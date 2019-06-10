من الذي حرض على اندلاع أعمال العنف والشغب في العراق؟

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأحد 6 صفر 1441

إخترنا لكم

هل ينجح "ترامب" أخيراً في تشكيل "الناتو العربي"؟

هل ينجح "ترامب" أخيراً في تشكيل "الناتو العربي"؟ الوقت- نعتقد جازمين بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استهلك جميع أفكاره لحشد العالم لمواجهة "ايران" على مستوى الدول الكبيرة والاقليمية والصغيرة ومع ذلك باءت جميع محاولاته بالفشل، ليعود من جديد ويحاول أن ...

هل يستطيع "ابن سلمان" التخلص من "شبح خاشقجي"؟ الوقت- كانت تظن السعودية أن قضية مقتل مواطنها الصحفي جمال خاشقجي ستنتهي دون أي شوشرة وسيغلق الملف سريعاً دون أن يلحق بالنظام السعودي اي أذى وبأسوء الأحول يتم تحميل التهمة لبعض المسؤولين الصغار ...

التحوّل في الحرب والأطر الجديدة لمفاوضات اليمن في الوضع الحالي، لا يمكن النظر إلى المفاوضات السياسية وأطرها من نافذة المعادلات الماضية، لأن معادلات مائدة المفاوضات تتشکل أولاً من التطورات في ساحة المعركة، وليس عبر توافق الطرفين أو التعليمات الخارجية.

كواليس الكشف عن هدية رئيس الوزراء اللبناني لعارضة أزياء إفريقية إن نشر الأنباء المتعلقة بهدية الحريري لعارضة الأزياء الإفريقية من قبل واحدة من أهم الصحف الأمريكية وأکثرها انتشارًا، يأتي في سياق مشروع القضاء على الحريري وتكثيف الاستقطاب السياسي داخل لبنان، وإثارة الاضطرابات في هذا البلد قبل إعلان صفقة القرن.

أبعاد رسالة "حماس" للأمم المتحدة الوقت- وجهت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" رسالة صريحة وواضحة للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، تطرقت فيها للعديد من الملفات الحساسة التي تتعلق بشكل مباشر بالقضية الفلسطينية، من ابرز...

أخبار

كوريا الشمالية: الحوار مع أميركا فشل

كوريا الشمالية: الحوار مع أميركا فشل

الوقت-قال كبير مفاوضي كوريا الشمالية، يوم أمس السبت، ان المحادثات النووية بين بلاده وأمريكا في السويد قد فشلت.

مبادرة إسرائيلية لدول الخليج الفارسي.. فما هي؟ الوقت-قالت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم أمس السبت، أن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس طرح مبادرة لتطبيع العلاقات مع دول الخليج الفارسي.

إردوغان يعلن استكمال اجراءات العمليات العسكرية شرق الفرات... و"قسد" ترد! الوقت-قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يوم أمس السبت أن تركيا ستنفذ عمليات جوية وبرية في شرق الفرات في سوريا "لإرساء السلام هناك"، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية.

نخالة: سرايا القدس أقوى مما كانت عليه وجاهزة لصد أي عدوان على شعبنا الوقت- شدد أمين عام حركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة، يوم أمس السبت، خلال كلمة له بمناسبة الذكرى 32 لتأسيسها على أن الحركة "كانت الأكثر وضوحاً في مواقفها، وتنحاز دائماً إلى فلسطين ولا تعرف الحياد عندما تتعرض القضية للضياع".

الحكومة العراقية تعلن قرارات للحد من البطالة وتوفير المساكن الوقت-اجتمع مجلس الوزراء العراقي، يوم أمس السبت للبحث في التظاهرات التي تشهدها البلاد وجهود الاستجابة للمطالب الشعبية، ولخطاب المرجعية الدينية، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء العراقية.

البخيتي: ننصح السعودية بعدم المراهنة على تغيير قواعد الاشتباك الوقت-نصح عضو المجلس السياسي لحركة أنصار الله محمد البخيتي السعودية، يوم أمس في حديث له مع قناة الميادين، بعدم المراهنة على تغيير قواعد الاشتباك.

التونسيون ينتخبون للمرة الثالثة بعد الثورة الوقت-دخلت تونس مرحلة الصمت الانتخابي قبيل انطلاق الانتخابات التشريعية اليوم الأحد، في وقت واصل فيه الناخبون التونسيون خارج البلاد التصويت لليوم الثاني على التوالي.

