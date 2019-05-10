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  السبت 5 صفر 1441

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التحوّل في الحرب والأطر الجديدة لمفاوضات اليمن في الوضع الحالي، لا يمكن النظر إلى المفاوضات السياسية وأطرها من نافذة المعادلات الماضية، لأن معادلات مائدة المفاوضات تتشکل أولاً من التطورات في ساحة المعركة، وليس عبر توافق الطرفين أو التعليمات الخارجية.

كواليس الكشف عن هدية رئيس الوزراء اللبناني لعارضة أزياء إفريقية إن نشر الأنباء المتعلقة بهدية الحريري لعارضة الأزياء الإفريقية من قبل واحدة من أهم الصحف الأمريكية وأکثرها انتشارًا، يأتي في سياق مشروع القضاء على الحريري وتكثيف الاستقطاب السياسي داخل لبنان، وإثارة الاضطرابات في هذا البلد قبل إعلان صفقة القرن.

أبعاد رسالة "حماس" للأمم المتحدة الوقت- وجهت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" رسالة صريحة وواضحة للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، تطرقت فيها للعديد من الملفات الحساسة التي تتعلق بشكل مباشر بالقضية الفلسطينية، من ابرز...

ماذا تريد واشنطن والرياض من الحريري؟ الوقت- يمر لبنان بأزمة سياسة واقتصادية لايمكن انكارها، والتي بدون أدنى شك كانت موجودة منذ شهور لكن اشتدت هذه الأزمة خلال الأيام الماضية، خرجت على اثرها مظاهرات تطالب بإسقاط "النظام" إلا أنها تلاشت ...

أخبار

حماس: محاولات اغتيال سليماني لا تخدم إلا المشروع الصهيوني

حماس: محاولات اغتيال سليماني لا تخدم إلا المشروع الصهيوني

الوقت- دانت حركة حماس الفلسطينية، يوم أمس الجمعة، محاولة اغتيال قائد قوة القدس في حرس الثورة الإيراني الجنرال قاسم سليماني.

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البحرية الإسرائيلية تعتدي على الصيادين الفلسطينيين الوقت-أطلقت بحرية قوات العدو الإسرائيلي صباح السبت النيران باتجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة شواطئ بحر السودانية شمال قطاع غزة المحاصر.

الكونغرس الأمريكي يصدر مذكرة ملزمة لتسليم وثائق الاتصالات مع أوكرانيا الوقت- أعلنت لجان الاستخبارات والشؤون الخارجية والرقابة في مجلس النواب الأميركي، أنها أصدرت مذكرة جماعية

الإكوادور: السلطة تعتقل نحو 370 متظاهراً الوقت-قالت السلطات في الإكوادور، مساء أمس، انها اعتقلت نحو 370 متظاهراً ممّن شاركوا في الاحتجاجات الرافضة لإجراءات الحكومة الاقتصادية والتي تناولت رفع الدعم عن المحروقات.

عبد المهدي: المرجعية صمام الأمان ولجنة مكافحة الفساد ستبصر النور قريباً الوقت- قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن المرجعية الدينية تبرهن مجدداً أنها صمام أمان العراق. وأشار إلى أن الحكومة تلتزم بأعلى درجات الشفافية

رويترز: ابن سلمان يريد الخروج من اليمن اليوم قبل الغد ولكن! الوقت-قالت وكالة رويترز، صباح اليوم، أن مسؤول إقليمي مطلع أن السعودية تدرس بجدية وانفتاح اقتراح أنصار الله وقف إطلاق النار في اليمن.

خفايا جديدة في قضية ترامب وأوكرانيا! الوقت-كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب أقال سفيرته بأوكرانيا بعد اتهامات لها بعرقلة جهود إقناع كييف بالتحقيق

الغارديان: ابن سلمان يعيش عزلة غير مسبوقة! الوقت-ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، يوم أمس الخميس، أن القيادة السعودية تعيش عزلة دولية منذ عام؛ نتيجة جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي التي وقعت في قنصليتها بمدينة إسطنبول التركية.

أهالي مدينة صعدة اليمنية يتظاهرون تأييداً لعملية "نصرٌ من الله" الوقت-خرجت في مدينة صعدة اليمنية، اليوم الجمعة، مسيرة جماهيرية حاشدة لمباركة عملية "نصرٌ من الله" التي نفذها الجيش اليمني واللجان الشعبية في محور نجران وتم الإعلان عنها في الأيام الماضية.

الاكوادور تعلن حالة الطوارئ لـ 60 يوماً! الوقت-أعلن رئيس الإكوادور لينين مورينو حالة الطوارئ في البلاد لـ 60 يوماً مع تواصل التظاهرات رفضاً لإجراءات اقتصادية اتخذتها الحكومة.

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أخبار

حماس: محاولات اغتيال سليماني لا تخدم إلا المشروع الصهيوني

السبت 5 صفر 1441
 
 
 
 
 
حماس: محاولات اغتيال سليماني لا تخدم إلا المشروع الصهيوني

حماس: محاولات اغتيال سليماني لا تخدم إلا المشروع الصهيوني

الوقت- دانت حركة حماس الفلسطينية، يوم أمس الجمعة، محاولة اغتيال قائد قوة القدس في حرس الثورة الإيراني الجنرال قاسم سليماني.

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الوقت- دانت حركة حماس الفلسطينية، يوم أمس الجمعة، محاولة اغتيال قائد قوة القدس في حرس الثورة الإيراني الجنرال قاسم سليماني.

المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، اعتبر أنّ محاولات اغتيال سليماني "لا تخدم إلا المشروع الصهيوني، وتهدف لإثارة الخلافات التي تضعف قدرة الأمة على مواجهة التحديات".

قاسم أكد أنّ "الاستهداف الصهيوني لكل مكونات الأمّة يتطلب توحيد الجهود على امتداد جبهات المقاومة".

يذكر أنّ مدير مخابرات الحرس الثوري الإيراني أعلن أمس الخميس إفشال مخطط للمخابرات العربية - العبرية لاغتيال اللواء سليماني، وكشف أنّه تمّ إلقاء القبض على فريق الاغتيال.

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فلسطين قاسم سليماني حماس الحرس الثوري الكيان الإسرائيلي السعودية

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