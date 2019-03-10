قوات الاحتلال تقتحم حي الطيرة بالضفة الغربية وتعتقل 13 فلسطينياً

الوقت- أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال اقتحامها صباح اليوم حي الطيرة في مدينة رام الله بالضفة الغربية.
ووفقاً لوكالة وفا فإن قوات الاحتلال اقتحمت الحي وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام تجاه الفلسطينيين ما أدّى إلى اصابة أحدهم بجروح.
كذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 13 فلسطينياً في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.
وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات وقرى في الخليل وبيت لحم ورام الله وجنين ونابلس وقلقيلية وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت 13 منهم.
وتواصل قوات الاحتلال ممارساتها العدوانية بحق الفلسطينيين من خلال التضييق والاعتداء عليهم في مدنهم وقراهم وشن حملات اعتقال يومية بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.