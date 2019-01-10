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  الثلاثاء 1 صفر 1441

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عودة الاحتجاجات في مصر.. الجذور والآفاق بالنظر إلی وعود "السيسي" في عام 2015 وعجزه عن إدارة البلاد لعدة سنوات، تزداد الآن التوقعات الشعبية بإبعاده عن السلطة يومًا بعد يوم، مع توقع استمرار الاحتجاجات في الأيام المقبلة.

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عائلات الأسرى الفلسطينيين المضربين: للإسراع في التدخل لإنقاذ اسرانا!

عائلات الأسرى الفلسطينيين المضربين: للإسراع في التدخل لإنقاذ اسرانا!

الوقت- طالبت عائلات الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، يوم أمس الاثنين، الجهات الرسمية والدولية الحقوقية كافة التدخل العاجل لإنقاذ حياة أبنائها.

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ذي نيو يوركر الامريكية: روحاني لم يرد على اتصال لترامب! الوقت- كشفت مجلة "ذي نيو يوركر" الأميركية، مساء أمس الاثنين، أن الرئيس الإيراني حسن روحاني رفض جهوداً فرنسية وبريطانية للرد على اتصال هاتفي من نظيره الأميركيّ دونالد ترامب.

مندوب سوريا في الأمم المتحدة: سوريا نجحت مع روسيا وإيران وبيدرسون في إنجاز تشكيل لجنة الدستور الوقت-شدد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، يوم أمس الاثنين خلال جلسة لمجلس الأمن، على أن بلاده نجحت بالتنسيق الوثيق مع الأصدقاء في روسيا وإيران وبالتعاون مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غير بيدرسون في التوصل إلى إنجاز تشكيل لجنة مناقشة الدستور التي أعلن عنها الأمين العام، وفي الاتفاق على مرجعيات وأسس عملها بملكية وقيادة سوريا بعيداً عن أي تدخل خارجي.

وزير الخارجية السوري عن المنطقة الآمن التركية: شبيهة بالتطهير العرقي الوقت- قال وزير الخارجية السوري ونائب رئيس الوزراء، وليد المعلّم، صباح اليوم في حوار له على قناة الميادين اللبنانية، أن خطط الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لتوطين اللاجئين السوريين في المناطق الآمنة شبيهة بالتطهير العرقي.

وزير الدفاع اليمني للسعودية: أنتم من ستخسرون! الوقت-شدد وزير الدفاع في حكومة صنعاء، اللواء محمد العاطفي، يوم أمس على أن "المعارك الشرسة التي تخوضها القوات المسلحة اليمنية في مختلف الجبهات ليس لها مثيل في التاريخ المعاصر".

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أخبار

مندوب سوريا في الأمم المتحدة: سوريا نجحت مع روسيا وإيران وبيدرسون في إنجاز تشكيل لجنة الدستور

الثلاثاء 1 صفر 1441
 
 
 
 
 
مندوب سوريا في الأمم المتحدة: سوريا نجحت مع روسيا وإيران وبيدرسون في إنجاز تشكيل لجنة الدستور

مندوب سوريا في الأمم المتحدة: سوريا نجحت مع روسيا وإيران وبيدرسون في إنجاز تشكيل لجنة الدستور

الوقت-شدد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، يوم أمس الاثنين خلال جلسة لمجلس الأمن، على أن بلاده نجحت بالتنسيق الوثيق مع الأصدقاء في روسيا وإيران وبالتعاون مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غير بيدرسون في التوصل إلى إنجاز تشكيل لجنة مناقشة الدستور التي أعلن عنها الأمين العام، وفي الاتفاق على مرجعيات وأسس عملها بملكية وقيادة سوريا بعيداً عن أي تدخل خارجي.

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الوقت-شدد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، يوم أمس الاثنين خلال جلسة لمجلس الأمن، على أن بلاده نجحت بالتنسيق الوثيق مع الأصدقاء في روسيا وإيران وبالتعاون مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غير بيدرسون في التوصل إلى إنجاز تشكيل لجنة مناقشة الدستور التي أعلن عنها الأمين العام، وفي الاتفاق على مرجعيات وأسس عملها بملكية وقيادة سوريا بعيداً عن أي تدخل خارجي.

وأوضح الجعفري أن ذلك جاء نتيجة تصميم سوريا على تشكيلها بمتابعة حثيثة من الرئيس بشار الأسد ليكون هذا الإنجاز نجاحاً وطنياً سورياً بامتياز تجاوز كل المعوقات التي وضعتها حكومات الدول المعادية لها لإطالة أمد الأزمة وعرقلة الحل السياسي.

ورأى الجعفري أن تزامن الإعلان عن إنجاز تشكيل لجنة مناقشة الدستور مع رئاسة روسيا لمجلس الأمن يؤكد مجدداً دور موسكو المهم في السعي إلى إرساء السلم والأمن الدوليين، وإعلاء مبادئ القانون الدولي وأحكام الميثاق وفي مقدمتها مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

الجعفري اعتبر أن نجاح أيّ مسار سياسي يتطلب إنهاء وجود القوات الأميركية والبريطانية والفرنسية والتركية غير الشرعيِ في سوريا.

وإذ أكد أن السوريين وحدهم من يملك الحق الحصري في مناقشة دستورهم الوطني واعتماده بإرادتهم الحرة دون أي تدخل خارجي أو شروط مسبقة، أشار الجعفري إلى أن سوريا واصلت المشاركة في اجتماعات أستانا باعتبارها إطاراً حقق نتائج ملموسة على الأرض.

كذلك أكد أن بلاده تعاملت بكل إيجابية مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي والمتمثلة بالاتفاق على إنشاء لجنة لمناقشة الدستور وهو ما تجلى بشكل واضح في الاتفاق مع المبعوث الخاص على مرجعيات وقواعد الإجراءات المتعلقة باللجنة والمبادئ الناظمة لعملها.

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سوريا تركيا روسيا ايران ادلب اللجنة الدستورية الجعفري الأمم المتحدة

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