نائب الرئيس الإيراني: الوضع الاقتصادي اتخذ منحى إيجابياً رغم الحظر الأمريكي الوقت- وصف نائب الرئيس الايراني اسحاق جهانغيري الوضع الاقتصادي في البلاد بأنه اتخذ منحى إيجابياً رغم الحظر الأمريكي الشديد الذي بدأ منذ عام ونصف.

بعد الجمود.. واشنطن وبيونغ يانغ تستأنفان محادثاتهما النووية الوقت- يستأنف مسؤولو كوريا الشمالية والأمريكان، اليوم السبت، المحادثات النووية في العاصمة السويدية ستوكهولم، بعد أشهر من الجمود واختبار بيونغ يانغ لصاروخ بالستي أطلق من البحر هذا الأسبوع.

اليمن: احتجاز تحالف العدوان السعودي سفن المشتقات النفطية يهدد الأمن الغذائي الوقت- حذّرت وزارة الزراعة والري اليمنية من وضع كارثي يهدد القطاع الزراعي وأهم مصادر الأمن الغذائي نتيجة استمرار تحالف العدوان السعودي باحتجاز سفن المشتقات النفطية ومنعها من دخول ميناء الحديدة.

الحوثي: أمريكا هي المعيقة للسلام في اليمن وشريك أساسي في العدوان الوقت- أكد عضو المجلس السياسي اليمني الأعلى محمد علي الحوثي أن امريكا هي المعيقة للسلام في اليمن وشريك أساسي في العدوان، مبيناً أن الحرب ستنتهي عندما يتوقف الدعم الأجنبي لها من قبل الأمريكيين والإسرائيليين والبريطانيين والفرنسيين .

حماس: محاولات اغتيال سليماني لا تخدم إلا المشروع الصهيوني الوقت- دانت حركة حماس الفلسطينية، يوم أمس الجمعة، محاولة اغتيال قائد قوة القدس في حرس الثورة الإيراني الجنرال قاسم سليماني.

تونس تدخل الصمت الانتخابي عشية الاستحقاق البرلماني غداً الوقت-دخلت تونس في صمت انتخابي عشية الاستحقاق الانتخابي البرلماني المقرر غداً الأحد فيما تتواصل لليوم الثاني عملية التصويت للانتخابات التشريعية التونسية في الدوائر الانتخابية في الخارج.

البحرية الإسرائيلية تعتدي على الصيادين الفلسطينيين الوقت-أطلقت بحرية قوات العدو الإسرائيلي صباح السبت النيران باتجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة شواطئ بحر السودانية شمال قطاع غزة المحاصر.

الكونغرس الأمريكي يصدر مذكرة ملزمة لتسليم وثائق الاتصالات مع أوكرانيا الوقت- أعلنت لجان الاستخبارات والشؤون الخارجية والرقابة في مجلس النواب الأميركي، أنها أصدرت مذكرة جماعية

الإكوادور: السلطة تعتقل نحو 370 متظاهراً الوقت-قالت السلطات في الإكوادور، مساء أمس، انها اعتقلت نحو 370 متظاهراً ممّن شاركوا في الاحتجاجات الرافضة لإجراءات الحكومة الاقتصادية والتي تناولت رفع الدعم عن المحروقات.

عبد المهدي: المرجعية صمام الأمان ولجنة مكافحة الفساد ستبصر النور قريباً الوقت- قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن المرجعية الدينية تبرهن مجدداً أنها صمام أمان العراق. وأشار إلى أن الحكومة تلتزم بأعلى درجات الشفافية

رويترز: ابن سلمان يريد الخروج من اليمن اليوم قبل الغد ولكن! الوقت-قالت وكالة رويترز، صباح اليوم، أن مسؤول إقليمي مطلع أن السعودية تدرس بجدية وانفتاح اقتراح أنصار الله وقف إطلاق النار في اليمن.

خفايا جديدة في قضية ترامب وأوكرانيا! الوقت-كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب أقال سفيرته بأوكرانيا بعد اتهامات لها بعرقلة جهود إقناع كييف بالتحقيق

الغارديان: ابن سلمان يعيش عزلة غير مسبوقة! الوقت-ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، يوم أمس الخميس، أن القيادة السعودية تعيش عزلة دولية منذ عام؛ نتيجة جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي التي وقعت في قنصليتها بمدينة إسطنبول التركية.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

هل ينجح "ترامب" أخيراً في تشكيل "الناتو العربي"؟

اليمن: احتجاز تحالف العدوان السعودي سفن المشتقات النفطية يهدد الأمن الغذائي

بعد الجمود.. واشنطن وبيونغ يانغ تستأنفان محادثاتهما النووية

دبابات الجيش الإيراني المموهة..عندما تستطيع التقنية الرقمية شراء الثواني الذهبية للقوات المدرعة + صور

