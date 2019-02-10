موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأربعاء 2 صفر 1441

إخترنا لكم

أبعاد رسالة "حماس" للأمم المتحدة

أبعاد رسالة "حماس" للأمم المتحدة الوقت- وجهت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" رسالة صريحة وواضحة للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، تطرقت فيها للعديد من الملفات الحساسة التي تتعلق بشكل مباشر بالقضية الفلسطينية، من ابرز...

ماذا تريد واشنطن والرياض من الحريري؟ الوقت- يمر لبنان بأزمة سياسة واقتصادية لايمكن انكارها، والتي بدون أدنى شك كانت موجودة منذ شهور لكن اشتدت هذه الأزمة خلال الأيام الماضية، خرجت على اثرها مظاهرات تطالب بإسقاط "النظام" إلا أنها تلاشت ...

مقررة أممية تكشف تفاصيل جريمة اغتيال "خاشقجي"... هل هناك أدلة تؤكّد تورّط "ابن سلمان" في هذه الجريمة؟ الوقت- تناولت المقررة الخاصة للأمم المتحدة تفصيل جريمة اغتيال الصحفي السعودي المعارض "جمال خاشقجي" وأكدت أن هناك أدلة موثوقة تؤكد بما لا تدع مجالا للشك بأن ولي العهد السعودي هو المسؤول الاول عن تلك الجريمة البشعة.

الإخفاقات الاستراتيجية السعودية في اليمن.. الآثار والتداعيات يجد السعوديون أنفسهم مضطرين لقبول وقف إطلاق النار في أعقاب الهجوم الكبير الأخير الذي شنه أنصار الله، وأن عليهم إخراج أنفسهم من المستنقع اليمني الذي صنعوه بأيديهم في أسرع وقت ممكن.

الاحتجاجات الشعبية في لبنان.. الأهداف والجذور بالإضافة إلى المشاكل الاقتصادية الملموسة في لبنان، فإن التيارات السياسية في حالة يرثى لها، حيث يتهم كل منها الطرف الآخر بالقصور أو استغلال السلطة.

أخبار

روحاني: إيران الآن أكثر قوة وأسمى مكانة على الصعيد العالمي

روحاني: إيران الآن أكثر قوة وأسمى مكانة على الصعيد العالمي

الوقت- استعرض الرئيس الإيراني حسن روحاني تفاصيل المبادرة الفرنسية وامتناعه عن اللقاء مع الجانب الأمريكي خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

"مجتهد" يكشف تفاصيل خطيرة عن الحارس الشخصي الجديد للملك سلمان الوقت- كشف المغرد السعودي الشهير "مجتهد" تفاصيل جديدة خطيرة عن الحارس الشخصي الجديد للملك سلمان بن عبدالعزيز والذي تم تنسيبه خلفاً للواء عبدالعزيز الفغم الذي قتل في ظروف غامضة.

ترامب: إجراءات الديمقراطيين "انقلاب على الشعب" الوقت- اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراءات الإقالة التي أطلقها الديمقراطيون ضده في وقت سابق بأنها "انقلاب على الشعب".

مقررة أممية: اغتيال خاشقجي لوّث صورة ابن سلمان للأبد الوقت- أكدت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القانون آغنيس كالامار أن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في سفارة بلاده باسطنبول لوث صورة ولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان إلى الأبد منتقدة إجراءات المحاكمة التي يجريها النظام السعودي في قضية مقتله ولا سيما أن المحاكمة لم تشمل شخصيات متورطة بذلك.

مقتل عدد من مرتزقة العدوان السعودي في عمليات للجيش اليمني الوقت- قتل وأصيب عدد من مرتزقة العدوان السعودي في عمليات للجيش اليمني واللجان الشعبية في محافظة حجة.

لاريجاني: الاستنزافات والأزمات في العالم الإسلامي تصبّ في مصلحة الكيان الصهيوني الوقت- جدّد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران علي لاريجاني التأكيد على أن الحوار هو السبيل لحل الأزمتين في سوريا واليمن.

"فيتش" يزيد الضغط على السعودية ويثير غضب بن سلمان! الوقت-أثار قرار وكالة التصنيف الائتماني العالمية "فيتش"، بتخفيض التصنيف الائتماني للسعودية من (+A) إلى (A)، غضب الحكومة السعودية، وانتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي لقرار "فيتش".

