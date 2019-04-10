صنعاء: توقف الملاحة الجوية في مطار صنعاء خلال أيام!

الوقت-أعلنت شركة النفط اليمنية في صنعاء احتمال توقّف خدمات القطاعات الحيوية كافة خلال الأيام القليلة المقبلة بسبب انعدام المواد البترولية.

وحذرت الشركة من أمام مقر الأمم المتحدة من كارثة إنسانية نتيجة لقرصنة تحالف العدوان البحرية ومنعه وصول السفن إلى ميناء الحديدة، داعية المجتمع الدولي إلى تحمّل المسؤولية.

وأشارت شركة النفط اليمنية الى أن آخر سفينة محملة بالديزل وصلت إلى الميناء قبل أكثر من خمسين يوماً.

سياسياً، رحّب المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي بالتعاطي الإيجابي مع مبادرة رئيسه مهدي المشاط، وحذّر من استمرار العدوان، وقال إنه مع تجاهل كل المبادرات ستستمر عمليات الردع اليمنية لمواجهة العدوان.

وخلال اللقاء الأخير للمجلس الأعلى في اليمن مع المبعوث الأممي مارتن غريفيث، حث الحوثي على التقاط التغير في المعادلة على الأرض وتبوء قضية اليمن صدارة الاهتمامات الدولية، وأكّد جدية الشعب اليمني في التوجه نحو السلام، مستنكراً مطالبات دول التحالف بالتهدئة بينما تستمر في تصعيدها العسكري.