نائب الرئيس الإيراني: الوضع الاقتصادي اتخذ منحى إيجابياً رغم الحظر الأمريكي

كوريا الشمالية: الحوار مع أميركا فشل

الحكومة العراقية تعلن قرارات للحد من البطالة وتوفير المساكن

نخالة: سرايا القدس أقوى مما كانت عليه وجاهزة لصد أي عدوان على شعبنا

هذا هو الدور الخبيث الذي لعبته السفارات الغربية في الاضطرابات العراقية

هآرتس: التحالف الذي يضم "ترامب- نتنياهو -ابن سلمان" ضد إيران هو تحالف مهزوز والسبب؟

فورين بوليسي: هجرة التكفيريين إلى جنوب شرق آسيا.. عذر أمريكي جديد لوجود عسكري

الحوثي: أمريكا هي المعيقة للسلام في اليمن وشريك أساسي في العدوان

البخيتي: ننصح السعودية بعدم المراهنة على تغيير قواعد الاشتباك

التونسيون ينتخبون للمرة الثالثة بعد الثورة

من الذي حرض على اندلاع أعمال العنف والشغب في العراق؟

أبعاد وأهداف الإعلان عن عمليات "أنصار الله" الأخيرة

مقررة أممية تكشف تفاصيل جريمة اغتيال "خاشقجي"... هل هناك أدلة تؤكّد تورّط "ابن سلمان" في هذه الجريمة؟

أبعاد رسالة "حماس" للأمم المتحدة

مباحثات سورية أردنية لتطوير العلاقات البرلمانية والاقتصادية

"مجتهد" يكشف تفاصيل خطيرة عن الحارس الشخصي الجديد للملك سلمان

آخر التطورات الميدانية في محافظة إدلب.. الجيش السوري يستعدّ لتطهير آخر قاعدة احتلها الإرهابيون + خريطة ميدانية وصور

ذي نيو يوركر الامريكية: روحاني لم يرد على اتصال لترامب!

مجتهد: الفغم و"قاتله" قُتلا بأمر من ابن سلمان!

بعد ابن سلمان.. المتحدث باسم قوات التحالف السعودي يدعو أنصار الله إلى الحل السلمي!

ترامب: إجراءات الديمقراطيين "انقلاب على الشعب"

مقررة أممية: اغتيال خاشقجي لوّث صورة ابن سلمان للأبد

كوريا الديمقراطية تنجح باختبار نوع جديد من الصواريخ الباليستية

عباس موسوي: إيران ستقدم تفاصيل مبادرة "هرمز للسلام" إلى الدول المشاركة فيها قريباً

لغز مقتل الحارس الشخصي للملك "سلمان".. هل كان لـ"ابن سلمان" يد في قتل أفضل حارس شخصي في العالم + صور

لماذا تتجه السعودية نحو الهدنة الشاملة مع "أنصار الله"؟

ميدل ايست: حكم "ابن سلمان" سينتهي قبل تتويجه ملكاً

المحرم في جميع أنحاء العالم ... من 400 عام من العزاء الحسيني في تايلاند إلى قمع الشيعة في البحرين

ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية في الأردن يطالب بإلغاء معاهدة وادي عربة

خطاب السيد نصرالله.. معادلات الداخل ورسائل الخارج

اتصال هاتفي بين ماكرون محمد بن سلمان بشأن هجمات أرامكو

ما هي احتمالية نجاح المنطقة الآمنة بعد الدورية الأمريكية - التركية الأخيرة؟

ما علاقة ابن سلمان بمقتل الحارس الشخصي للملك سلمان المعروف بـ"حارس الملوك"!

من مكاسب "صفقة القرن" إلى الخوف من الزوال.. هل يستطيع محور المقاومة تحرير منطقة الجولان؟

عملية نوعية للطيران المسير اليمني...الحرائق تأكل أرامكو!

