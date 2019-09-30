الخارجية الإيرانية: ما يقوم به الشعب اليمني يعتبر دفاعاً مشروعاً ضد المعتدين

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الإثنين 30 محرم 1441

إخترنا لكم

لماذا استقدمت الإمارات مرتزقتها إلى المخا؟

لماذا استقدمت الإمارات مرتزقتها إلى المخا؟ الوقت- بعد أن كانت تمارس أطماعها في اليمن خلف الكواليس، بدأ الغطاء ينكشف عن ممارسات الامارات في اليمن والتي أغضبت جميع الأطراف على حد سواء، ولا نعلم إن كانت اللوبيات الاماراتية في الغرب هي سبب ...

تشكيل اللجنة الدستورية السورية.. الأبعاد والخلفيات لقد قللت دمشق قدر المستطاع التدخل الخارجي في تشكيل اللجنة الدستورية، بحيث لا يؤثر علی الإرادة العامة للشعب السوري، كما أن الأشخاص ال 50 المدرجين على قائمة الأمم المتحدة المقترحة أيضاً، سيتم تحديدهم بالاتفاق مع سوريا.

لماذا قال السيد نصرالله أن النظام السعودي في مراحله الأخيرة؟ الوقت- قبل عدة أيام وفي مقابلة نشرتها قناة العالم الفضائية كان قد أجراها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مع مؤسسة نشر اثار قائد الثورة الاسلامية الايرانية الامام السيد علي الخامنئي، قال فيها إن النظام ...

عودة الاحتجاجات في مصر.. الجذور والآفاق بالنظر إلی وعود "السيسي" في عام 2015 وعجزه عن إدارة البلاد لعدة سنوات، تزداد الآن التوقعات الشعبية بإبعاده عن السلطة يومًا بعد يوم، مع توقع استمرار الاحتجاجات في الأيام المقبلة.

آمال "نتنياهو" في تشكيل الحكومة تزداد.. من أين جاءت هذه الفرصة وهل حقاً سيصبح رئيساً للوزراء مرة أخرى؟ الوقت- في الانتخابات التي هُزم فيها "نتنياهو" رسمياً، ظهرت بعض المؤشرات التي زادت من احتمال قيامه شخصيا بتشكيل الحكومة الاسرائيلية الجديدة ومن غير المستبعد أن يصبح رئيس وزراء للكيان الصهيوني مرة أخرى.

أخبار

جماعة "أنصار الله" تعلن عزمها إطلاق سراح 350 أسيراً

جماعة "أنصار الله" تعلن عزمها إطلاق سراح 350 أسيراً

الوقت أعلنت جماعة "أنصار الله"، اليوم الاثنين، عزمها إطلاق سراح 350 أسيراً بينهم 3 سعوديين بإشراف الأمم المتحدة.

بعد توقفه لسنوات.. إعادة فتح معبر القائم بين سوريا والعراق الوقت- أنهت الجهات المعنية التجهيزات اللازمة و كل التحضيرات من الجانبين السوري والعراقي لإعادة فتح المعبر الحدودي "البوكمال- القائم" المغلق منذ عام 2013.

عباس موسوي: إيران ستقدم تفاصيل مبادرة "هرمز للسلام" إلى الدول المشاركة فيها قريباً الوقت- قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سيد عباس موسوي، اليوم الاثنين، ستقدم تفاصيل مبادرة "هرمز للسلام" قريباً بصورة خطية خاصة الى الدول الـ8 التي دعوناها للانضمام إلى هذا التحالف.

احتفاءً بالسنة العبرية.. مستوطنون يقتحمون الأقصى الوقت- بدأ مستوطنون صباح اليوم الاثنين، تنفيذ اقتحامات للمسجد الأقصى في القدس المحتلة، احتفاءً برأس السنة العبرية.

