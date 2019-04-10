الصين ترفض طلب ترامب حول بايدن وابنه!

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  الجمعة 4 صفر 1441

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كواليس الكشف عن هدية رئيس الوزراء اللبناني لعارضة أزياء إفريقية

كواليس الكشف عن هدية رئيس الوزراء اللبناني لعارضة أزياء إفريقية إن نشر الأنباء المتعلقة بهدية الحريري لعارضة الأزياء الإفريقية من قبل واحدة من أهم الصحف الأمريكية وأکثرها انتشارًا، يأتي في سياق مشروع القضاء على الحريري وتكثيف الاستقطاب السياسي داخل لبنان، وإثارة الاضطرابات في هذا البلد قبل إعلان صفقة القرن.

أبعاد رسالة "حماس" للأمم المتحدة الوقت- وجهت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" رسالة صريحة وواضحة للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، تطرقت فيها للعديد من الملفات الحساسة التي تتعلق بشكل مباشر بالقضية الفلسطينية، من ابرز...

ماذا تريد واشنطن والرياض من الحريري؟ الوقت- يمر لبنان بأزمة سياسة واقتصادية لايمكن انكارها، والتي بدون أدنى شك كانت موجودة منذ شهور لكن اشتدت هذه الأزمة خلال الأيام الماضية، خرجت على اثرها مظاهرات تطالب بإسقاط "النظام" إلا أنها تلاشت ...

مقررة أممية تكشف تفاصيل جريمة اغتيال "خاشقجي"... هل هناك أدلة تؤكّد تورّط "ابن سلمان" في هذه الجريمة؟ الوقت- تناولت المقررة الخاصة للأمم المتحدة تفصيل جريمة اغتيال الصحفي السعودي المعارض "جمال خاشقجي" وأكدت أن هناك أدلة موثوقة تؤكد بما لا تدع مجالا للشك بأن ولي العهد السعودي هو المسؤول الاول عن تلك الجريمة البشعة.

الإخفاقات الاستراتيجية السعودية في اليمن.. الآثار والتداعيات يجد السعوديون أنفسهم مضطرين لقبول وقف إطلاق النار في أعقاب الهجوم الكبير الأخير الذي شنه أنصار الله، وأن عليهم إخراج أنفسهم من المستنقع اليمني الذي صنعوه بأيديهم في أسرع وقت ممكن.

أخبار

خفايا جديدة في قضية ترامب وأوكرانيا!

خفايا جديدة في قضية ترامب وأوكرانيا!

الوقت-كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب أقال سفيرته بأوكرانيا بعد اتهامات لها بعرقلة جهود إقناع كييف بالتحقيق

الغارديان: ابن سلمان يعيش عزلة غير مسبوقة! الوقت-ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، يوم أمس الخميس، أن القيادة السعودية تعيش عزلة دولية منذ عام؛ نتيجة جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي التي وقعت في قنصليتها بمدينة إسطنبول التركية.

أهالي مدينة صعدة اليمنية يتظاهرون تأييداً لعملية "نصرٌ من الله" الوقت-خرجت في مدينة صعدة اليمنية، اليوم الجمعة، مسيرة جماهيرية حاشدة لمباركة عملية "نصرٌ من الله" التي نفذها الجيش اليمني واللجان الشعبية في محور نجران وتم الإعلان عنها في الأيام الماضية.

الاكوادور تعلن حالة الطوارئ لـ 60 يوماً! الوقت-أعلن رئيس الإكوادور لينين مورينو حالة الطوارئ في البلاد لـ 60 يوماً مع تواصل التظاهرات رفضاً لإجراءات اقتصادية اتخذتها الحكومة.

صنعاء: توقف الملاحة الجوية في مطار صنعاء خلال أيام! الوقت-أعلنت شركة النفط اليمنية في صنعاء احتمال توقّف خدمات القطاعات الحيوية كافة خلال الأيام القليلة المقبلة بسبب انعدام المواد البترولية.

الصين ترفض طلب ترامب حول بايدن وابنه! الوقت- رفضت الصين اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الشركات المملوكة للحكومة الصينية قد قدمت في السابق مبالغ كبيرة من المال إلى هانتر بايدن، نجل نائب الرئيس السابق جو بايدن.

رئيس وزراء العراق: نستجيب للمطالب المحقة وهناك أيدٍ خفية تستغل! الوقت-أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في كلمة وجهها الى الشعب العراقي مساء الخميس أنّه "لا توجد حواجز تمنع الشعب العراقي من إيصال صوته"، مضيفاً أن "المطالب بمحاربة الفساد والاهتمام بمستقبل الشباب هي مطالب حقة ونحن نستجيب لكل طلب مشروع وفي كلمة وجهها الى الشعب العراقي مساء الخميس

رئيس جهاز استخبارات حرس الثورة الإسلامية يعلن إفشال مخطط إقليمي لاغتيال اللواء سليماني الوقت- أعلن حجة الاسلام حسين طائب رئيس جهاز استخبارات حرس الثورة الاسلامية، عن احباط محاولة لاغتيال قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة اللواء قاسم سليماني.

