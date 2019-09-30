الخارجية الإيرانية: ما يقوم به الشعب اليمني يعتبر دفاعاً مشروعاً ضد المعتدين

الوقت- رحّبت طهران بمبادرة حكومة الإنقاذ اليمنية لوقف اطلاق الصواريخ والمسيرات وحثت الرياض على قبولها.

وبيّن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي قائلا: نرحب بكل اجراء لوقف إطلاق النار وإنهاء العدوان الجائر على اليمن ونعتبره خطوة مهمة لإحلال الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وعلى صعيد آخر وصف اللقاءات التي أجراها الرئيس روحاني في أمريكا بأنها لقاءات مثمرة وبين أبعاد المبادرة الإيرانية بشأن أمن الخليج الفارسي.

وأشار الى ان تفاصيل المبادرة الايرانية سنقدمها في المستقبل القريب بشكل مكتوب وتابع: ما يقوم به الشعب اليمني يعتبر دفاعا مشروعا ضد المعتدين.

كما أكد أن الاتهامات السعودية ضد إيران لا أساس لها من الصحة وتابع: إذا أراد الاتحاد الأوروبي التوجه إلى مجلس الأمن فإنه لن يحصل على أي نتيجة .

وأضاف قائلاً إن على الاتحاد الأوروبي ألّا يتخذ خطوات لا طائل من ورائها واستطرد القول: نرحّب بكل الذين يقومون بالتوسط لتقليل حدة التوتر.

وقال المتحدث باسم الخارجية إن أي حوار مع أمريكا مشروط بعودة أمريكا للاتفاق النووي وأضاف: الباب لايزال مفتوحاً أمام الجميع لتحسين العلاقات مع إيران .