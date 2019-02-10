مقتل عدد من مرتزقة العدوان السعودي في عمليات للجيش اليمني

الوقت- قتل وأصيب عدد من مرتزقة العدوان السعودي في عمليات للجيش اليمني واللجان الشعبية في محافظة حجة.

وبيّن مصدر عسكري لموقع المسيرة نت أن قوات الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للمرتزقة في حيران بثلاثة صواريخ من نوع زلزال1 وعدد من قذائف المدفعية محققة إصابات مباشرة ما أوقع العديد منهم بين قتيل وجريح.

وفي سياق متصل نفّذت وحدة القناصة في الجيش واللجان الشعبية عدداً من العمليات في حرض وجنوب حيران بمحافظة حجة ما أسفر عن مقتل وإصابة 9 عناصر من مرتزقة العدوان.

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أعلن أمس تنفيذ وحدات الجيش اليمنى واللجان الشعبية بمختلف صنوفها عدة عمليات نوعية ضد مواقع العدوان السعودي ومرتزقته في عدة مناطق منها مطار نجران تمكنت على إثرها من اغتنام عشرات الآليات والعتاد والقضاء على 200 عنصر من مرتزقة وجنود العدوان.