيع العلاقات مع دول الخليج الفارسي.

إردوغان يعلن استكمال اجراءات العمليات العسكرية شرق الفرات... و"قسد" ترد! الوقت-قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يوم أمس السبت أن تركيا ستنفذ عمليات جوية وبرية في شرق الفرات في سوريا "لإرساء السلام هناك"، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية.

نخالة: سرايا القدس أقوى مما كانت عليه وجاهزة لصد أي عدوان على شعبنا الوقت- شدد أمين عام حركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة، يوم أمس السبت، خلال كلمة له بمناسبة الذكرى 32 لتأسيسها على أن الحركة "كانت الأكثر وضوحاً في مواقفها، وتنحاز دائماً إلى فلسطين ولا تعرف الحياد عندما تتعرض القضية للضياع".

الحكومة العراقية تعلن قرارات للحد من البطالة وتوفير المساكن الوقت-اجتمع مجلس الوزراء العراقي، يوم أمس السبت للبحث في التظاهرات التي تشهدها البلاد وجهود الاستجابة للمطالب الشعبية، ولخطاب المرجعية الدينية، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء العراقية.

البخيتي: ننصح السعودية بعدم المراهنة على تغيير قواعد الاشتباك الوقت-نصح عضو المجلس السياسي لحركة أنصار الله محمد البخيتي السعودية، يوم أمس في حديث له مع قناة الميادين، بعدم المراهنة على تغيير قواعد الاشتباك.

التونسيون ينتخبون للمرة الثالثة بعد الثورة الوقت-دخلت تونس مرحلة الصمت الانتخابي قبيل انطلاق الانتخابات التشريعية اليوم الأحد، في وقت واصل فيه الناخبون التونسيون خارج البلاد التصويت لليوم الثاني على التوالي.

نائب الرئيس الإيراني: الوضع الاقتصادي اتخذ منحى إيجابياً رغم الحظر الأمريكي الوقت- وصف نائب الرئيس الايراني اسحاق جهانغيري الوضع الاقتصادي في البلاد بأنه اتخذ منحى إيجابياً رغم الحظر الأمريكي الشديد الذي بدأ منذ عام ونصف.

بعد الجمود.. واشنطن وبيونغ يانغ تستأنفان محادثاتهما النووية الوقت- يستأنف مسؤولو كوريا الشمالية والأمريكان، اليوم السبت، المحادثات النووية في العاصمة السويدية ستوكهولم، بعد أشهر من الجمود واختبار بيونغ يانغ لصاروخ بالستي أطلق من البحر هذا الأسبوع.

اليمن: احتجاز تحالف العدوان السعودي سفن المشتقات النفطية يهدد الأمن الغذائي الوقت- حذّرت وزارة الزراعة والري اليمنية من وضع كارثي يهدد القطاع الزراعي وأهم مصادر الأمن الغذائي نتيجة استمرار تحالف العدوان السعودي باحتجاز سفن المشتقات النفطية ومنعها من دخول ميناء الحديدة.

الحوثي: أمريكا هي المعيقة للسلام في اليمن وشريك أساسي في العدوان الوقت- أكد عضو المجلس السياسي اليمني الأعلى محمد علي الحوثي أن امريكا هي المعيقة للسلام في اليمن وشريك أساسي في العدوان، مبيناً أن الحرب ستنتهي عندما يتوقف الدعم الأجنبي لها من قبل الأمريكيين والإسرائيليين والبريطانيين والفرنسيين .

حماس: محاولات اغتيال سليماني لا تخدم إلا المشروع الصهيوني الوقت- دانت حركة حماس الفلسطينية، يوم أمس الجمعة، محاولة اغتيال قائد قوة القدس في حرس الثورة الإيراني الجنرال قاسم سليماني.

تونس تدخل الصمت الانتخابي عشية الاستحقاق البرلماني غداً الوقت-دخلت تونس في صمت انتخابي عشية الاستحقاق الانتخابي البرلماني المقرر غداً الأحد فيما تتواصل لليوم الثاني عملية التصويت للانتخابات التشريعية التونسية في الدوائر الانتخابية في الخارج.

