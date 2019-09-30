لغز مقتل الحارس الشخصي للملك "سلمان".. هل كان لـ"ابن سلمان" يد في قتل أفضل حارس شخصي في العالم + صور

الوقت- لقد تصدّر خبر مقتل "عبد العزيز الفغم"، الحارس الشخصي للعاهل السعودي، عناوين الصحف بعد مرور ساعات قليلة على وقوع تلك الحادثة، وانتشر أيضاً بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعية ولا سيما تويتر، حيث تناقله الكثير من المغردين آلاف المرات على مدار الساعات القليلة الماضية.

إن الطريقة التي قُتل بها الحارس الشخصي للملك "سلمان" وتناقض الروايات السعودية فيما يتعلق بهذه الحادثة، قد زاد من الغموض الذي يكتنف هذه القضية.

يذكر أن المتحدث باسم شرطة "مكة"، قال إن "عبد العزيز الفغم" قتل برصاصة انطلقت من مسدس صديقه.

وأكد المتحدث أن "الفغم" كان يزور منزل صديق له في مدينة جدة غرب السعودية ثم حضر صديق آخر يدعى "ممدوح آل علي" وأضاف إنه أثناء الحديث تطوّر النقاش بين اللواء الفغم وآل على، فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار، ما أدّى إلى مقتل "الفغم" وإصابة شخصين في المنزل بينهم عامل فيليبيني.

كما كشف المتحدث باسم شرطة مكة، أن قوات الأمن قتلت "الجاني" بينما أصيب سبعة آخرون في تبادل إطلاق النار.

وفي غضون ذلك، نقل الناشط السعودي "محمد العتيبي" عن أحد أقارب المقتول على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قوله إنه قُتل خلال محاولة اغتيال فاشلة للملك "سلمان" في القصر الملكي.

وحول هذا السياق، كشفت العديد من المصادر الإخبارية بأن "عبد العزيز الفغم" تخرج من كلية الملك "خالد" العسكرية التابعة لوزارة الحرس الوطني بعدها جاء تعيينه من قِبل الحرس الوطني باللواء الخاص، ثم نُقلَ للحرس الملكي في عهد الملك "عبد الله بن عبد العزيز"، ولقد عمل والد اللواء أيضاً وهو "بداح عبدالله الفغم" مرافقاً شخصياً للملك "عبد الله بن عبد العزيز" حيث كان يلازمه في كل مكان لمدة وصلت إلى ثلاثين عاماً، كما حاز "عبدالعزيز الفغم" على لقب أفضل حارس شخصي في العالم من قِبَل منظمة الأكاديمية العالمية، وتلقى ترقية استثنائية من رتبة عميد إلى لواء عام 2017 في عهد الملك "سلمان".

وبعد مرور ساعات قليلة على انتشار خبر هذه الحادثة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعية، كذّب المغرد الشهير "مجتهد"، الرواية الرسمية الحكومية، حول مقتل "عبد العزيز الفغم"، الحارس الشخصي للملك "سلمان".

ووفقاً لـ"مجتهد"، فإن "الفغم" قُتل في اشتباكات دارت في القصر الملكي بجدة، وليس في منزل صديقه، كما ذكرت الرواية الرسمية وأشار "مجتهد" إلى أن "ابن سلمان" كان يعتبر "الفغم" من الحرس القديم الذي يوالي آل سعود عموماً ولا يثق بإخلاصه له شخصياً، وردد عدة مرات رغبته بإبعاده.

وقال "مجتهد": إن الفغم وممدوح آل علي (الذي زعموا أنه القاتل) قُتلا سوياً من قبل مجموعة أخرى، والحادث حصل في مختصر القصر، وسُمع إطلاق النار.

وتابع أنهما لم يكونا مستهدفين، لكن كانا عقبة - عن غير قصد - أمام تنفيذ أمر مفاجئ لـ"ابن سلمان" فقتلا.

ووعد "مجتهد"، بالكشف لاحقاً عن الأمر المفاجئ الذي كان قد يحصل لابن سلمان، وراح ضحيته الفغم وآل علي.