عائلات الأسرى الفلسطينيين المضربين تطالب بلإسراع في التدخل لإنقاذ الأسرى! الوقت- طالبت عائلات الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، يوم أمس الاثنين، الجهات الرسمية والدولية الحقوقية كافة التدخل العاجل لإنقاذ حياة أبنائها.

بعد ابن سلمان.. المتحدث باسم قوات التحالف السعودي يدعو أنصار الله إلى الحل السلمي! الوقت- طالب المتحدث باسم قوات التحالف السعودي العقيد تركي المالكي، يوم أمس الاثنين، حركة أنصار الله إلى "الانصياع للقرار الأممي وإيقاف الأعمال العدائية للتوصل إلى حل سياسي" وفق قوله.

ذي نيو يوركر الامريكية: روحاني لم يرد على اتصال لترامب! الوقت- كشفت مجلة "ذي نيو يوركر" الأميركية، مساء أمس الاثنين، أن الرئيس الإيراني حسن روحاني رفض جهوداً فرنسية وبريطانية للرد على اتصال هاتفي من نظيره الأميركيّ دونالد ترامب.

مندوب سوريا في الأمم المتحدة: سوريا نجحت مع روسيا وإيران وبيدرسون في إنجاز تشكيل لجنة الدستور الوقت-شدد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، يوم أمس الاثنين خلال جلسة لمجلس الأمن، على أن بلاده نجحت بالتنسيق الوثيق مع الأصدقاء في روسيا وإيران وبالتعاون مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غير بيدرسون في التوصل إلى إنجاز تشكيل لجنة مناقشة الدستور التي أعلن عنها الأمين العام، وفي الاتفاق على مرجعيات وأسس عملها بملكية وقيادة سوريا بعيداً عن أي تدخل خارجي.

وزير الخارجية السوري عن المنطقة الآمن التركية: شبيهة بالتطهير العرقي الوقت- قال وزير الخارجية السوري ونائب رئيس الوزراء، وليد المعلّم، صباح اليوم في حوار له على قناة الميادين اللبنانية، أن خطط الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لتوطين اللاجئين السوريين في المناطق الآمنة شبيهة بالتطهير العرقي.

وزير الدفاع اليمني للسعودية: أنتم من ستخسرون! الوقت-شدد وزير الدفاع في حكومة صنعاء، اللواء محمد العاطفي، يوم أمس على أن "المعارك الشرسة التي تخوضها القوات المسلحة اليمنية في مختلف الجبهات ليس لها مثيل في التاريخ المعاصر".

فورين بوليسي: البحرية الأميركية ليست مستعدة لمواجهة إيران والسبب صواريخ "نور"! الوقت- كشفت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية، صباح اليوم، إن البحرية الأميركية ليست مستعدة لمواجهة إيران واستشهدت برد الفعل غير الحاسم لإدارة ترامب على هجوم "أرامكو" كدليل على عدم قدرة واشنطن على استخدام قوتها في الخليج، كما كان عليه الأمر منذ عقود.

جماعة "أنصار الله" تعلن عزمها إطلاق سراح 350 أسيراً الوقت أعلنت جماعة "أنصار الله"، اليوم الاثنين، عزمها إطلاق سراح 350 أسيراً بينهم 3 سعوديين بإشراف الأمم المتحدة.

بعد توقفه لسنوات.. إعادة فتح معبر القائم بين سوريا والعراق الوقت- أنهت الجهات المعنية التجهيزات اللازمة و كل التحضيرات من الجانبين السوري والعراقي لإعادة فتح المعبر الحدودي "البوكمال- القائم" المغلق منذ عام 2013.

عباس موسوي: إيران ستقدم تفاصيل مبادرة "هرمز للسلام" إلى الدول المشاركة فيها قريباً الوقت- قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سيد عباس موسوي، اليوم الاثنين، ستقدم تفاصيل مبادرة "هرمز للسلام" قريباً بصورة خطية خاصة الى الدول الـ8 التي دعوناها للانضمام إلى هذا التحالف.

احتفاءً بالسنة العبرية.. مستوطنون يقتحمون الأقصى الوقت- بدأ مستوطنون صباح اليوم الاثنين، تنفيذ اقتحامات للمسجد الأقصى في القدس المحتلة، احتفاءً برأس السنة العبرية.

