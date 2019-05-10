موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأحد 6 صفر 1441

إخترنا لكم

هل ينجح "ترامب" أخيراً في تشكيل "الناتو العربي"؟

هل ينجح "ترامب" أخيراً في تشكيل "الناتو العربي"؟ الوقت- نعتقد جازمين بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استهلك جميع أفكاره لحشد العالم لمواجهة "ايران" على مستوى الدول الكبيرة والاقليمية والصغيرة ومع ذلك باءت جميع محاولاته بالفشل، ليعود من جديد ويحاول أن ...

هل يستطيع "ابن سلمان" التخلص من "شبح خاشقجي"؟ الوقت- كانت تظن السعودية أن قضية مقتل مواطنها الصحفي جمال خاشقجي ستنتهي دون أي شوشرة وسيغلق الملف سريعاً دون أن يلحق بالنظام السعودي اي أذى وبأسوء الأحول يتم تحميل التهمة لبعض المسؤولين الصغار ...

التحوّل في الحرب والأطر الجديدة لمفاوضات اليمن في الوضع الحالي، لا يمكن النظر إلى المفاوضات السياسية وأطرها من نافذة المعادلات الماضية، لأن معادلات مائدة المفاوضات تتشکل أولاً من التطورات في ساحة المعركة، وليس عبر توافق الطرفين أو التعليمات الخارجية.

كواليس الكشف عن هدية رئيس الوزراء اللبناني لعارضة أزياء إفريقية إن نشر الأنباء المتعلقة بهدية الحريري لعارضة الأزياء الإفريقية من قبل واحدة من أهم الصحف الأمريكية وأکثرها انتشارًا، يأتي في سياق مشروع القضاء على الحريري وتكثيف الاستقطاب السياسي داخل لبنان، وإثارة الاضطرابات في هذا البلد قبل إعلان صفقة القرن.

أبعاد رسالة "حماس" للأمم المتحدة الوقت- وجهت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" رسالة صريحة وواضحة للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، تطرقت فيها للعديد من الملفات الحساسة التي تتعلق بشكل مباشر بالقضية الفلسطينية، من ابرز...

أخبار

نائب الرئيس الإيراني: الوضع الاقتصادي اتخذ منحى إيجابياً رغم الحظر الأمريكي

نائب الرئيس الإيراني: الوضع الاقتصادي اتخذ منحى إيجابياً رغم الحظر الأمريكي

الوقت- وصف نائب الرئيس الايراني اسحاق جهانغيري الوضع الاقتصادي في البلاد بأنه اتخذ منحى إيجابياً رغم الحظر الأمريكي الشديد الذي بدأ منذ عام ونصف.

بعد الجمود.. واشنطن وبيونغ يانغ تستأنفان محادثاتهما النووية الوقت- يستأنف مسؤولو كوريا الشمالية والأمريكان، اليوم السبت، المحادثات النووية في العاصمة السويدية ستوكهولم، بعد أشهر من الجمود واختبار بيونغ يانغ لصاروخ بالستي أطلق من البحر هذا الأسبوع.

اليمن: احتجاز تحالف العدوان السعودي سفن المشتقات النفطية يهدد الأمن الغذائي الوقت- حذّرت وزارة الزراعة والري اليمنية من وضع كارثي يهدد القطاع الزراعي وأهم مصادر الأمن الغذائي نتيجة استمرار تحالف العدوان السعودي باحتجاز سفن المشتقات النفطية ومنعها من دخول ميناء الحديدة.

الحوثي: أمريكا هي المعيقة للسلام في اليمن وشريك أساسي في العدوان الوقت- أكد عضو المجلس السياسي اليمني الأعلى محمد علي الحوثي أن امريكا هي المعيقة للسلام في اليمن وشريك أساسي في العدوان، مبيناً أن الحرب ستنتهي عندما يتوقف الدعم الأجنبي لها من قبل الأمريكيين والإسرائيليين والبريطانيين والفرنسيين .

