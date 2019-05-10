الكونغرس الأمريكي يصدر مذكرة ملزمة لتسليم وثائق الاتصالات مع أوكرانيا

الوقت- أعلنت لجان الاستخبارات والشؤون الخارجية والرقابة في مجلس النواب الأمريكي، أنها أصدرت مذكرة جماعية ملزمة للبيت الأبيض قانوناً بتسليمها جميع الوثائق المتعلقة بقضية اتصال الرئيس دونالد ترامب بنظيره الأوكراني.

وأشارت المذكرة الصادرة عن اللجان إلى أسفها لاضطرارها إلى التصرف بهذا الشكل نتيجة سلوك البيت الأبيض، وأوضحت أن البيت الأبيض رفض الرد على طلبات متعددة للحصول على الوثائق طوعاً.

من جهته، قال الرئيس الأميركي إنه غير متأكد مما إذا كان سيتعاون مع الكونغرس في التحقيق.

ترامب وفي حديث مع الصحافيين أكد أنه لن يربط الاتفاق التجاري مع الصين بطلبه من بكين إجراء تحقيق بشأن نائب الرئيس السابق جو بايدن، لافتاً إلى أن القضيتين منفصلتان إحداهما عن الأخرى.

الصين رفضت من جهتها اتهامات ترامب بأن الشركات المملوكة للحكومة الصينية قدمت مبالغ مالية كبيرة إلى هانتر بايدن نجل نائب الرئيس السابق جو بايدن.

يذكر أن صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية كانت قد كشفت يوم امس خفايا تتعلق بقضية اتصال الرئيس دونالد ترامب بنظيره الأوكراني، حيث قالت أن الرئيس دونالد ترامب أقال سفيرته بأوكرانيا بعد اتهامات لها بعرقلة جهود إقناع كييف بالتحقيق في قضية جو بايدن.