مجتهد: الفغم و"قاتله" قُتلا بأمر من ابن سلمان! الوقت- كشف "مجتهد" الناشط السعودي عبر موقع تويتر مساء الأحد معلومات خطيرة عن تفاصيل مقتل عبدالعزيز الفغم حارس الملك السعودي داخل القصر الرئاسي، بأمر من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

الخارجية الإيرانية: ما يقوم به الشعب اليمني يعتبر دفاعاً مشروعاً ضد المعتدين الوقت- رحّبت طهران بمبادرة حكومة الإنقاذ اليمنية لوقف اطلاق الصواريخ والمسيرات وحثت الرياض على قبولها.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

التوتر في العلاقات العمانية – الإماراتية...صدع نشط في مجلس التعاون

الإخفاقات الاستراتيجية السعودية في اليمن.. الآثار والتداعيات

مقتل عدد من مرتزقة العدوان السعودي في عمليات للجيش اليمني

ماذا تريد واشنطن والرياض من الحريري؟

لماذا اعترف "ابن سلمان" بدوره في جريمة قتل "خاشقجي" ؟

مقررة أممية تكشف تفاصيل جريمة اغتيال "خاشقجي"... هل هناك أدلة تؤكّد تورّط "ابن سلمان" في هذه الجريمة؟

روحاني: إيران الآن أكثر قوة وأسمى مكانة على الصعيد العالمي

مقررة أممية: اغتيال خاشقجي لوّث صورة ابن سلمان للأبد

لاريجاني: الاستنزافات والأزمات في العالم الإسلامي تصبّ في مصلحة الكيان الصهيوني

الاحتجاجات الشعبية في لبنان.. الأهداف والجذور

ترامب: إجراءات الديمقراطيين "انقلاب على الشعب"

"مجتهد" يكشف تفاصيل خطيرة عن الحارس الشخصي الجديد للملك سلمان

أبعاد رسالة "حماس" للأمم المتحدة

ما علاقة ابن سلمان بمقتل الحارس الشخصي للملك سلمان المعروف بـ"حارس الملوك"!

لماذا استقدمت الإمارات مرتزقتها إلى المخا؟

البيت الأبيض يقيّد الوصول لمكالمات ترامب وابن سلمان

لماذا قال السيد نصرالله أن النظام السعودي في مراحله الأخيرة؟

العالم ينتفض في وجه السعودية.. ملف حقوق الإنسان أحد الأسباب

القوات المسلحة اليمنية تكشف عن تفاصيل المرحلة الأولى من عملية "نصر من الله" ضد الجيش السعودي

عباس موسوي: إيران تدين العقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا والصين

صحيفة معاريف: ترامب سيؤجل صفقة القرن بسبب إجراءات عزله!

"فيتش" يزيد الضغط على السعودية ويثير غضب بن سلمان!

تشكيل اللجنة الدستورية السورية.. الأبعاد والخلفيات

ذي نيو يوركر الامريكية: روحاني لم يرد على اتصال لترامب!

الجيش اليمني يستهدف مرتزقة العدوان السعودي بـ 4 صواريخ في حجة

مجتهد: الفغم و"قاتله" قُتلا بأمر من ابن سلمان!

الجيش المصري يعلن القضاء على 118 إرهابياً.. ومظاهرات مؤيدة وأخرى معارضة للسيسي

الناقلة البريطانية الموقوفة بإيران بدأت بمغادرة ميناء بندر عباس

ماذا يدور وراء الكواليس وما هي الأسباب التي أدّت إلى طرد "جون بولتون" من البيت الأبيض؟

ما هي احتمالية نجاح المنطقة الآمنة بعد الدورية الأمريكية - التركية الأخيرة؟

مادورو يكشف تورط غوايدو مع مهربي المخدرات في كولومبيا!

تشكيل اللجنة الدستورية السورية.. الأبعاد والخلفيات

تركيا تفقد توازنها في سوريا.. هل نقول وداعاً لمناطق خفض التصعيد؟

لماذا استقدمت الإمارات مرتزقتها إلى المخا؟

الرئيس الايراني: لم نتخذ قراراً بالتفاوض مع أمريكا

احتدام المنافسة في الوقت الإضافي.. الزلزال الانتخابي في تونس يستمرّ لجولة ثانية

استقالة مهندس "صفقة القرن".. صفعة جديدة للخطة التي ولدت ميتة

وفد عسكري إيراني رفيع يزور قاعدة "تشوتشو" الصينية.. ما هي الرسائل التي تحملها هذه الزيارة ؟

