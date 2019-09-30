عباس موسوي: إيران ستقدم تفاصيل مبادرة "هرمز للسلام" إلى الدول المشاركة فيها قريباً

الوقت- قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سيد عباس موسوي، اليوم الاثنين، ستقدم تفاصيل مبادرة "هرمز للسلام" قريباً بصورة خطية خاصة الى الدول الـ8 التي دعوناها للانضمام إلى هذا التحالف.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في مؤتمر صحفي: إن الرئيس روحاني طرح في نيويورك مبادرة هرمز لأمن المنطقة، والتقى بـ 15 رئيس دولة مهمة وعقد محادثات مع مفكرين ووسائل إعلام أمريكية مهمة، قائلاً: كان جدول ظريف في نيويورك حافلاً حيث التقى مع 22 من نظرائه وسبعة من مسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

وتابع: وشارك ظريف رئيس الجمهورية في بعض الاجتماعات، كما ألقى كلمات شرح فيها مواقف إيران، وقام بقرابة ثمانية مقابلات و10 لقاءات مع النخب ومراكز الفكر، واليوم سيتوجّه برفقة الرئيس إلى أرمينيا.

ولفت إلى زيارة الرئيس روحاني إلى يريفان اليوم، قائلاً: سيشارك الرئيس في قمة الاتحاد الأوروآسيوي، ويلتقي مسؤولي أرمينيا وباقي الدول المشاركة ايضاً.

وأشار موسوي إلى أن إيران ستقدم تفاصيل مبادرة "هرمز للسلام" قريباً بصورة خطية، خاصة إلى الدول الـ8 التي دعوناها للانضمام إلى هذا التحالف، وقد تم تقديم هذه المبادرة تحت مظلة الأمم المتحدة، والهدف منها هو إرساء السلام والأمن في المنطقة.