كوريا الديمقراطية تنجح باختبار نوع جديد من الصواريخ الباليستية

الوقت- أكدت كوريا الديمقراطية اليوم أنها أطلقت بنجاح صاروخاً جديداً من طراز (بوكغوكسونغ 3) من غواصة قبالة خليج وونسان على البحر الشرقي للبلاد.

وحسب وكالة الأنباء الكورية الديمقراطية المركزية فإن أكاديمية علوم الدفاع في كوريا الديمقراطية "نجحت باختبار نوع جديد من الصواريخ الباليستية من طراز بوكغوكسونغ 3 التي تطلق من الغواصات قبالة خليج وونسان في بحر كوريا الشرقية صباح أمس".

ولفتت الوكالة إلى أن عملية الإطلاق ليس لها أي تأثير سلبي على أمن الدول المجاورة وهي ذات أهمية كبيرة لأنها "تبشّر بمرحلة جديدة لاحتواء التهديدات الخارجية".

يذكر أن كوريا الديمقراطية أجرت مطلع آب الماضي اختباراً ناجحاً لنظام إطلاق صاروخي جديد تحت إشراف الرئيس كيم جونغ أون الذي أكد سابقاً ضرورة تطوير أسلحة فائقة القوة لمواجهة أي تهديدات والدفاع عن أمن البلاد.

كذلك تؤكد بيونغ يانغ أن كل ما تقوم به يأتي في إطار الدفاع عن النفس في مواجهة التهديدات العدائية الأمريكية العلنية.