بعد اعلان تشكيل اللجنة الدستورية السورية، غوتيريش: بداية طريق الحل

إذاعة ألمانية: محاولات واشنطن خلال الأربعين عاماً الماضية لعزل طهران باءت بالفشل

ايران تعلن بدأ الخطوة الثالثة من تقليص التزاماتها النووية

بعد صراع طويل مع المرض في سجون الاحتلال.. الأسير بسام السايح في ذمة الله

بعد تحريضه الدموي ضد العرب.. "فيسبوك" يعاقب نتنياهو

ملفات

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

أبعاد رسالة "حماس" للأمم المتحدة

الأربعاء 2 صفر 1441
 
 
 
 
 
أبعاد رسالة "حماس" للأمم المتحدة
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- وجهت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" رسالة صريحة وواضحة للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، تطرقت فيها للعديد من الملفات الحساسة التي تتعلق بشكل مباشر بالقضية الفلسطينية، من ابرزها حصار غزة والاستيطان وتجديد التفويض لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "أونروا".

الرسالة جاءت في مرحلة حساسة تمر فيها القضية الفلسطينية والمنطقة على وجه العموم، لاسيما وان الولايات المتحدة الامريكية وبمساعدة العديد من دول المنطقة، تسعى لتصفية القضية الفلسطينية، عبر تمرير العديد من المشاريع المجحفة بحق الفلسطنيين وعلى رأسها "صفقة القرن" وغير من المشاريع التي تهدف لتوسيع الاستيطان وتهويد القدس وطمس الهوية الفلسطينية وصولا إلى عدم ذكر كلمة "فلسطين" وحذفها عن الخريطة، إلا أن "صفقة القرن" التي تضم هذه المشاريع وغيرها ستتحول إلى كارثة بوجه العدو الصهيوني وحليفته واشنطن وستصبح "لعنة" ترافق العدو الصهيوني اينما حل وذهب وستؤدي لا محالة إلى خلط أوراقه في المنطقة، وستكون بمثابة "الشعرة" التي ستقصم ظهر الاسرائيليين ونتائج الانتخابات الاخيرة خير دليل على ذلك.

اليوم المقاومة الفلسطينية لم تعد وحيدة في المنطقة بل أصبحت أقوى بعد تعاظمت قدرات محور المقاومة في كل من لبنان وسوريا والعراق واليمن، والمقاومة في فلسطين هي امتداد طبيعي لهذا المحور الذي اصبح من المستحيل المساس به، خاصة بعد ان استنزفت واشنطن وتل ابيب كل فرصها في هذا الاتجاه، وادركت أنه لايمكن القضاء على هذا المحور وان اي مساس به سيعرض المنطقة برمتها لخطر محدق لن تتحمله "اسرائيل"، وفي الرسالة الموجهة إلى الامين العام للام المتحدة كان هذا الكلام واضحا، حيث قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن استمرار التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني، يقوّض الاستقرار في المنطقة، مشددة على ضرورة وقف الاستيطان وتهويد "القدس"، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وتجديد التفويض لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "أونروا".

وقالت حماس في الرسالة:" إننا نخاطبكم اليوم، مسترشدين بمقاصد الأمم المتحدة، مؤكدين على أن استمرار التنكر للحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والعودة إلى دياره التي هُجّر منها، ونيل حريته واستقلاله يُقوّض فرص الاستقرار في الإقليم".

وأضافت إن "استمرار احتلال الأراضي الفلسطيني، هو العنصر الأساس في استمرار اضطرب وتهديد الأمن والسلم الدوليين، ويقود تماما إلى تراجع إيمان شعبنا بجدوى وفعالية المنظمة الدولية".

وطالبت حماس، غوتيريس، بالقيام "بدوره الأخلاقي والقانوني في حماية الشعب الفلسطيني، واستنفار كل السبل الممكنة، بما فيها تفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإعادة السلم والأمن الدوليين إلى نصابه، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه وطموحاته في الحرية والاستقلال والعودة وتقرير المصير".

وتطرقت رسالة حماس إلى السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس، حيث تتسارع وتيرة الاستيطان، منذ اعتراف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالقدس عاصمة لإسرائيل

وقالت إن قضية الاستيطان تعد أبرز انتهاكات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وتبرز خطورتها في كونها تشكل انتهاكا مركبا ومتداخلا، يبدأ بمصادرة الأراضي بالقوة العسكرية، وترحيل سكانها الأصليين، ثم عمليات هدم وتدمير واسع للممتلكات وصول إلى إحلال مواطني ورعايا دولة الاحتلال مكان السكان الأصليين.

