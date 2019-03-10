الإعصار "ميتاغ" يجتاح كوريا الجنوبية مؤدياً لمصرع 6 أشخاص وإجلاء المئات

الوقت- لقي ستة أشخاص مصرعهم وأصيب أربعة آخرون اليوم نتيجة اجتياح الإعصار "ميتاغ" أجزاء من كوريا الجنوبية محملاً بأمطار غزيرة وعواصف شديدة.

ونقلت رويترز عن وزارة الداخلية والأمن في كوريا الجنوبية قولها إن الإعصار "ميتاغ" وهو الثامن عشر الذي يضرب البلاد هذا العام تسبب بمصرع ستة أشخاص وإصابة أربعة آخرين وإجلاء نحو 1500 شخص في المناطق الجنوبية الشرقية فيما غمرت المياه أكثر من 100 منزل ما أدى إلى حدوث انهيارات مختلفة.

وقالت شركة الطاقة الكهربائية الكورية إن الإعصار تسبب أيضاً بانقطاع التيار الكهربائي عن 44045 منزلاً ومبنى خلال اليومين الماضيين.