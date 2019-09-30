اللواء رشيد: قدرات إيران الخفيّة أكبر بكثير مما أُعلن عنها

الوقت- أكد قائد مقر خاتم الانبياء (صلى الله عليه وآله) المركزي اللواء غلام علي رشيد أن إيران مستعدة لمواجهة كل السيناريوهات المحتملة، لافتاً إلى قدراتها الخفية أكبر بكثير مما أعلن عنها.

وأضاف اللواء رشيد في كلمة ألقاها في مراسم افتتاح الدورة الـ23 للاجتماع العام لقادة الحرس الثوري اليوم الاثنين بطهران: إن عقيدتنا العسكرية في مقر "خاتم الانبياء (ص)" لإدارة الأزمات والحرب المستقبلية، تستند الى تجربة الدفاع المقدس، والطبيعة المتنوعة والمتنامية للتهديدات، فضلا عن متطلبات المواجهات الجارية في المنطقة.

وتابع: إن التعاطي بجد مع تهديدات العدو والحاجة الى توخي الحذر مع الاشراف الاستخباراتي، وتهيئة ومضاعفة الاستعدادات لمواجهة جميع السيناريوهات المحتملة، لتجنب عنصر المباغتة واستخدام جميع القدرات المطلوبة، والحضور الميداني الشامل لتحديد مصير الحرب المحتملة، من بين القضايا التي تستند اليها عقيدتنا العسكرية في المقر المركزي.

وأضاف قائد مقر "خاتم الانبياء (ص)" المركزي قائلا: من خلال تصميم انموذج وأسلوب مواجهة التهديدات والحرب المستقبلية ، بناء على خصائصها الاستراتيجية ونقاط ضعف العدو، سندافع عن مصالح الشعب الايراني الأبي وسلامة أراضيه ضد أي عدوان.

وأشار المسؤول العسكري الايراني قائلاً: سيتم تحديد مستقبل المنطقة خلال مسار مواجهاتنا الحالية مع العدو، وستكون النتيجة النهائية هي خطأ العدو في حساباته، وكيفية استفادتنا من المزايا الاستراتيجية من الفرص القادمة، وان النصر سيكون حليفنا.

وبيّن اللواء رشيد: ان خصائص القدرات الخفية التي تمتلكها الجمهورية الاسلامية الايرانية أكبر بكثير مما تم الكشف عنه حتى الآن، مضيفاً: لقد أعددنا أنفسنا لمواجهة جميع السينوريوهات المحتملة، وسوف نستخدم قدراتنا الكاملة لتحطيم ارادة ومكانة العدو.