حماس: محاولات اغتيال سليماني لا تخدم إلا المشروع الصهيوني

الوقت- دانت حركة حماس الفلسطينية، يوم أمس الجمعة، محاولة اغتيال قائد قوة القدس في حرس الثورة الإيراني الجنرال قاسم سليماني.

المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، اعتبر أنّ محاولات اغتيال سليماني "لا تخدم إلا المشروع الصهيوني، وتهدف لإثارة الخلافات التي تضعف قدرة الأمة على مواجهة التحديات".

قاسم أكد أنّ "الاستهداف الصهيوني لكل مكونات الأمّة يتطلب توحيد الجهود على امتداد جبهات المقاومة".

يذكر أنّ مدير مخابرات الحرس الثوري الإيراني أعلن أمس الخميس إفشال مخطط للمخابرات العربية - العبرية لاغتيال اللواء سليماني، وكشف أنّه تمّ إلقاء القبض على فريق الاغتيال.