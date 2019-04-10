أهالي مدينة صعدة اليمنية يتظاهرون تأييداً لعملية "نصرٌ من الله"

الوقت-خرجت في مدينة صعدة اليمنية، اليوم الجمعة، مسيرة جماهيرية حاشدة لمباركة عملية "نصرٌ من الله" التي نفذها الجيش اليمني واللجان الشعبية في محور نجران وتم الإعلان عنها في الأيام الماضية.

واحتشد آلاف المتظاهرين في الشارع العام أحد أكبر شوارع المدينة قادمين من مختلف مديريات المحافظة بما في ذلك المديريات الحدودية البعيدة، حاملين الأعلام اليمنية، وشعارات الحرية المناهضة للهيمنة الأميركية، والمنددة بالسياسة الأميركية في المنطقة، وصوراً لشهداء عملية "نصر من الله"، كما ردد المشاركون هتافات مؤيدة للقضية الفلسطينية.

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية كشف بالفيديو تفاصيل عملية "نصر من الله"، وكشف عن قصف موقع عسكري حساس في الرياض، ودكّ مطار جيزان بـ 10 صواريخ بالستية وسقوط 3 ألوية عسكرية تابعة للتحالف في المساحة الجغرافية المحررة أثناء تنفيذ العملية.

العملية تمّ خلالها أسر الآلاف من عناصر قوات العدو بينهم أعداد كبيرة من قادة وضباط وجنود الجيش السعودي.