كما انتشرت شكوك على مواقع التواصل الاجتماعي حول الرواية الرسمية لمقتل "عبد العزيز الفغم"، الحارس الشخصي للملك "سلمان بن عبد العزيز".

حيث أعرب مغرّدون عن تشكيكهم في هذه الرواية التي ذكرتها الجهات الرسمية السعودية، معتبرين أنها تفتقد للمنطق. وأشار المغردون، والذين بينهم أصحاب حسابات سعودية، إلى أن الذباب الإلكتروني سارع إلى نشر رواية القتل هذه قبل أن تخرج إلى العلن في الإعلام الرسمي.

وقال مغردون إنهم بعد عام على اغتيال الصحافي السعودي "جمال خاشقجي" في قنصلية بلاده بإسطنبول، يصعب عليهم تصديق أن صديق حارس الملك قتله، بهذه البساطة.

وحول هذا السياق، كتب المغرد "يحيى عسيري"، قصة الذباب عن مقتل الحارس الشخصي للملك #عبدالعزيز_الفغم غير منطقية، وقتل "الجاني" مباشرة لإغلاق الملف، يزيد الشكوك! كيف كانت قوات الأمن حاضرة مباشرة في نفس الموقع؟! وكيف عرف ونشر ذباب تويتر التفاصيل قبل السلطات؟! #مقتل_عبدالعزيز_الفغم في ذكرى مقتل#جمال_خاشقجي، وربما نفس الجاني.

ومن جهته قال "معتصم منصور"، لا أدري لماذا لا أصدق القصة المنشورة حول مقتل اللواء #عبدالعزيز_الفغم المرافق الشخصي للملك "سلمان بن عبد العزيز"، أعتقد بأنه تم تصفيته وأن هناك قصة خلف هذا الحدث! نترقب المزيد من التفاصيل!.

وكتب حساب آخر، من يرغب بقتل #عبدالعزيز_الفغم كان قتله في الشارع، لكن القصة المروية من ابن عويد أحس أنها مكذوبة لأن ابن عويد معروف عنه الكذب، لكن الفيديو واضح اللي يبي يقتله يقتله في الشارع ما هو في مجلس لأجل خلاف أتمنى ما تصير قصة مقتله نفس #خاشقجي رحمهم الله جميعا عاد شوفو سالفة مقنعة.

وقال آخر، يبدو أن قصة صديقه هذه مفبركة، لأن رجلاً بهذا المنصب بالتأكيد ليس لديه وقت أو جهد لعمل عداوات مع أحد ولا يسمح أصلاً له بهذا المنصب الحساس أن يكون مختلطاً كثيراً بالناس حفاظاً على هيبة المنصب.

السبب الحقيقي خطير جداً، لن يكشف عنه الآن ونرجو التأكد من صحة الملك سلمان حفظه الله#عبدالعزيز_الفغم. وكتب آخر، سووها فيه مثل خاشقجي والأيام القادمة بتكشف كل شي، هذا الطفل مسعور مجرم يتوقع منه أي شيء".

وبالنظر إلى روايات وردود فعل الناشطين العرب في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإنه يبدو أن اولئك الناشطين لا يصدقون الرواية التي كشفت عنها الجهات الرسمية السعودية لمقتل "الفغم"، ويعتقدون أن وقوع هذه الحادثة في ذكرى اغتيال الصحفي السعودي المعارض "جمال خاشقجي" في قنصلية بلاده في تركيا، يثير الكثير التساؤلات.

خاصة عندما تأخذ هذه الحادثة أبعاداً أخرى وعندما تأتي عقب تمكّن القوات اليمنية خلال الأيام الماضية من تنفيذ أكبر عملية عسكرية ضد تحالف العدوان السعودي داخل العمق السعودي، وتمكّنهم قبل يومين من القبض على الآلاف من الجنود السعوديين وقوات المرتزقة الموالية لتحالف العدوان في منطقة "كتاف".