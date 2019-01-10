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أهمية افتتاح معبر القائم-البوکمال... الأسباب والأبعاد

الثلاثاء 1 صفر 1441
 
 
 
 
 
أهمية افتتاح معبر القائم-البوکمال... الأسباب والأبعاد
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الوقت – وفقاً لتقرير نشرته وكالة "سبوتنيك" الروسية، هاجمت طائرات حربية من المرجّح أنها كانت إسرائيليةً، في وقت متأخر من الليلة الماضية، مواقع عسكرية شمال شرق البوكمال، على بعد 12 كيلومتراً.

لطالما كان هذا المعبر مصدراً للتوتر والصراع عدة مرات في العام الماضي، وبحسب "سبوتنيك" فقد قصفت طائرات التحالف بقيادة أمريكا في منتصف هذا الشهر (سبتمبر) هذه المنطقة أربع مرات على الأقل.

وتأتي هذه الهجمات وسط شائعات في الأيام الأخيرة عن اتفاق بين العراق وسوريا على إعادة فتح هذا المعبر الحدودي المهم.

أهمية معبر البوکمال

يقع معبر البوکمال الاستراتيجي على بعد 450 كيلومتراً من دمشق و340 كيلومتراً من بغداد، وهو يربط مدينة القائم في محافظة "الأنبار" العراقية بـ"دير الزور" السورية عن طريق البر.

وهاتان المدينتان هما أقرب المدن إلى الحدود بين الدولتين في جنوب شرق سوريا وشمال غرب العراق.

وكانت أهمية المعبر لدرجة أنه منذ بداية الأزمة في سوريا والعراق، احتل داعش، وهو قوة الجبهة العربية الغربية بالوكالة، مدينتي القائم ودير الزور، وسيطر بالتالي على المعبر.

يتشارك العراق وسوريا حدوداً تصل إلى600کم، وتربطهما ثلاثة معابر مهمة.

الأول معبر "اليعربية-ربيعة" الذي يربط محافظة "الحسكة" السورية بمدينة "الرابعة" العراقية، وتم إغلاقه منذ عام 2013، وحالياً تحتله القوات الأمريكية والبريطانية مع الميليشيات الكردية التي يُطلق عليها قوات سوريا الديمقراطية.

الثاني هو معبر "الوليد-التنف" الذي يقع في منطقة "الرطبة" بمحافظة الأنبار، بالقرب من أقصى نقطة غربية في العراق وأقصى نقطة شمالية في الأردن، في منطقة صحراوية، وهي النقطة الحدودية الرئيسة على الطريق السريع بين دمشق وبغداد.

مخفر التنف الحدودي تديره محافظة "حمص" السورية، وانتقلت السيطرة على هذا المعبر بين مجموعات مختلفة عدة مرات.

تسعى أمريكا وبريطانيا للسيطرة على هذا المعبر، عن طريق بث الخلاف والفرقة بين العرب السنة والمجموعات العراقية والسورية الأخرى.

وفي هذا الصدد، شكلوا مجموعةً تدعى "جيش مغاوير الثورة"، من خلال تنظيم بعض الأشخاص المنشقين عن الجيش السوري، ويهاجمون هذا المعبر من خلال هذه المجموعة في الغالب.

لكن معبر "أبوكمال-القائم" مهم لسوريا والعراق في خمسة اتجاهات: الأمن، السياسة، الجيوسياسية، الاقتصاد والثقافة.

لقد بدأ صعود داعش بعد احتلال هذا المعبر، وكانت هزيمته النهائية بعد إعادة فتح هذا المعبر الاستراتيجي.

ولكن ما يضاعف أهمية معبر أبوكمال، هو تلاقي القوات البرية لمحور المقاومة وأخذ زمام المبادرة من الإرهابيين المدعومين من أمريكا والكيان الإسرائيلي، الذين يقومون الآن بعمليات إرهابية بشكل متقطّع ومحدود ضد سوريا والعراق.

إن إعادة فتح هذا المعبر تمثّل خطوةً مهمةً نحو عودة الظروف إلى ما قبل ظهور داعش، وتطبيع حركة المرور اليومية بين العراق وسوريا وإيران، ومن الناحية الاقتصادية، سيزيد عبور البضائع والخدمات من الحدود البرية بين البلدين إلى أكثر من 30٪.

لذلك، فإن افتتاح هذا المعبر هو في الواقع فتح الطريق أمام تنفس سوريا وكسر الحصار الاقتصادي الذي تفرضه أمريكا وبعض الدول الغربية عليها.

