البحرية الإسرائيلية تعتدي على الصيادين الفلسطينيين

الوقت-أطلقت بحرية قوات العدو الإسرائيلي صباح السبت النيران باتجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة شواطئ بحر السودانية شمال قطاع غزة المحاصر.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “بحرية الاحتلال لاحقت عددا من مراكب الصيادين، وباشرت في إطلاق النار بالقرب منهم”، وأوضحت أن “الصيادين انسحبوا من عرض البحر إلى الشاطئ، خوفًا من تعرض حياتهم للخطر”.

هذا وتمارس بحرية العدو الاعتداءات المتواصلة على الفلسطينيين في بحر غزة في انتهاك لكل الاعراف والقوانين الدولية التي تمي حقهم بالعيش والاسترزاق بأمن وأمان.

واستشهد مواطن فلسطيني وأصيب 40 آخرون برصاص الاحتلال الإسرائيلي، وذلك خلال مشاركة الآلاف في الجمعة الـ 77 لمسيرة العودة وكسر الحصار تحت عنوان “جمعة المصالحة خيار شعبنا". وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن المواطن علاء نزار حمدان (22 عاماً)، استشهد برصاص الاحتلال شرق جباليا، فيما أصيب 40 آخرين بينهم 18 بالرصاص الحي.