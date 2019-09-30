بعد توقفه لسنوات.. إعادة فتح معبر القائم بين سوريا والعراق

الوقت- أنهت الجهات المعنية التجهيزات اللازمة و كل التحضيرات من الجانبين السوري والعراقي لإعادة فتح المعبر الحدودي "البوكمال- القائم" المغلق منذ عام 2013.

وحسب مراسل سانا من المركز أن الجهات المعنية بإدارة المعبر وتنظيم العبور أنهت جميع الترتيبات والتحضيرات لإعادة فتح مركز البوكمال/القائم الحدودي مع العراق ليكون بوابة العبور الرئيسة بين البلدين.

وكانت هيئة المنافذ الحدودية العراقية أعلنت أمس الأول موافقة الحكومة العراقية على افتتاح معبر القائم/البوكمال أمام حركة نقل البضائع والأشخاص بعد استكمال كل الإجراءات المطلوبة.

وحررت وحدات الجيش السوري مدينة البوكمال ومحيطها في الـ 19 من تشرين الثاني عام 2017 بعد القضاء على آخر بؤر تنظيم "داعش" التكفيري.

يذكر أنه يربط سوريا بالعراق ثلاثة معابر حدودية وأهمها مركز البوكمال الحدودي الذي يقع بين مدينة البوكمال في محافظة دير الزور ومدينة القائم العراقية في محافظة الأنبار ويعد المعبر الرئيس بين البلدين حيث كان قبل إغلاقه يستقبل المسافرين القادمين والمغادرين بمركباتهم الخاصة أو بوسائط النقل العمومية إضافة إلى الشاحنات القادمة والمغادرة من وإلى سوريا.