الخليل وحيداً يطوّقه الاحتلال.. هل اقتربت الانتفاضة الثالثة؟

الانتخابات برائحة ولون "الحرب".. هل سينتقل "نتنياهو" من رأس الهرم الحكومي إلى السجن؟

نتنياهو وجنون السلطة.. ضم الخليل أنموذجاً

رئيس حزب "الكونغرس التباوي" الليبي: الإمارات قدمت 74 مليون دولار لدعم الحرب بليبيا

اتهامات سعودية خجولة.. لماذا لم تكن الاتهامات السعودية لإيران شديدة اللهجة مثل مثيلتها الأمريكية ؟

تحليل نتائج الانتخابات الإسرائيلية.. هل أصبحت نهاية "نتنياهو" قريبة؟

ملفات

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
تقارير

من الذي حرض على اندلاع أعمال العنف والشغب في العراق؟

الأحد 6 صفر 1441
 
 
 
 
 
من الذي حرض على اندلاع أعمال العنف والشغب في العراق؟

مواضيع ذات صلة

جذور الاحتجاجات العراقية والخلفية السياسية للشعارات وأعمال العنف

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- خرج عدد من المواطنين العراقيين خلال الايام الماضية إلى شوارع العاصمة العراقية بغداد ومدن أخرى لتنظيم مظاهرات ضد الحكومة "عادل عبد المهدي"، وفي بعض المناطق تحولت الاحتجاجات إلى اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين ورجال الشرطة. وعلى الرغم من أن احتجاجات بعض المواطنين العراقيين ضد الحكومة أصبحت أكثر وضوحًا منذ يوم الثلاثاء الماضي، إلا أن العديد من الشواهد تؤكد بأن المظاهرات التي خرجت في الأيام الأخيرة الماضية تم التخطيط لها منذ حوالي ستة أشهر، عندما قام عدد من المواطنين العراقيين بالاعتصام أمام وزارة العمل.

وحول هذا السياق، كشفت العديد من المصادر الاخبارية بأنه منذ بداية هذا الصيف، احتشد عدد من الخريجين العراقيين لعدة مرات للتظاهر ضد البطالة ونقص الوظائف في وزارة العمل، لكن الحكومة العراقية لم تعالج تلك القضية وهذا الامر تسبب في غضب اولئك الخريجين الذين اشتبكوا مع رجال الشرطة في ذلك الوقت. ولفتت تلك المصادر بأن بعض القوى الداخلية والخارجية استغلت الاوضاع المتشنجة التي اشتعلت يوم الثلاثاء الماضي، عندما استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في منطقة "العلاوي" ببغداد وعندما لم تتعامل بشكل جيد مع النساء المحتجاتولقد اقتنصت الجهات العراقية المعارضة التي عانت من العديد من الضربات القاتلة منذ تنصيب رئيس الوزراء "عادل عبد المهدي"، الفرصة لإدارة الرأي العام في الفضاء الإلكتروني وإثارة المشاعر الشعبية، وتأجيج الاحتجاجات من خلال إعادة إرسال ونشر صور اشتباكات رجال الشرطة مع المحتجين

وفي حين أن غضب المواطنين العراقيين من هجوم قوات الأمن على النساء لم يهدأ، ومع استمرار الحراك الواسع النطاق المناهض للحكومة في الفضاء الإلكتروني، تم تناقل الأنباء حول إقالة القائد العسكري البارز "عبد الوهاب السعدي" من منصبه وهذا الامر نقل الاحتجاجات إلى مستوى جديد. و"عبد الوهاب السعدي" هو قائد عراقي بارز شارك في القتال ضد جماعة "داعش" الإرهابية وساعد على تطهير المناطق التي كانت تسيطر عليها تلك الجماعات الارهابية وهنا تذكر العديد من المصادر الاخبارية بأن رئيس الوزراء العراقي أقال "السعدي" من منصبه وهذا الامر خلق حالة من عدم الرضا لدى أنصار "السعدي".

وهنا استغل معارضو الحكومة العراقية، الذين كانوا يحاولون بشكل يائس إشعال فتيل الاحتجاجات، بتصفح أخبار إقالة "السعدي" ونشرها على نطاق واسع، وذلك من أجل تصعيد حالة السخط في الفضاء السيبراني عند الرأي العام العراقيكما قام المعارضين بنشر بعض المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها الكثير من أبناء الشعب العراقي على الفضاء السيبراني، بما في ذلك البطالة والفساد وضعف الخدمات العامة، ودعوا المواطنين العراقيين إلى النزول إلى الشوارع مرة أخرى.

يذكر أن الاحتجاجات بدأت في العراق يوم الثلاثاء الماضي في العديد من المدن الجنوبية وكذلك في العاصمة العراقية بغداد وحول هذا السياق، كشفت العديد من المصادر الإخبارية بأن تلك الاحتجاجات لا تزال مستمرة حتى اللحظة، وأشارت تلك المصادر إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى في تلك الاحتجاجات ولقد هتف المتظاهرون العراقيون بشعارات تطالب الحكومة العراقية بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل للشباب ومكافحة الفساد، كما احتج المتظاهرون على السياسات الاقتصادية لحكومة "عادل عبد المهدي" وطالبوا باستقالة رئيس الوزراء.

