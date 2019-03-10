الجيش الإيراني يزيح الستار عن أحدث منجزات القوة البرية

الوقت- تم صباح اليوم الخميس، إزاحة الستار عن أحدث منجزات منظمة الأبحاث وجهاد الاكتفاء الذاتي التابعة للقوة البرية بالجيش الايراني.

وبحضور نائب القائد العام للجيش الإيراني العميد محمد حسين دادرس تم صباح اليوم في مقر منظمة الأبحاث وجهاد الاكتفاء الذاتي التابعة للقوة البرية بالجيش الايراني، ازاحة الستار عن هذه المعدات الجديدة وتسليمها الى الوحدات المستفيدة منها بالجيش الايراني.

وتم هذا اليوم إزاحة الستار لأول مرة عن بعض المنجزات فيما تم تسليم منجزات أخرى للوحدات العسكرية المستفيدة.

كما تم ازاحة الستار عن مركبة تكتيكية مصفحة خفيفة مضادة للرصاص الفولاذي، قوية ذات قدرة مناورة عالية وتتميز بهيكل قادر على حماية ارواح الركاب في ميدان المعركة والعمليات الارهابية .

يذكر أن هذه المركبة قادرة على المواجهة في الأراضي ذات الموانع والوعرة.