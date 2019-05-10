نائب الرئيس الإيراني: الوضع الاقتصادي اتخذ منحى إيجابياً رغم الحظر الأمريكي

الوقت- وصف نائب الرئيس الايراني اسحاق جهانغيري الوضع الاقتصادي في البلاد بأنه اتخذ منحى إيجابياً رغم الحظر الأمريكي الشديد الذي بدأ منذ عام ونصف.

وفي كلمته أمام رؤساء الغرف التجارية الإيرانية اليوم السبت وصف جهانغيري، زيادة صادرات السلع غير النفطية بالإنجاز الإيجابي الكبير الذي تحقق بفضل مساعي القطاع الخاص.

وأضاف: إن ارتفاع صادرات السلع غير النفطية أثمر عن توفير 300 ألف فرصة عمل جديدة في البلاد خلال 3 أشهر من العام الحالي من قبل القطاع الخاص.

وتابع: إن الوضع الاقتصادي للبلاد يتقدّم بخطوات إيجابية رغم الحظر الأمريكي الشديد حيث كان الأمريكيون يتوقّعون الانهيار للاقتصاد لكن مخططاتهم باءت بالفشل.