مجتهد: الفغم و"قاتله" قُتلا بأمر من ابن سلمان! الوقت- كشف "مجتهد" الناشط السعودي عبر موقع تويتر مساء الأحد معلومات خطيرة عن تفاصيل مقتل عبدالعزيز الفغم حارس الملك السعودي داخل القصر الرئاسي، بأمر من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

الخارجية الإيرانية: ما يقوم به الشعب اليمني يعتبر دفاعاً مشروعاً ضد المعتدين الوقت- رحّبت طهران بمبادرة حكومة الإنقاذ اليمنية لوقف اطلاق الصواريخ والمسيرات وحثت الرياض على قبولها.

اللواء رشيد: قدرات إيران الخفيّة أكبر بكثير مما أُعلن عنها الوقت- أكد قائد مقر خاتم الانبياء (صلى الله عليه وآله) المركزي اللواء غلام علي رشيد أن إيران مستعدة لمواجهة كل السيناريوهات المحتملة، لافتاً إلى قدراتها الخفية أكبر بكثير مما أعلن عنها.

القوات المسلحة اليمنية تكشف عن تفاصيل المرحلة الأولى من عملية "نصر من الله" ضد الجيش السعودي الوقت كشفت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الأحد، عن جزء من مشاهد عمليات "نصر من الله" والتي انقسمت إلى عدة مراحل وسميت المرحلة الأولى "عملية الشهيد أبو عبد الله حيدر".

القوات المسلحة اليمنية: عمليات "نصر من الله" تنقسم إلى عدة مراحل ونعلن اليوم عن نجاح المرحلة الأولى الوقت- قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، اليوم الأحد، أن عمليات "نصر من الله" تنقسم إلى عدة مراحل ونعلن اليوم عن نجاح المرحلة الأولى "عملية الشهيد أبوعبدالله حيدر".

عبد السلام: قمة السقوط أن يتجاهل العدو أسراه وقتلاه الوقت- استنكر رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبدالسلام، الطريقة التي يتعامل بها الجيش السعودي مع مجنديه وتحويل بعض قيادات الجيش السعودي مرتزقته إلى دروع بشرية عند اقتراب الموت منهم.

بعد الفضيحة السياسية.. كفة الرأي العام بدأت ترجّح لمصلحة عزل ترامب الوقت- اعتبرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، أن تغيراً جذرياً طرأ على الرأي العام إزاء إمكانية عزل الرئيس دونالد ترامب، حيث بدأت كفة الميزان ترجّح مؤخراً لمصلحة دعاة تنحيته.

العميد أمير حاتمي: لو كانت أمريكا قادرة لحرمت الشعب الإيراني من الأوكسجين الوقت- تحدّث وزير الدفاع العميد أمير حاتمي عن سياسة الضغوط القصوى ضد إيران، قائلاً : لو كان الأمريكيون قادرون لحرموا الشعب الإيراني من الأوكسجين والماء، وهذا ليس شعاراً.

وسط تعزيزات مشددة.. جماعات يهودية تبدأ اقتحام باحات المسجد الأقصى الوقت- بدأت الجماعات اليهودية الأحد اقتحامها باحات المسجد الأقصى وسط تعزيزات أمنية مشددة بعد دعوات ما تسمى بـ "جماعات الهيكل" المزعوم أنصارها وجمهور المستوطنين إلى تنظيم اقتحامات جماعية، عشية ما يُسمى عيد "رأس السنة العبرية".

ما علاقة ابن سلمان بمقتل الحارس الشخصي للملك سلمان المعروف بـ"حارس الملوك"! الوقت- أعلنت وسائل إعلام سعودية صباح اليوم مقتل اللواء عبدالعزيز الفغم، الحارس الش

شبكة "سي أن أن" الأمريكية: محمد بن سلمان دكتاتور! الوقت- قالت شبكة "سي أن أن" الأمريكية، مساء أمس السبت، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أشبه بـ"دكتاتور"، وذلك في سياق كشفها عن فرض البيت الأبيض قيودا على مكالماته مع الرئيس دونالد ترامب.

وول ستريت جورنال: الامارات أكثر المستفيدين من هجمات أرامكو! الوقت- كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الإمارات كانت الكاسب الأكبر بتعطل جزء من صادرات السعودية النفطية جراء هجمات أرامكو.

