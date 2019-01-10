وزير الدفاع اليمني للسعودية: أنتم من ستخسرون!

الوقت-شدد وزير الدفاع في حكومة صنعاء، اللواء محمد العاطفي، يوم أمس على أن "المعارك الشرسة التي تخوضها القوات المسلحة اليمنية في مختلف الجبهات ليس لها مثيل في التاريخ المعاصر".

اللواء محمد العاطفي خاطب في كلمة له التحالف السعودي قائلاً "أنتم من ستخسرون أما نحن فنتكلم من مصدر قوة وقد أعددنا ماباستطاعتنا"، مضيفاً "لديكم المال ولدينا الرجال وسترون من كتائب الموت ومن الجيش ما لا تتصورون".

وأوضح اللواء محمد العاطفي أن المقاتل اليمني واجه أحدث المعدات والوسائل الحربية والإمكانيات المتطورة للعدو بسلاحه الشخصي، مؤكداً أن "وسائل وإمكانيات العدوان غير المحدودة تهاوت عند أقدام جنودنا وهم يهجمون على مواقعه وتحصيناته وقواته".

كما دعا الشعب السوداني وقيادته السياسية إلى سحب جنودهم المشاركين في قتل اليمنيين إلى جانب العدوان، محذراً من العواقب الوخيمة التي تنتظر الجنود السودانيين في حال استمرارهم قتال الشعب اليمني.

كذلك، قال "قواتنا حققت انتصارات نوعية وسيطرت على مساحات في عمق أراضي العدو"، مضيفاً أن "العدوان أحرق جنوده المخدوعين بعد استسلامهم في المعركة وشن 152 غارة جوية على المنطقة".

وتابع اللواء العاطفي قائلاً "ما حدث من قبل العدوان السعودي ينبغي أن يكون درساً لمن لا يزال يقف من المخدوعين اليمنيين إلى جانبه".