"مجتهد" يكشف تفاصيل خطيرة عن الحارس الشخصي الجديد للملك سلمان

الوقت- كشف المغرد السعودي الشهير "مجتهد" تفاصيل جديدة خطيرة عن الحارس الشخصي الجديد للملك سلمان بن عبدالعزيز والذي تم تنسيبه خلفاً للواء عبدالعزيز الفغم الذي قتل في ظروف غامضة.

ولفت "مجتهد" إلى وقوع الاختيار على ابن خال سعود القحطاني "المستشار في الديوان الملكي السعودي والمتهم في جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي"، هذا الشخص تحديداً يرجّح سيناريو اغتيال اللواء "الفغم".

وأضاف "مجتهد" في تغريدة له بتويتر: إن الترتيبات الجديدة حول الملك التي أشار إليها بتغريدة سابقة والتي كانت سبباً في مقتل الفغم، حصلت بتخطيط وإشراف سعود القحطاني.

وتابع مؤكداً أن العميد سعد القحطاني الذي عيّن حارساً شخصياً للملك قريب شخصياً ونسباً منه ـ يقصد سعود القحطاني ـ مضيفاً إنه وليس الوحيد بل تم تعيين عدة أشخاص بترشيح سعود.

وكانت صحيفة "المناطق" السعودية كشفت عن بديل اللواء عبدالعزيز الفغم الذي قُتل فجر الأحد الماضي "برصاص صديقه" –وفق الرواية الرسمية السعودية- التي لم تُقنع كثيرين وشككّوا بصحّتها.

ووفقاً للصحيفة فقد تمّ تكليف العميد سعد بن مسفر القحطاني بمهام قائد قوة الحرس الخاص بديلاً عن عبدالعزيز الفغم من تاريخ 30 محرم 1441هـ، أي الأحد الماضي وفي نفس اليوم الذي وقعت فيه الجريمة.

وقد انتشرت أنباء تُفيد بأنّ العميد سعد بن مسفر القحطاني هو ابن خال سعود القحطاني المستشار في الديوان الملكي السعودي والمتهم في جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي، والذي تؤكد التقارير أنه ما زال على رأس مهامه.

وفي تعليقه على الخبر، قال المغرّد القطريّ الشهير "بوغانم" إنه اذا تأكدت المعلومة المتعلقة بالعميد القحطاني، فمعنى ذلك أن الحادثة كشفت بالكامل ولا تحتاج تأويلات كثيرة، "وبتنا على قرابة من إزاحة أو إعلان وفاة الملك سلمان". كما قال.

ولم تُقنع الرواية الرسمية مغرّدين وتساءلوا: " كيف قتله صديقه وبعدها مباشرة أقدم الأمن على قتل "الجاني"؟ ولماذا كانت قوات الأمن حاضرة في نفس الموقع؟ وكيف نشر الذباب الالكتروني التفاصيل قبل السلطات؟ وهل هذه الرواية الرسمية لإغلاق الملف بسرعة؟".