البحرية الإسرائيلية تعتدي على الصيادين الفلسطينيين الوقت-أطلقت بحرية قوات العدو الإسرائيلي صباح السبت النيران باتجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة شواطئ بحر السودانية شمال قطاع غزة المحاصر.

الكونغرس الأمريكي يصدر مذكرة ملزمة لتسليم وثائق الاتصالات مع أوكرانيا الوقت- أعلنت لجان الاستخبارات والشؤون الخارجية والرقابة في مجلس النواب الأميركي، أنها أصدرت مذكرة جماعية

الإكوادور: السلطة تعتقل نحو 370 متظاهراً الوقت-قالت السلطات في الإكوادور، مساء أمس، انها اعتقلت نحو 370 متظاهراً ممّن شاركوا في الاحتجاجات الرافضة لإجراءات الحكومة الاقتصادية والتي تناولت رفع الدعم عن المحروقات.

عبد المهدي: المرجعية صمام الأمان ولجنة مكافحة الفساد ستبصر النور قريباً الوقت- قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن المرجعية الدينية تبرهن مجدداً أنها صمام أمان العراق. وأشار إلى أن الحكومة تلتزم بأعلى درجات الشفافية

رويترز: ابن سلمان يريد الخروج من اليمن اليوم قبل الغد ولكن! الوقت-قالت وكالة رويترز، صباح اليوم، أن مسؤول إقليمي مطلع أن السعودية تدرس بجدية وانفتاح اقتراح أنصار الله وقف إطلاق النار في اليمن.

خفايا جديدة في قضية ترامب وأوكرانيا! الوقت-كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب أقال سفيرته بأوكرانيا بعد اتهامات لها بعرقلة جهود إقناع كييف بالتحقيق

الغارديان: ابن سلمان يعيش عزلة غير مسبوقة! الوقت-ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، يوم أمس الخميس، أن القيادة السعودية تعيش عزلة دولية منذ عام؛ نتيجة جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي التي وقعت في قنصليتها بمدينة إسطنبول التركية.

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هآرتس: التحالف الذي يضم "ترامب- نتنياهو -ابن سلمان" ضد إيران هو تحالف مهزوز والسبب؟

الأحد 6 صفر 1441
 
 
 
 
 
هآرتس: التحالف الذي يضم "ترامب- نتنياهو -ابن سلمان" ضد إيران هو تحالف مهزوز والسبب؟

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الوقت- ذكرت صحيفة هآرتس الصهيونية أن التحالف المناهض لإيران المكّون من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد اهتزّ في الآونة الأخيرة بشكل كبير.

وبيّنت الصحيفة أنه وفي الوقت الحالي يركّز كل من نتنياهو وترامب وكذلك ابن سلمان، على عيوبهم ويفقدون تركيزهم على إيران.

وكتبت صحيفة هآرتس أنه وبعد عام ونصف من خروج ترامب من الاتفاق النووي مع إيران دخل الرئيس الأمريكي في العديد من القضايا، كما يواجه نتنياهو تحديات ومحاكمات قانونية، والتاج السعودي لديه سياسة ضعيفة".

هؤلاء القادة الثلاثة، الذين كانوا يقودون سياسات معادية لإيران في السنوات الأخيرة، واجهوا أزمات داخلية في الأيام الأخيرة.

يواجه ترامب التحقيق في قضية المساءلة عبر محادثة هاتفية مع الرئيس الأوكراني بشأن دراسة دور نجل نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن في شركة أوكرانية.

كما ظهر بنيامين نتنياهو في جلسة الاستماع التمهيدية الأولى يوم الأربعاء في ثلاث تهم بالفساد، وكان ابن سلمان متهم بشأن مقتل الحارس الشخصي للملك السعودي، ومن ناحية أخرى، في ذكرى اغتيال جمال خاشقجي، واجهت السعودية مرة أخرى انتقادات دولية.

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