مباحثات سورية أردنية لتطوير العلاقات البرلمانية والاقتصادية الوقت- بحثت لجنة الأخوة البرلمانية السورية الأردنية في مجلس الشعب اليوم مع القائم بالأعمال في السفارة الأردنية بدمشق عاصم العبابنة دور البرلمانيين في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين بما يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين.

الجيش الإيراني يزيح الستار عن أحدث منجزات القوة البرية الوقت- تم صباح اليوم الخميس، إزاحة الستار عن أحدث منجزات منظمة الأبحاث وجهاد الاكتفاء الذاتي التابعة للقوة البرية بالجيش الايراني.

قوات الاحتلال تقتحم حي الطيرة بالضفة الغربية وتعتقل 13 فلسطينياً الوقت- أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال اقتحامها صباح اليوم حي الطيرة في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

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الإعصار "ميتاغ" يجتاح كوريا الجنوبية مؤدياً لمصرع 6 أشخاص وإجلاء المئات الوقت- لقي ستة أشخاص مصرعهم وأصيب أربعة آخرون اليوم نتيجة اجتياح الإعصار "ميتاغ" أجزاء من كوريا الجنوبية محملاً بأمطار غزيرة وعواصف شديدة.

طيران العدو الإسرائيلي يجدد خرقه الأجواء اللبنانية الوقت- جدد طيران العدو الإسرائيلي خرقه الأجواء اللبنانية ونفذ تحليقا فوق مناطق الجنوب وصولا إلى البقاع الغربي.

روحاني: إيران الآن أكثر قوة وأسمى مكانة على الصعيد العالمي الوقت- استعرض الرئيس الإيراني حسن روحاني تفاصيل المبادرة الفرنسية وامتناعه عن اللقاء مع الجانب الأمريكي خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

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ترامب: إجراءات الديمقراطيين "انقلاب على الشعب" الوقت- اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراءات الإقالة التي أطلقها الديمقراطيون ضده في وقت سابق بأنها "انقلاب على الشعب".

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أخبار

الصين ترفض طلب ترامب حول بايدن وابنه!

الجمعة 4 صفر 1441
 
 
 
 
 
الصين ترفض طلب ترامب حول بايدن وابنه!

الصين ترفض طلب ترامب حول بايدن وابنه!

الوقت- رفضت الصين اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الشركات المملوكة للحكومة الصينية قد قدمت في السابق مبالغ كبيرة من المال إلى هانتر بايدن، نجل نائب الرئيس السابق جو بايدن.

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الوقت- رفضت الصين اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الشركات المملوكة للحكومة الصينية قد قدمت في السابق مبالغ كبيرة من المال إلى هانتر بايدن، نجل نائب الرئيس السابق جو بايدن.

المتحدث باسم وزارة الخارجية قال إن مثل هذا الادعاءات هي أوهام وشببها بمطاردة الرياح والالتصاق بها.

رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي قالت إن طلب ترامب من الصين التحقيق بشأن بايدن "مثال على تقديمه مصالحه الشخصية على حماية نزاهة الانتخابات".

بدوره اعتبر رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي، آدم شيف، أن طلب ترامب من الصين التحقيق مع بايدن هو تشجيع لدولة أجنبية على التدخل مجدداً لمساعدة حملته الانتخابية بالتحقيق مع منافس محتمل وهذا "حنث بالقسم الرئاسي".

وقال شيف "الرئيس يعرض انتخاباتنا للخطر وهذا خيانة لفكرة أن على الأميركيين أن يقرروا من الذي يقود أميركا وليس الأحزاب الأجنبية التي تسعى للتدخل في شؤوننا".

وكان ترامب طلب علناً من الصين وأوكرانيا التحقيق في أنشطة منافسه في الانتخابات الرئاسيّة جو بايدن وابنه، وذلك في تلميح إلى مزاعم كرّرها هو ومحاميه عن تعاملات هانتر بايدن في الصين.

ونشر البيت الأبيض تفاصيل لمكالمة هاتفية جرت في 25 تموز/يوليو، كشفت أن ترامب ضغط على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لفتح تحقيق في أنشطة بايدن وابنه هانتر. وجاء الكشف عن المكالمة بعد شكوى من مُبلغ ادعى أن ترامب حجب المساعدات الأميركية لكييف للضغط على الرئيس الأوكراني للانصياع لطلبه.

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