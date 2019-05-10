الحوثي: أمريكا هي المعيقة للسلام في اليمن وشريك أساسي في العدوان

الوقت- أكد عضو المجلس السياسي اليمني الأعلى محمد علي الحوثي أن امريكا هي المعيقة للسلام في اليمن وشريك أساسي في العدوان، مبيناً أن الحرب ستنتهي عندما يتوقف الدعم الأجنبي لها من قبل الأمريكيين والإسرائيليين والبريطانيين والفرنسيين .

وفي مقابلة له مع صحيفة غازتدوار التركية قال: إن قبل تحالف العدوان مبادرة المجلس السياسي الأعلى فهذا ما تريده صنعاء حلاً سلمياً لشعب اليمني، وإن أبوا فلن يقدم الشعب اليمني رقابة لتذبح كما قال قائد الثورة ، لكنه سيؤلم العدوان أكثر.

وأشار عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، إلى أن الموقف الأخير للرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلادمير بوتين والإيراني حسن روحاني تمثل إجماعا على عبثية الحرب على اليمن وموقفهم المعلن له دلالات سياسية مستقلة.

كما أكد أن أمريكا هي المعيقة للسلام في اليمن وشريك أساسي في العدوان، مضيفاً" الحرب ستنتهي عندما يتوقف الدعم الأجنبي لها من قبل الأمريكيين والإسرائيليين والبريطانيين والفرنسيين."

كذلك جدد الحوثي تأكيده بأن اليمنيين في موقع الدفاع عن النفس مشيراً إلى ترحيب القيادة السياسية في صنعاء بأي مبادرة للحوار، لافتاً في السياق ذاته أن الحصار جريمة حرب وصورة قاتمة لإرهاب صنع أسوأ أزمة إنسانية.