جهود لإعادة افتتاح المعبر

بدأت الاستعدادات لافتتاح معبر البوكمال، منذ أكتوبر من العام الماضي بعد اجتماع ضمَّ وزيري خارجية البلدين "إبراهيم الجعفري" و"وليد المعلم".

وسيؤدي افتتاحه إلى تلبية جزء من احتياجات سوريا من الوقود والعملة الصعبة، وهذا يتناقض مع السياسة التي تتبعها أمريكا على مدى السنوات القليلة الماضية، تحقيقاً للمصالح الإسرائيلية ضد سوريا.

المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا "جويل ريبورن"، قال في وقت سابق في مقابلة في اسطنبول، إن بلاده تسعى من خلال العقوبات الاقتصادية إلى تجفيف إيرادات الحكومة السورية وحلفائها.

كذلك، فإن بعض الهجمات الجوية التي نفّذتها طائرات أمريكية وإسرائيلية مسيرة ضد مواقع الحشد الشعبي وقوات المقاومة، انطلقت من شرق الفرات، ومع إعادة فتح معبر ألبوكمال وتعزيز الاتصال الأرضي لقوات المقاومة، فإن الطريق سيغلق أمام الكيان الإسرائيلي وأمريكا للقيام بمثل هذه العمليات.

وضع العراقيل عبر محاولات يائسة

تحاول أمريكا والكيان الإسرائيلي ومن خلال تعزيز عدة جبهات، منع افتتاح معبر البوكمال-القائم أو الإخلال به، وبعض هذه الإجراءات تشمل الضربات الجوية.

تتمركز الطائرات الأمريكية على جانبي الفرات من قاعدة التنف إلى حقل العمر في دير الزور، وتقوم بشنّ غارات جوية وصاروخية.

في أواخر سبتمبر، ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن لقاءً جمع سفيري سوريا والعراق في بغداد، لإعادة فتح معبر أبوكمال. وبالتزامن مع هذه الاجتماعات، هاجمت طائرات حربية إسرائيلية إحدى قواعد الجيش السوري التي لم يتم استخدامها بعد.

هجمات أمريكا والكيان الإسرائيلي بالأمس، استهدفت بعض المواقع العسكرية في ألبوکمال لمنع فتح المعبر، وتمكّن الجيش السوري، الذي كان مستعداً لمثل هذه الهجمات، من اعتراض معظم الصواريخ.

الجبهة الثانية التي تحاول أمريكا والكيان الإسرائيلي تعزيزها ضد إعادة افتتاح معبر البوكمال، هي جبهة برية تتألف من مجموعة ما يسمى بجيش مغاوير الثورة، التي تحتل معبر التنف.

بمساعدة أمريكا، بدأت هذه المجموعة في تجنيد وتدريب بعض الشباب في "مخيم الرکبان" منذ شهر مايو من هذا العام، لتعزيز جبهة عسكرية برية ضد مدينتي أبوكمال والميادين.

النقطة المهمة التي يجب عدم إغفالها، هي الإرادة السياسية الجادة للعراق وسوريا لإعادة افتتاح المعابر الحدودية، التي هي حق شرعي للبلدين، وبالتالي فإن الإجراءات الإيذائية الأمريكية والإسرائيلية لا يمكن أن تشكل عقبةً أمام هذا الالتزام الجيوسياسي.

أما القضية الأخرى التي تغيِّر المعادلات، فهي تجربة قوات المقاومة باعتبارها القوة الأكثر خبرةً في القتال البري والشخصي مع مختلف الجماعات الإرهابية المدعومة من أمريكا والمحور العربي-الصهيوني، خلال الأزمة في سوريا والعراق منذ عام 2011 حتى الآن.

وهذه القوات نفسها هي التي حرّرت مدينة البوكمال في عام 2017، كمقدمة مهمة لإعادة فتح المعبر الحدودي.

تمتلك هذه القوات حالياً اليد العليا في المعارك البرية ضد المجموعات التي تقاتل بالوكالة، ومن الناحية النفسية، تعيش في وضع أفضل من هذه الجماعات المدعومة من أمريكا والكيان الإسرائيلي، والتي يشرف تاريخ صلاحيتها على الانتهاء.

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سوريا العراق معبر ألبوکمال القائم افتتاح معبر أمريكا الکيان الإسرائيلي أهمية استراتيجية محور المقاومة

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