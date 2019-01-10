بعد ابن سلمان.. المتحدث باسم قوات التحالف السعودي يدعو أنصار الله إلى الحل السلمي!

الوقت- طالب المتحدث باسم قوات التحالف السعودي العقيد تركي المالكي، يوم أمس الاثنين، حركة أنصار الله إلى "الانصياع للقرار الأممي وإيقاف الأعمال العدائية للتوصل إلى حل سياسي" وفق قوله.

وأعلن المالكي عن "إفشال ما أسماه محاولة حوثية ضد وحدات من قوات هادي في صعدة مشيراً إلى أنّ التحالف لن يرد على مسرحية التضليل"، على حد تعبيره.

وكان وزير الدفاع في حكومة صنعاء اللواء محمد العاطفي قد أكد الإثنين أن "المعارك الشرسة التي تخوضها القوات المسلحة اليمنية في مختلف الجبهات ليس لها مثيل في التاريخ المعاصر".

وكان وليّ العهد السعوديّ محمد بن سلمان قد تحدث في مقابلة مع قناة CBS الأميركية عمّا قال إنه انفتاح الرياض على جميع المبادرات للتوصّل إلى حلّ سياسي في اليمن واصفاً إعلان صنعاء وقف إطلاق النار من جانبها بالخطوة الإيجابية.