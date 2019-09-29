العميد أمير حاتمي: لو كانت أمريكا قادرة لحرمت الشعب الإيراني من الأوكسجين

الوقت- تحدّث وزير الدفاع العميد أمير حاتمي عن سياسة الضغوط القصوى ضد إيران، قائلاً : لو كان الأمريكيون قادرون لحرموا الشعب الإيراني من الأوكسجين والماء، وهذا ليس شعاراً.

وتابع العميد أمير حاتمي اليوم الأحد في الملتقى الوطني الثالث لتكريم المقاتلين القدامى: لقد تعلمنا من مرحلة الدفاع المقدس، أن العدو يريد ألّا نكون أقوياء، وأن طريقنا الوحيد هو المقاومة والاعتماد على أنفسنا.

وأضاف: يمكننا اليوم تلبية واستخدام جميع احتياجاتنا الدفاعية في جميع المجالات، ضد الإرهابيين وأمريكا، وهذا ما حدث في إسقاط طائرة التجسس الأمريكية المسيرة.

كما أكد وزير الدفاع على صد أقل عدوان بشدة، وقال : إذا تكرر العدوان، سيكون ردنا أقوى.

وتابع العميد حاتمي: إن الأمريكيين منعوا وزير الخارجية الإيراني من الذهاب إلى المستشفى لعيادة مبعوثنا في الأمم حدة الذي يرقد هناك، وهذا يعني أنهم يفعلون كل ما في وسعهم لمواجهة إيران.

ولفت حاتمي إلى العقوبات الأمريكية على إيران، وقال: إذا كانوا يستهدفون اقتصادنا اليوم فإنهم يسعون إلى إركاع وتسليم إيران من خلال الحظر، نظراً لاعتقادهم باننا ضعفاء في هذا المجال، ويحاولون إلحاق الأذى بنا بهذه الطريقة.

كذلك أكد أن المشكلات الاقتصادية سيتم حلها، في ظل جهود وتلاحم ابناء الشعب، وقال، هذا ليس ما أقوله أنا، بل أن معلومات وتقارير المخابرات المركزية الأمريكية للقادة الأمريكيين تصرح انه اذا استمر الحظر والضغوط فأن الاقتصاد الإيراني سيكون في مأمن ولا يمكننا مواصلة الضغط لفترة طويلة.

وأضاف حاتمي: في اليمن ، ظن الأمريكيون والسعوديون أنهم قادرون على إنهاء الحرب في غضون أيام، لكن اليوم، أصبح اليمنيون أقوى من أي وقت مضى، ويمكنهم استهداف أهداف محددة في عمق أراضي العدو، الذي يتهم الآخرين دون استيحاء .