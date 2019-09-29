شبكة "سي أن أن" الأمريكية: محمد بن سلمان دكتاتور!

الوقت- قالت شبكة "سي أن أن" الأمريكية، مساء أمس السبت، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أشبه بـ"دكتاتور"، وذلك في سياق كشفها عن فرض البيت الأبيض قيودا على مكالماته مع الرئيس دونالد ترامب.

الشبكة الإعلامية واسعة الانتشار عنونت تقريرا لقناتها التلفزيونية بـ"مصدر: البيت الأبيض قيّد الوصول إلى اتصالات ترامب بدكتاتورين اثنين"، في إشارة إلى ابن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

كما نشرت "سي أن أن"، السبت، تقريرا بهذا الخصوص عبر موقعها الإلكتروني، وصفت فيه علاقات ترامب مع الرجلين بأنها "مثيرة للجدل"، وانتقدت سجلهما الحقوقي.

وأفادت مصادر مطلعة للشبكة بأن مسؤولين لديهم صلاحيات للاطلاع على نصوص المكالمات لم يحصلوا على نص مكالمة جمعت ترامب وابن سلمان.

وجاءت تلك المكالمة في وقت كان البيت الأبيض يواجه فيه عاصفة مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده بإسطنبول.

وأكد التقرير، نقلا عن عدة مصادر مطلعة، أن مكالمات ترامب مع الملك سلمان ونجله، ولي العهد، فُرضت عليها سريّة كبيرة، ولم يتم إعداد تفريغها كتابيا

وأفادت مصادر مطلعة للشبكة بأن مسؤولين لديهم صلاحيات للاطلاع على نصوص المكالمات لم يحصلوا على نص مكالمة جمعت ترامب وابن سلمان.

وجاءت تلك المكالمة في وقت كان البيت الأبيض يواجه فيه عاصفة مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده بإسطنبول.

وأكد التقرير، نقلا عن عدة مصادر مطلعة، أن مكالمات ترامب مع الملك سلمان ونجله، ولي العهد، فُرضت عليها سريّة كبيرة، ولم يتم إعداد تفريغها كتابي