ووفقًا لمصادر ميدانية، فإن الأشخاص الذين نظموا المظاهرات في وقت قصير، حولوا تغيير مسار الاحتجاجات والانتقال من المطالب الاقتصادية إلى القضايا السياسية، بما في ذلك الإطاحة بالحكومة والنظام العراقيين، مما أدى إلى حدوث اشتباكات مع قوات الأمن بعدما قام عدد من المتظاهرين باحراق بعض المراكز الحكومية، مما جعل نوايا اولئك المحتجين واضحة بالنسبة للرأي العام العراقي الذي أصبح على علم من هي الجهات الاجنبية التي تقوم بدعم اولئك المحتجين.

ومن تلك الوجوه الرئيسية التي حولت المظاهرات السلمية إلى مظاهرات عنيفة، يصدع أسم "رغد صدام"، ابنة الدكتاتور العراقي السابق، و"ستيفن نبيل"، و"غيث التميمي"، و"عمار الكبيسي"، و"أنور الحمداني"، و"أحمد البشير" و ... " ووسائل الإعلام الرجعية مثل" العربية، والحرة، والشرقية ".

"رغد صدام "، ابنة الدكتاتور العراقي السابق، تدعم مثيري الشغب

وفي سياق متصل، كشفت بعض المصادر الميدانية، عن تحركات مشبوهة قام بها التحالف العربي الصهيوني  في الأشهر الأخيرة لحشد وتشجيع المواطنين العراقيين للخروج في مظاهرات مرة أخرى. وأضافت تلك المصادر الميدانية، بأن الأمريكيين والصهاينة والسعوديين وبعض الدول الأوروبية، بما في ذلك بريطانيا، كانوا غاضبين من أداء الحكومة العراقية، ولهذا فلقد قدموا الكثير من الدعم في الأيام الأخيرة للعديد من الجماعات المثيرة للشغب، بما في ذلك البعثيون. كما ذكرت تلك المصادر الميدانية، إن الأمريكيين وحلفائهم كانوا يخططون لشهور لإخراج الناس إلى الشوارع، وذلك من أجل توجيه ضربة موجعة لحكومة "عبد المهدي".

ولفتت تلك المصادر الميدانية، بأن الهدف الرئيسي لأمريكا والسعودية والكيان الصهيوني والوكلاء الداخليين المقربين من هذه البلدان، مثل فلول حزب "البعث" وبعض الشيعة العلمانيين الموالين للسفارة الأمريكية، هو أن تنتشر أعمال العنف في معظم المدن العراقية ومواصلة ذلك حتى مراسم الأربعين الحسينية وذلك من أجل سفك الدماء وإثارة الفتن بين القبائل والعشائر العراقية. مشيرة إلى أنه في الأشهر الأخيرة، قاوم السيد "عادل عبد المهدي" ضغوط واشنطن لقطع علاقات بلاده مع طهران، ومن ناحية أخرى سافر إلى الصين وتفاوض مع الصينيين، وخاصة في المجال الاقتصادي وهذه العوامل جعلت أمريكا غاضبة للغاية من أداء حكومة "عبد المهدي" ولهذا فإنها تسعى حالياً إلى الإطاحة بها، لكن حكومة "عادل عبد المهدي" هي حكومة قوية ومسيطرة على الأوضاع داخل العراق مقارنة بالحكومات العراقية السابقة.

وفي الختام، يمكن القول بأن جزء كبير من العراقيين خرجوا للاحتجاج على الاوضاع الاقتصادية المتردية وتفشي البطالة وضعف الخدمات العامة، وهذا أمر لا يمكن إنكاره، ولكن في الوقت نفسه، تجدر الاشارة إلى أن بعض القوى والجهات الغربية والعبرية والعربية استغلت هذه الاوضاع وقاموا بتقديم الكثير من الدعم لبعض الجماعات الداخلية المعارضة لحكومة "عبد المهدي" لإثارة الرأي العام العراقي وتصعيد موجة الاحتجاجات القيام بالكثير من اعمال الشغب للإطاحة بالحكومة العراقية الحالية.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

تظاهرات احتجاجات اعمال عنف تدخلات اجنبية رغد اشعال الفتنة

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
شهر رمضان في موريتانيا، صبغة روحانية تلون القارة السوداء!
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء
ارتياح شعبي بعد اغلاق القنصلية الامريكية في البصرة