وأضافت إن سلطات الاحتلال تسعى إلى "تغيير الواقع الديمغرافي والهوية التاريخية للأراضي الفلسطينية المحتلة عموما ولمدينة القدس بشكل خاص".
واحتوت رسالة حماس، شرحا للحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، منذ عام 2007، حيث أوضحت أن إسرائيل "تستمر في التحكم بمنفذ كرم أبو سالم التجاري، وتفرض حظرا على تصدير السلع والمنتجات من قطاع غزة، وتتلاعب في مساحة صيد الأسماك لتصل في بعض الأحيان إلى 3 أميال بحرية فقط ، وتفرض قيودا مشددة على حركة السكان عبر حاجز بيت حانون-ايرز".

وأوضحت أن الحصار الإسرائيلي، انعكس على "الحق في التعليم والرعاية الصحية"، وأدى إلى ارتفاع نسبة البطالة لتصل إلى 52% عام 2018، فيما ارتفعت نسبة الفقر المدقع إلى 65%.
وتناولت حماس في رسالتها، ما قالت إنه "محاولات تصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، التي تقودها واشنطن". وذكرت أن هذه المحاولات، تأتي في إطار سعي الولايات المتحدة "لتفكيك الثوابت الفلسطينية وفي مقدمتها ملف اللاجئين.
وطالبت حماس بضرورة تجديد التفويض للوكالة، وحثّ الدول على ذلك خلال الدورة 74 للجمعية العامة، وتجنيد أموال تساعدها في تجاوز أزمة التمويل التي تعيشها وضمان توفير ما يكفي من الموارد المالية اللازمة لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين.
ومن المقرر أن يُطرح تجديد تفويض "أونروا"، على الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث سيتم التصويت على مشروع قرار التجديد في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.

وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، وتقدم خدماتها حاليا لما مجموعه 5.4 ملايين لاجئ.

ولا تخفي واشنطن وتل أبيب رغبتهما في إلغاء الوكالة الأممية، حيث دعا نتنياهو، في يونيو/ حزيران 2017، إلى "تفكيك أونروا، ودمج أجزائها في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين".

كما قالت وسائل إعلام أمريكية منها شبكة "سي إن إن" وصحيفة "واشنطن بوست"، منتصف العام الماضي، أن إدارة ترامب تريد تقليل أعداد الفلسطينيين الذين يعتبرون لاجئين، والتركيز على نحو 700 ألف فقط.

وأوقفت واشنطن، التي كانت الداعم الأكبر لـ"أونروا"، كامل دعمها للوكالة، والبالغ نحو 360 مليون دولار؛ مما تسبب بأزمة كبيرة للوكالة.

وشددت حماس في الرسالة علي "حق الشعب الفلسطيني" في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، ومشروعية ذلك حسب الأعراف الدولية.

وقالت:" إن مشروعية المقاومة تنطلق ابتداء من الإقرار الدولي بحق الشعوب في تقرير مصيرها، ونيل حريتها واستقلالها ومشروعية كفاحها في سبيل ذلك، بكافة الطرق المتاحة والمتوافقة مع ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما المادة 1/2 والمادة 55 من ميثاق الأمم المتحدة".

وحول مسيرات العودة، التي تنظمها الفصائل الفلسطينية قرب السياج الحدودي مع إسرائيل، قالت حماس، إنها "جاءت بعد أن لاحظ الفلسطينيون استثناء حق العودة من أي نقاش حول فلسطين".

وأكدت حماس أن المسيرات، شكّلت "أنموذجا للمقاومة الشعبية السلمية، وأثبتت الوثائق على الأرض عدم وجود أي أعمال أو أنشطة عسكرية في تجمعات مسيرات العودة، ولم يظهر أي دليل على قانونية استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي للقوة المفرطة".

ومنذ مارس/ آذار 2018، يشارك فلسطينيون في مسيرات العودة قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف؛ ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

المقاومة فلسطين الامم المتحدة تل ابيب القدس القضية الفلسطينية حماس غزة عباس الضفة نتنياهو

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
شهر رمضان في موريتانيا، صبغة روحانية تلون القارة السوداء!
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء
ارتياح شعبي بعد اغلاق القنصلية الامريكية في البصرة