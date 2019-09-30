مجتهد: الفغم و"قاتله" قُتلا بأمر من ابن سلمان!

الوقت- كشف "مجتهد" الناشط السعودي عبر موقع تويتر مساء الأحد معلومات خطيرة عن تفاصيل مقتل عبدالعزيز الفغم حارس الملك السعودي داخل القصر الرئاسي، بأمر من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وبيّن مجتهد في تغريدات منفصلة له، أن حادثة مقتل اللواء عبدالعزيز الفغم جاءت صدفة حيث كان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد أمر بتنفيذ أمر مفاجئ داخل القصر الرئاسي.

وأضاف مجتهد: الفغم وممدوح آل علي (الذي زعموا أنه القاتل) قـُتلا سوياً من قبل مجموعة أخرى.

ولفت إلى أن الفغم كان في القصر وقت الحادث وليس مع صديق. وابن سلمان يعتبر الفغم من الحرس القديم الذي يوالي آل سعود عموماً ولا يثق بإخلاصه له شخصياً، وكان ابن سلمان ردد أكثر من مرة رغبته في إبعاده".

وتابع: "إن اللواء عبدالعزيز الفغم لم يكن مقصوداً في عملية الاستهداف، والحادث حصل في مختصر القصر وسمع إطلاق النار، ما هو الأمر المفاجئ؟ وكيف صارا عقبة عن غير قصد؟".

ولفت إلى "أن محمد بن سلمان أمر عائلة الفغم بتأكيد رواية ابن عويد التي ألفها ابن سلمان نفسه، والمثير للضحك أنهم يصيغون الرواية وسط النعي بطريقة متكلفة مكشوفة ويكررونها بنفس الصيغة" وفقاً لقول مجتهد.