حماس: محاولات اغتيال سليماني لا تخدم إلا المشروع الصهيوني الوقت- دانت حركة حماس الفلسطينية، يوم أمس الجمعة، محاولة اغتيال قائد قوة القدس في حرس الثورة الإيراني الجنرال قاسم سليماني.

تونس تدخل الصمت الانتخابي عشية الاستحقاق البرلماني غداً الوقت-دخلت تونس في صمت انتخابي عشية الاستحقاق الانتخابي البرلماني المقرر غداً الأحد فيما تتواصل لليوم الثاني عملية التصويت للانتخابات التشريعية التونسية في الدوائر الانتخابية في الخارج.

البحرية الإسرائيلية تعتدي على الصيادين الفلسطينيين الوقت-أطلقت بحرية قوات العدو الإسرائيلي صباح السبت النيران باتجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة شواطئ بحر السودانية شمال قطاع غزة المحاصر.

الكونغرس الأمريكي يصدر مذكرة ملزمة لتسليم وثائق الاتصالات مع أوكرانيا الوقت- أعلنت لجان الاستخبارات والشؤون الخارجية والرقابة في مجلس النواب الأميركي، أنها أصدرت مذكرة جماعية

الإكوادور: السلطة تعتقل نحو 370 متظاهراً الوقت-قالت السلطات في الإكوادور، مساء أمس، انها اعتقلت نحو 370 متظاهراً ممّن شاركوا في الاحتجاجات الرافضة لإجراءات الحكومة الاقتصادية والتي تناولت رفع الدعم عن المحروقات.

عبد المهدي: المرجعية صمام الأمان ولجنة مكافحة الفساد ستبصر النور قريباً الوقت- قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن المرجعية الدينية تبرهن مجدداً أنها صمام أمان العراق. وأشار إلى أن الحكومة تلتزم بأعلى درجات الشفافية

رويترز: ابن سلمان يريد الخروج من اليمن اليوم قبل الغد ولكن! الوقت-قالت وكالة رويترز، صباح اليوم، أن مسؤول إقليمي مطلع أن السعودية تدرس بجدية وانفتاح اقتراح أنصار الله وقف إطلاق النار في اليمن.

خفايا جديدة في قضية ترامب وأوكرانيا! الوقت-كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب أقال سفيرته بأوكرانيا بعد اتهامات لها بعرقلة جهود إقناع كييف بالتحقيق

الغارديان: ابن سلمان يعيش عزلة غير مسبوقة! الوقت-ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، يوم أمس الخميس، أن القيادة السعودية تعيش عزلة دولية منذ عام؛ نتيجة جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي التي وقعت في قنصليتها بمدينة إسطنبول التركية.

أهالي مدينة صعدة اليمنية يتظاهرون تأييداً لعملية "نصرٌ من الله" الوقت-خرجت في مدينة صعدة اليمنية، اليوم الجمعة، مسيرة جماهيرية حاشدة لمباركة عملية "نصرٌ من الله" التي نفذها الجيش اليمني واللجان الشعبية في محور نجران وتم الإعلان عنها في الأيام الماضية.

الاكوادور تعلن حالة الطوارئ لـ 60 يوماً! الوقت-أعلن رئيس الإكوادور لينين مورينو حالة الطوارئ في البلاد لـ 60 يوماً مع تواصل التظاهرات رفضاً لإجراءات اقتصادية اتخذتها الحكومة.

صنعاء: توقف الملاحة الجوية في مطار صنعاء خلال أيام! الوقت-أعلنت شركة النفط اليمنية في صنعاء احتمال توقّف خدمات القطاعات الحيوية كافة خلال الأيام القليلة المقبلة بسبب انعدام المواد البترولية.

الصين ترفض طلب ترامب حول بايدن وابنه! الوقت- رفضت الصين اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الشركات المملوكة للحكومة الصينية قد قدمت في السابق مبالغ كبيرة من المال إلى هانتر بايدن، نجل نائب الرئيس السابق جو بايدن.

