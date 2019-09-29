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أخبار

عبد السلام: قمة السقوط أن يتجاهل العدو أسراه وقتلاه

الأحد 29 محرم 1441
 
 
 
 
 
عبد السلام: قمة السقوط أن يتجاهل العدو أسراه وقتلاه
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الوقت- استنكر رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبدالسلام، الطريقة التي يتعامل بها الجيش السعودي مع مجنديه وتحويل بعض قيادات الجيش السعودي مرتزقته إلى دروع بشرية عند اقتراب الموت منهم.

وفي تغريدة له قال عبد السلام "‏قمة السقوط أن يتجاهل العدو أسراه وقتلاه ويهرب بعض قادة تلك الألوية في أول المعركة نافداً بجلده تاركاً عتاده الكبير والآلاف من مقاتليه خلفه".

‏كما اعتبر أن "الأسوأ من ذلك تعمّده لقصف الأسرى وقتلهم حتى لا تقع الكارثة هذا ما أثبتته الكاميرا والواقع في عملية (نصر من الله(.

وأكد ‏ رئيس الوفد الوطني في تغريدة أخرى، أن ما أسقط أعلام دول العدوان وأصبح فاقداً للمصداقية رغم وسائله الإعلامية الكثيرة، لافتاً إلى أن ما جعل الإعلام الوطني عالي المصداقية هي الحقائق التي يثبتها الجيش اليمني واللجان الشعبية بالصوت والصورة من واقع الميدان ولهيب النيران وأصوات الرصاص وقنابل الطيران وأصوات المدافع.. مهدياً تحياته للإعلام الحربي.

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محمد عبدالسلام الجيش السعودي دروع بشرية

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