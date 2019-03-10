مباحثات سورية أردنية لتطوير العلاقات البرلمانية والاقتصادية

الوقت- بحثت لجنة الأخوة البرلمانية السورية الأردنية في مجلس الشعب اليوم مع القائم بالأعمال في السفارة الأردنية بدمشق عاصم العبابنة دور البرلمانيين في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين بما يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين.

وناقش الجانبان عددا من المسائل العالقة والعقبات في وجه التعاون التجاري والاقتصادي والنقل ودور برلمانيي البلدين في تذليلها وأكدا في هذا السياق على دور اللجنة في الإسهام بتطوير العلاقات بين البلدين على الصعيد البرلماني والاقتصادي.

من جهته أكد العبابنة حرص بلاده على التواصل والتعاون مع الحكومة السورية والارتقاء بالعلاقات بين البرلمانيين في البلدين الشقيقين وتذليل كل العقبات التي تقف أمام تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وغيرها مشيرا إلى أن تاريخ علاقات الاخوة والجوار بين الشعبين لا يمكن أن تغيره أي ضغوط أو ظروف.

بدوره رئيس لجنة الأخوة السورية الأردنية نايف طالب الحريري أشار إلى تطلع البرلمانيين في كل من سورية والأردن لتوثيق العلاقات بين البلدين الشقيقين والتي شهدت في الفترة الأخيرة تطورا ملحوظا بعد فتح معبر نصيب – جابر الحدودي منذ إعادة الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار إلى المنطقة.