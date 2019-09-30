جماعة "أنصار الله" تعلن عزمها إطلاق سراح 350 أسيراً

الوقت أعلنت جماعة "أنصار الله"، اليوم الاثنين، عزمها إطلاق سراح 350 أسيراً بينهم 3 سعوديين بإشراف الأمم المتحدة.

وأعلن رئيس لجنة الأسرى عبدالقادر المرتضى، أن الأسرى الـ350 الذين سيتم إطلاقهم ضمن المبادرة هم من المشمولين في كشوف الأسرى في اتفاقية السويد.

وشدد المرتضى على أن "هذه المبادرة تثبت مصداقيتنا لتنفيذ اتفاق السويد"، داعياً "الطرف الآخر لاتخاذ خطوة مماثلة"

وأشار رئيس لجنة الأسرى إلى أن هناك مئات الجثث من الجانب الآخر في مسرح العمليات في العملية الأخيرة، ونسقنا مع الصليب الأحمر لانتشالها وقدمنا كل التسهيلات لكن التحالف رفض ذلك.

كما كشف المرتضى أن هناك عشرات الأطفال من الأسرى في عملية "نصر من الله" تتراوح أعمارهم ما بين 15 إلى 16 عاماw.

يذكر أن جماعة "أنصار الله" أعلنت في 28 من سبتمبر الحالي، أسر عدد من الجنود السعوديين وغير السعوديين في عملية نوعية أطلقوا عليها اسم "نصر من الله" ونفذت في محافظة نجران السعودية.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: إن "العملية تعدّ أكبر عملية استدراج لقوات العدو منذ بدء العدوان واستمرت لمدة أشهر عدة".