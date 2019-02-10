روحاني: إيران الآن أكثر قوة وأسمى مكانة على الصعيد العالمي

الوقت- استعرض الرئيس الإيراني حسن روحاني تفاصيل المبادرة الفرنسية وامتناعه عن اللقاء مع الجانب الأمريكي خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وخلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء أشار الرئيس روحاني إلى الضغوط الاقتصادية المفروضة من قبل أمريكا، مؤكداً أنه وبعد عام ونصف العام من الضغوط الاقتصادية القصوى أصبحت إيران أكثر قوة وأسمى مكانة على الصعيد العالمي.

ولفت إلى عزة إيران ومكانتها الدبلوماسية والتي كانت واضحة سواء خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك قبل فترة او اجتماع القمة للاتحاد الاقتصادي الأوراسي في يريفان يوم أمس، لافتاً إلى أن الجميع كانوا يسعون للسماع من إيران مواقفها بشأن السياسات العالمية والمنطقة وحتى حول الأوضاع الداخلية الأمريكية حيث كانوا يشعرون بأن إجراءات إيران يمكنها التأثير على السياسة الداخلية الأمريكية.