رئيس وزراء العراق: نستجيب للمطالب المحقة وهناك أيدٍ خفية تستغل! الوقت-أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في كلمة وجهها الى الشعب العراقي مساء الخميس أنّه "لا توجد حواجز تمنع الشعب العراقي من إيصال صوته"، مضيفاً أن "المطالب بمحاربة الفساد والاهتمام بمستقبل الشباب هي مطالب حقة ونحن نستجيب لكل طلب مشروع وفي كلمة وجهها الى الشعب العراقي مساء الخميس

رئيس جهاز استخبارات حرس الثورة الإسلامية يعلن إفشال مخطط إقليمي لاغتيال اللواء سليماني الوقت- أعلن حجة الاسلام حسين طائب رئيس جهاز استخبارات حرس الثورة الاسلامية، عن احباط محاولة لاغتيال قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة اللواء قاسم سليماني.

مباحثات سورية أردنية لتطوير العلاقات البرلمانية والاقتصادية الوقت- بحثت لجنة الأخوة البرلمانية السورية الأردنية في مجلس الشعب اليوم مع القائم بالأعمال في السفارة الأردنية بدمشق عاصم العبابنة دور البرلمانيين في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين بما يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

الإكوادور: السلطة تعتقل نحو 370 متظاهراً

جذور الاحتجاجات العراقية والخلفية السياسية للشعارات وأعمال العنف

عبد المهدي: المرجعية صمام الأمان ولجنة مكافحة الفساد ستبصر النور قريباً

دبابات الجيش الإيراني المموهة..عندما تستطيع التقنية الرقمية شراء الثواني الذهبية للقوات المدرعة + صور

نائب الرئيس الإيراني: الوضع الاقتصادي اتخذ منحى إيجابياً رغم الحظر الأمريكي

اليمن: احتجاز تحالف العدوان السعودي سفن المشتقات النفطية يهدد الأمن الغذائي

حماس: محاولات اغتيال سليماني لا تخدم إلا المشروع الصهيوني

البحرية الإسرائيلية تعتدي على الصيادين الفلسطينيين

لماذا تتجه السعودية نحو الهدنة الشاملة مع "أنصار الله"؟

الكونغرس الأمريكي يصدر مذكرة ملزمة لتسليم وثائق الاتصالات مع أوكرانيا

الحوثي: أمريكا هي المعيقة للسلام في اليمن وشريك أساسي في العدوان

رويترز: ابن سلمان يريد الخروج من اليمن اليوم قبل الغد ولكن!

عودة سوريا إلى الجامعة العربية.. هل ترضخ الجامعة من جديد لواشنطن؟

تنامي قدرات المقاومة اليمنية.. البدء بـ"النجم الثاقب" والوصول إلى الطائرات المسيرة بعيدة المدى

تونس تدخل الصمت الانتخابي عشية الاستحقاق البرلماني غداً

ماذا تريد واشنطن والرياض من الحريري؟

قناة "العربية" والعقدة التونسية

الإخفاقات الاستراتيجية السعودية في اليمن.. الآثار والتداعيات

لغز مقتل الحارس الشخصي للملك "سلمان".. هل كان لـ"ابن سلمان" يد في قتل أفضل حارس شخصي في العالم + صور

رئيس جهاز استخبارات حرس الثورة الإسلامية يعلن إفشال مخطط إقليمي لاغتيال اللواء سليماني

ذي نيو يوركر الامريكية: روحاني لم يرد على اتصال لترامب!

أبعاد رسالة "حماس" للأمم المتحدة

أبعاد وأهداف الإعلان عن عمليات "أنصار الله" الأخيرة

أهمية افتتاح معبر القائم-البوکمال... الأسباب والأبعاد

الجيش الإيراني يزيح الستار عن أحدث منجزات القوة البرية

مباحثات سورية أردنية لتطوير العلاقات البرلمانية والاقتصادية

افتتاح معرض الأدلة الجنائية لجرائم العدوان السعودي بحق أبناء الشعب اليمني

القوات المسلحة اليمنية تكشف عن تفاصيل المرحلة الأولى من عملية "نصر من الله" ضد الجيش السعودي

فورين بوليسي: البحرية الأميركية ليست مستعدة لمواجهة إيران والسبب صواريخ "نور"!

