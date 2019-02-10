لاريجاني: الاستنزافات والأزمات في العالم الإسلامي تصبّ في مصلحة الكيان الصهيوني

الوقت- جدّد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران علي لاريجاني التأكيد على أن الحوار هو السبيل لحل الأزمتين في سوريا واليمن.

وفي تصريحات له اليوم قال لاريجاني: "إن الاستنزافات والأزمات التي يشهدها العالم الإسلامي تصب كلها في مصلحة الكيان الصهيوني… وعندما كنا نؤكد على ضرورة الحوار لحل الأزمة في سورية كانت بعض دول المنطقة تؤكد على الحل العسكري والآن هذه الدول نفسها ترى الحوار هو الحل بشأن اليمن أيضاً".

كما ندد لاريجاني بما تسمى "صفقة القرن" ووصفها بأنها مهزلة للمتاجرة بحقوق الشعب الفلسطيني مشدداً على أنه حان الوقت لتعود الدول الإسلامية إلى دورها وتعمل على توحيد صفوفها لتشكل قوة كبرى في مواجهة التحديات الخارجية.

وأشار لاريجاني إلى أن "كل الذين حرّضوا أمريكا فيما يخص الملف النووي تصوروا أنهم يمكنهم من خلال إثارة التوتر في المنطقة إلحاق الأضرار ببلادنا خلال عدة أشهر ولكن كل ذلك فشل بسبب صمود إيران".

من جانب آخر قال مساعد الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي أن الاتفاق النووي بين إيران والمجموعة الدولية يمر بمرحلة حرجة.

كذلك أكد عراقجي في تصريح له اليوم على أهمية بذل الجهود لإنقاذ هذا الاتفاق والحفاظ عليه أمام نهج التفرد الأمريكي.