ترامب يعترف: بلادنا تتدخل في انتخابات دول عدة! الوقت-نقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، صباح اليوم، عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعترفه بأن بلاده تتدخل في انتخابات دول أخرى لم يسمها، حسبما نقلت صحيفة واشنطن بوست الأميركية.

ترامب لقيادات اليهود في أمريكا: لا أريد حرباً مع إيران! الوقت- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء أمس السبت، لقيادات الجالية اليهودية في بلاده عدم رغبته في تحول التوترات القائمة بين واشنطن وطهران إلى نزاع عسكري بينهما.

ظريف يتحدى العقوبات ويتواصل مع سفير بلاده الذي يتعالج في مستشفى بنيويورك بهذه الطريقة! الوقت-نشر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يوم أمس السبت صوراً له على حسابه

المعلم من على منبر الأمم المتحدة: على تركيا أن تطبق الاتفاقات وتسحب قواتها أو أن تتحمل تبعات احتلالها! الوقت- قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم خلال كلمة سوريا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة،

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

القوات المسلحة اليمنية: عمليات "نصر من الله" تنقسم إلى عدة مراحل ونعلن اليوم عن نجاح المرحلة الأولى

وسط تعزيزات مشددة.. جماعات يهودية تبدأ اقتحام باحات المسجد الأقصى

بعد الفضيحة السياسية.. كفة الرأي العام بدأت ترجّح لمصلحة عزل ترامب

احتفاءً بالسنة العبرية.. مستوطنون يقتحمون الأقصى

العميد أمير حاتمي: لو كانت أمريكا قادرة لحرمت الشعب الإيراني من الأوكسجين

إليكم كواليس الديمقراطية في الإمارات

عبد السلام: قمة السقوط أن يتجاهل العدو أسراه وقتلاه

عباس موسوي: إيران ستقدم تفاصيل مبادرة "هرمز للسلام" إلى الدول المشاركة فيها قريباً

أبعاد وأهداف الإعلان عن عمليات "أنصار الله" الأخيرة

بعد توقفه لسنوات.. إعادة فتح معبر القائم بين سوريا والعراق

مجتهد: الفغم و"قاتله" قُتلا بأمر من ابن سلمان!

اللواء رشيد: قدرات إيران الخفيّة أكبر بكثير مما أُعلن عنها

جماعة "أنصار الله" تعلن عزمها إطلاق سراح 350 أسيراً

القوات المسلحة اليمنية تكشف عن تفاصيل المرحلة الأولى من عملية "نصر من الله" ضد الجيش السعودي

لغز مقتل الحارس الشخصي للملك "سلمان".. هل كان لـ"ابن سلمان" يد في قتل أفضل حارس شخصي في العالم + صور

رئيس حزب "الكونغرس التباوي" الليبي: الإمارات قدمت 74 مليون دولار لدعم الحرب بليبيا

البيت الأبيض يقيّد الوصول لمكالمات ترامب وابن سلمان

ميدل ايست: حكم "ابن سلمان" سينتهي قبل تتويجه ملكاً

جيل جديد من التكفيريين.. أطفال يحملون أسلحة وهواتف ذكية

تطورات مشبوهة غرب الأنبار.. لماذا ظهر داعش فور انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة ؟

لماذا تخشى "إسرائيل" الانسحاب الأمريكي من المنطقة؟

مادورو: لتحفيز التعاون المشترك بين فنزويلا وروسيا

لماذا استقدمت الإمارات مرتزقتها إلى المخا؟

تقرير للبنتاغون: زيادة كبيرة في معدل انتحار جنود الجيش الأمريكي

الناقلة البريطانية الموقوفة بإيران بدأت بمغادرة ميناء بندر عباس

صحيفة معاريف: ترامب سيؤجل صفقة القرن بسبب إجراءات عزله!

