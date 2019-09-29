ما علاقة ابن سلمان بمقتل الحارس الشخصي للملك سلمان المعروف بـ"حارس الملوك"!

الوقت- أعلنت وسائل إعلام سعودية صباح اليوم مقتل اللواء عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز.

وكان اللواء الفغم حارسا شخصيا للملك عبد الله بن عبد العزيز، وبعد وفاته أصبح حارسا شخصيا للملك سلمان بن عبد العزيز.

وثار الشك والريبة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة الرجل القوي و ما يعرف بـ"حارس الملوك" في ظروف غامضة.

وكان من اللافت تجنب كبرى الصحف السعودية الحديث عن سبب وفاة الفغم، حيث اكتفت بذكر مناقبه وأفضاله والمناصب التي شغلها، قبل أن يصدر في وقت لاحق من صباح الأحد بيان رسمي من شرطة منطقة عن تفاصيل ما جرى.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة قوله إن اللواء عبدالعزيز الفغم قتل بعد إطلاق النار عليه من صديقه، مشيرا إلى إصابة خمسة من رجال الأمن.

وحاول ناشطون ربط مقتله بمشاكل مع القيادة السعودية، على رأسها محمد بن سلمان، وأشار البعض إلى أن حادثة القتل قد تكون تصفية من ولي العهد السعودي. وكان المعارض السعودي المقيم في لندن، محمد المسعري، حذر قبل خمسة أشهر من التضحية بالفغم.