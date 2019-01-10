عائلات الأسرى الفلسطينيين المضربين تطالب بلإسراع في التدخل لإنقاذ الأسرى!

الوقت- طالبت عائلات الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، يوم أمس الاثنين، الجهات الرسمية والدولية الحقوقية كافة التدخل العاجل لإنقاذ حياة أبنائها.

ويحتج الأسرى المضربون عن الطعام على اعتقالهم الإداري ومن بين هؤلاء الأسير أحمد غنام المضرب عن الطعام منذ 78 يوماً، وإلى جانبه يواصل 5 أسرى آخرون إضرابهم.

ويرقد الأسير سامر عربيد في المستشفى من جراء تعرضه للتعذيب خلالَ التحقيقِ على أيدي قوات الاحتلال في معتقل المسكوبية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي شن فجر أمس الأحد، حملة دهم واقتحام في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، تخللها اعتقال العديد من الفلسطينيين بينهم قيادات من الجبهة الشعبية، وهو الفصيل الذي تنسب له تنفيذ عملية عين بوبين قرب رام الله، والتي كشف جهاز الأمن العام "الشاباك" عن خيوطها والمنفذين لها الليلة الماضية.