لماذا تتحدث تركيا عن الحاجة إلى الأسلحة النووية؟

ماذا يدور وراء الكواليس وما هي الأسباب التي أدّت إلى طرد "جون بولتون" من البيت الأبيض؟

ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية في الأردن يطالب بإلغاء معاهدة وادي عربة

ما هي احتمالية نجاح المنطقة الآمنة بعد الدورية الأمريكية - التركية الأخيرة؟

جونسون: سيتم تعليق عمل البرلمان عند انتهاء أعماله اليوم

عودة لاجئي الموصل.. أزمة تطلّ برأسها من جديد بين أربيل وبغداد

تحليل نتائج الانتخابات الإسرائيلية.. هل أصبحت نهاية "نتنياهو" قريبة؟

تشكيل اللجنة الدستورية السورية.. الأبعاد والخلفيات

عملية نوعية للطيران المسير اليمني...الحرائق تأكل أرامكو!

أمريكا والمتطلبات الجديدة لحل الأزمة القائمة بين دول الخليج الفارسي

هل يُطيح محمد علي بـ "السيسي"؟

لماذا استقدمت الإمارات مرتزقتها إلى المخا؟

"ذي إندبندنت": محمد بن سلمان يحاول محو جريمة قتل خاشقجي قبل الانتخابات الأمريكية!

إيران تقع على أهم طريق تجاري بين شمال وجنوب آسيا.. كيف ستعبر هذه الطريق من إيران؟ + خريطة

الخليل وحيداً يطوّقه الاحتلال.. هل اقتربت الانتفاضة الثالثة؟

اتهامات سعودية خجولة.. لماذا لم تكن الاتهامات السعودية لإيران شديدة اللهجة مثل مثيلتها الأمريكية ؟

ملفات

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

بعد الجمود.. واشنطن وبيونغ يانغ تستأنفان محادثاتهما النووية

السبت 5 صفر 1441
 
 
 
 
 
بعد الجمود.. واشنطن وبيونغ يانغ تستأنفان محادثاتهما النووية
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- يستأنف مسؤولو كوريا الشمالية وأمريكا، اليوم السبت، المحادثات النووية في العاصمة السويدية ستوكهولم، بعد أشهر من الجمود واختبار بيونغ يانغ لصاروخ بالستي أطلق من البحر هذا الأسبوع.

ويشارك الموفد، كيم ميونغ جيل، من كوريا الشمالية، وستيفن بيغون، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في المحادثات التي تقرر إجراؤها في جزيرة قبالة ستوكهولم.

قال كيم ميونغ جيل في بكين، وهو في طريقه إلى العاصمة السويدية إنه "متفائل" بشأن المحادثات الجديدة.

جدير بالذكر أن محادثات على مستوى مماثل حول نزع سلاح كوريا الشمالية النووي، عقدت في ستوكهولم في مارس 2018 ثم في يناير 2019.

من المهم الإشارة إلى أن واشنطن كانت تنتظر بفارغ الصبر استئناف الحوار الذي توقف فعليا بعد اجتماع هانوي في أواخر فبراير بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

هذا، ويقول محللون إن كوريا الشمالية كثيراً ما تجمع ما بين المبادرات الدبلوماسية والتحركات العسكرية كوسيلة للحفاظ على الضغط على محاوريها، فيما يعتقد العديد منهم أن امتلاكها هذه المنظومة من الأسلحة يعطيها قوة ضغط إضافية.

واختبرت بيونغ يانغ، يوم الأربعاء، ما وصفته بأنه صاروخ "فائق الحجم" بعد ساعات من إعلانها أنها مستعدة لاستئناف المحادثات على مستوى فرق العمل مع واشنطن، مؤكدة أنها دخلت مرحلة جديدة من بناء قدراتها الدفاعية.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

المحادثات النووية كوريا الشمالية دونالد ترامب كيم جونغ أون

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
شهر رمضان في موريتانيا، صبغة روحانية تلون القارة السوداء!
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء
ارتياح شعبي بعد اغلاق القنصلية الامريكية في البصرة