بعد الفضيحة السياسية.. كفة الرأي العام بدأت ترجّح لمصلحة عزل ترامب

تشكيل اللجنة الدستورية السورية.. الأبعاد والخلفيات

الاستثمار الأجنبي.. حيلة إماراتية جديدة للتدخل في شؤون دول المنطقة

الحوثي يحمّل الأمم المتحدة مسؤولية منع دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة

اتهامات سعودية خجولة.. لماذا لم تكن الاتهامات السعودية لإيران شديدة اللهجة مثل مثيلتها الأمريكية ؟

ما هو سرّ خشية "إسرائيل" من كوماندوز "القسام"؟

رسائل ردّ "حزب الله"

امير سعودي يعلن انطلاق حركته المعارضة لابن سلمان!

أمريكا والمتطلبات الجديدة لحل الأزمة القائمة بين دول الخليج الفارسي

تشكيل اللجنة الدستورية السورية.. الأبعاد والخلفيات

ماذا يدور وراء الكواليس وما هي الأسباب التي أدّت إلى طرد "جون بولتون" من البيت الأبيض؟

المقاومة والطائرات المسيّرة والخوف الإسرائيلي

رحيل المفكر الأمريكي "إيمانويل والرشتاين".. زوال أمريكا أعظم توقعات القرن الحادي والعشرين

إيران تقع على أهم طريق تجاري بين شمال وجنوب آسيا.. كيف ستعبر هذه الطريق من إيران؟ + خريطة

صحيفة روسية: الخرق الأمريكي لعملية وقف إطلاق النار في إدلب يُعدّ انتهاكاً صارخاً

خلفيات انتقاد آل خليفة لـ"حزب الله" اللبناني؟

عودة لاجئي الموصل.. أزمة تطلّ برأسها من جديد بين أربيل وبغداد

تركيا تفقد توازنها في سوريا.. هل نقول وداعاً لمناطق خفض التصعيد؟

انطلاق الانتخابات الرئاسية التونسية.. أبرز المستجدات على الساحة التونسية

ملفات

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

الخارجية الإيرانية: ما يقوم به الشعب اليمني يعتبر دفاعاً مشروعاً ضد المعتدين

الإثنين 30 محرم 1441
 
 
 
 
 
الخارجية الإيرانية: ما يقوم به الشعب اليمني يعتبر دفاعاً مشروعاً ضد المعتدين
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- رحّبت طهران بمبادرة حكومة الإنقاذ اليمنية لوقف اطلاق الصواريخ والمسيرات وحثت الرياض على قبولها.

وبيّن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي قائلا: نرحب بكل اجراء لوقف إطلاق النار وإنهاء العدوان الجائر على اليمن ونعتبره خطوة مهمة لإحلال الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وعلى صعيد آخر وصف اللقاءات التي أجراها الرئيس روحاني في أمريكا بأنها لقاءات مثمرة وبين أبعاد المبادرة الإيرانية بشأن أمن الخليج الفارسي.

وأشار الى ان تفاصيل المبادرة الايرانية سنقدمها في المستقبل القريب بشكل مكتوب وتابع: ما يقوم به الشعب اليمني يعتبر دفاعا مشروعا ضد المعتدين.

كما أكد أن الاتهامات السعودية ضد إيران لا أساس لها من الصحة وتابع: إذا أراد الاتحاد الأوروبي التوجه إلى مجلس الأمن فإنه لن يحصل على أي نتيجة .

وأضاف قائلاً إن على الاتحاد الأوروبي ألّا يتخذ خطوات لا طائل من ورائها واستطرد القول: نرحّب بكل الذين يقومون بالتوسط لتقليل حدة التوتر.

وقال المتحدث باسم الخارجية إن أي حوار مع أمريكا مشروط بعودة أمريكا للاتفاق النووي وأضاف: الباب لايزال مفتوحاً أمام الجميع لتحسين العلاقات مع إيران .

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

حكومة الإنقاذ اليمنية الرياض المسيرات عباس الموسوي وقف إطلاق النار

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
شهر رمضان في موريتانيا، صبغة روحانية تلون القارة السوداء!
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء
ارتياح شعبي بعد اغلاق القنصلية الامريكية في البصرة